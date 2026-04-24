Hà Nội ra mắt 9 sản phẩm “Hành trình du lịch xanh” và các điểm đến mới

Không chỉ ra mắt các điểm đến nội đô mới, cơ quan quản lý ngành du lịch Hà Nội vừa công bố các tuyến điểm đầu tiên kết nối trung tâm Thủ đô với phía Nam ngoại thành theo các hành trình giàu bản sắc.

Du khách múa sạp tại Điểm du lịch cộng đồng bản Miền, Ba Vì. Ảnh: Đinh Thuận/TTXVN

Với thông điệp “Hành trình du lịch xanh” của du lịch Thủ đô trong giai đoạn mới, phát triển du lịch gắn với bảo tồn thiên nhiên, gìn giữ di sản văn hóa, đề cao trách nhiệm cộng đồng và hướng tới tương lai bền vững, Sở Du lịch Hà Nội vừa chính thức công bố 3 sản phẩm du lịch và 6 tuyến, điểm du lịch mới được Ủy ban nhân dân Thành phố công nhận.

Thêm sản phẩm ngoại thành đặc sắc

“Con đường đạo học” tại điểm du lịch Hạ Mỗ (xã Ô Diên) là sản phẩm du lịch gắn với các giá trị di sản-di tích mang đến hành trình trải nghiệm kết hợp giữa di sản, giáo dục và nguồn cảm hứng được thiết kế để tôn vinh những giá trị cốt lõi của văn hóa, lịch sử Việt Nam ngàn năm văn hiến.

Hành trình đưa du khách vượt thời gian từ Thăng Long xưa, thăm Văn Miếu uy nghiêm rồi về đền Văn Hiến thiêng liêng để khám phá dấu ấn triều đại nhà Lý, và những danh nhân đã đặt nền móng đầu tiên cho sự phát triển nền giáo dục vàng son của nhà nước Đại Việt.

Sản phẩm du lịch nông thôn “Sắc hoa Tường Phiêu” (xã Phúc Thọ) đưa du khách tìm về nông thôn mới, khám phá thêm những nét đặc sắc của xứ Đoài với những vườn hoa cây cảnh rực rỡ sắc màu suốt bốn mùa, vườn cây ăn trái thơm ngon; sinh hoạt cộng đồng đầm ấm, thân thiện; những phong tục tập quán lâu đời được lưu giữ như lễ hội làng, chợ quê cùng nhiều công trình văn hóa với nét đặc trưng trong kiến trúc và đời sống tinh thần của người Việt xưa… Tất cả tạo nên khung cảnh đồng quê thơ mộng và thanh bình, hoạt động trải nghiệm đặc sắc cho sản phẩm du lịch nông thôn mới.

Trong khi đó, sản phẩm du lịch cộng đồng “Điểm đến du lịch cộng đồng bản Miền” (xã Ba Vì) có chủ đề “Chữa lành - Tịnh tâm - Dưỡng tuệ” lại gắn với tìm hiểu văn hóa bản địa và nghề làm thuốc Nam của người Dao Quần Chẹt tại xã Ba Vì.

Cơ sở giới thiệu thuốc Nam của người Dao quần chẹt thôn Hợp Sơn, xã Ba Vì. Ảnh: Đinh Thuận/TTXVN

Đến bản Miền, du khách trải nghiệm tắm thuốc, ngâm chân, gội đầu thảo dược; trải nghiệm nấu cao thủ công, giã bánh dày, thêu quần áo, đan vỏ dao, đan gùi của người Dao; trải nghiệm lễ cấp sắc, tết nhảy của người Dao...

Thông qua các hoạt động đó, hành trình khám phá kho tàng tri thức thuốc Nam của người Dao Quần Chẹt sẽ giúp du khách phục hồi sức khỏe và cân bằng cơ thể; hòa mình cùng phong tục, nghi lễ và câu chuyện đời sống của người Dao giữa không gian núi rừng trong lành vùng núi Ba Vì. Từng nhịp thở hòa cùng tiếng suối róc rách, tiếng chim ríu rít sẽ giúp du khách gột rửa muộn phiền, áp lực, nuôi dưỡng tâm trí và tình yêu thiên nhiên.

