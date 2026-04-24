Quảng Trị khai thác nhiều sản phẩm du lịch mới trong năm 2026

24/04/2026

Năm 2026, tỉnh Quảng Trị đưa vào khai thác nhiều sản phẩm mới như: mô hình glamping tại khu vực Phong Nha Valley, Khu tham quan Trưng Vương Garden; các tour khám phá thiên nhiên như bách xanh đá, hang Kling, suối Nước Moọc; hay trải nghiệm văn hóa đồng bào Ma Coong… Những sản phẩm này không chỉ làm phong phú hệ sinh thái du lịch mà còn tăng tính tương tác, đáp ứng nhu cầu trải nghiệm ngày càng cao của du khách.

Mô hình cắm trại kết hợp giải trí, trải nghiệm tại điểm đến Phong Nha Valley (xã Phong Nha, Quảng Trị) thực sự lôi cuốn du khách. Ảnh: TTXVN phát

Du khách trải nghiệm Đua xe Go Kart tại Phong Nha Valley (xã Phong Nha, Quảng Trị). Ảnh: TTXVN phát

Phối cảnh Khu tham quan Trưng Vương Garden (xã Cồn Tiên, Quảng Trị) lôi cuốn du khách với nhiều sản phẩm du lịch mới, hấp dẫn. Ảnh: TTXVN phát

Du khách háo hức chờ trải nghiệm đốt lửa trại tại Phong Nha Valley (xã Phong Nha, Quảng Trị). Ảnh: TTXVN phát

Du khách có thể hòa mình vào thiên nhiên khi trải nghiệm dịch vụ bãi cắm trại du lịch tại Phong Nha Valley (xã Phong Nha, Quảng Trị). Ảnh: TTXVN phát