Những cung đường kết nối di sản ven đô

Tuyến du lịch với chủ đề “Con đường di sản Nam Thăng Long - Hà Nội - Điểm về nguồn cội" là tuyến đầu tiên kết nối trung tâm Hà Nội với phía Nam ngoại thành theo 3 hành trình: Điểm đến Đình Nội Bình Đà (xã Bình Minh), nơi thờ phụng Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân, hiện còn lưu dấu tích hào khí Rồng tiên qua bức phù điêu giá tượng là Bảo vật quốc gia, cũng là nơi lưu giữ những giá trị văn hóa truyền thống thông qua Lễ hội văn hóa phi vật thể cấp quốc gia “Lễ hội Bình Đà.”

Với Làng tăm hương Quảng Phú Cầu (xã Ứng Thiên), du khách sẽ đắm chìm giữa không gian đầy màu sắc và tham quan, trải nghiệm một số công đoạn làm hương có thể bằng máy hoặc bằng tay thủ công; trải nghiệm làm hình mỹ thuật thủ công sử dụng tăm hương và các nguyên liệu tre, nứa sẵn có; trải nghiệm làm các sản phẩm bằng tre, nứa bằng việc đan lát.

Tới Làng nghề dệt Phùng Xá (xã Hồng Sơn), du khách sẽ tham quan, mua sắm các sản phẩm dệt truyền thống của các xưởng dệt khăn, dệt cotton…; trải nghiệm hái lá dâu cho tằm ăn, se sợi tơ tằm, se sợi tơ sen, thêu sợi tơ tằm, tơ sen.

Sản phẩm làng nghề sơn mài Hạ Thái kết tinh sự khéo léo, sáng tạo của các nghệ nhân. Ảnh: Trần Việt/TTXVN

“Con đường Di sản Nam Thăng Long - Hà Nội” chủ đề “Tinh hoa làng nghề Việt” là tuyến du lịch thứ hai kết nối trung tâm Thủ đô với các vùng ven ngoại thành phía Nam (xã Đại Thanh - xã Hồng Vân - xã Chuyên Mỹ) tạo thành một hành trình độc đáo cho những ai muốn khám phá giá trị văn hóa truyền thống, nghệ thuật và lịch sử Hà Nội.

Đến làng Ngâu (xã Đại Thanh), du khách tìm hiểu điểm đến qua các câu chuyện liên quan, tham quan không gian, kiến trúc của di tích; trải nghiệm các công đoạn nấu rượu thủ công, nếm rượu; trải nghiệm văn hóa, nghệ thuật tại đình làng; thưởng thức ẩm thực địa phương cùng đặc sản rượu tại đình làng, nhà dân hoặc khu vực trồng hoa cúc.

Ở Phúc Am (xã Ngọc Hồi) là trải nghiệm công đoạn dán giấy trên các khung mã, và tự làm những hiện vật có kích thước nhỏ và có thể mang về làm kỷ niệm. Làng nghề sơn mài Hạ Thái (xã Hồng Vân) mang đến nét đẹp văn hóa truyền thống với những tác phẩm nghệ thuật tranh sơn mài tuyệt tác do người xưa truyền lại, cùng những trải nghiệm làm tranh sơn mài thủ công thú vị.

Ghé Làng Cựu (xã Chuyên Mỹ), du khách được trải nghiệm may đo comple tại chỗ, nếm đặc sản địa phương; tham gia sự kiện âm nhạc quốc tế hay âm nhạc địa phương tùy thời điểm; tham quan trưng bày nghệ thuật, mỹ thuật…

Điểm du lịch Vườn Thực vật Hà Nội (Đường Văn Tiến Dũng, phường Tây Tựu) lại là không gian sinh thái xanh giữa lòng đô thị, khẳng định định hướng du lịch gắn với bảo tồn thiên nhiên của Thủ đô.

Vườn Thực vật là nơi sưu tầm, lưu giữ, bảo tồn, chăm sóc và phát triển đa dạng các loài thực vật quý hiếm, được phát triển theo trật tự có kiểm soát. Đây cũng là một trong những điểm check-in xanh lý tưởng, thu hút nhiều gia đình, bạn trẻ và khách quốc tế tìm đến để có những khoảnh khắc yên bình giữa thiên nhiên và cảm nhận nhịp sống nông nghiệp giữa lòng đô thị hiện đại.

Vườn Thực vật Hà Nội vào mùa hoa bung nở.

Điểm du lịch Làng nghề gỗ mỹ nghệ Thiết Úng (xã Thư Lâm) đại diện tiêu biểu cho du lịch làng nghề, nơi tinh hoa thủ công truyền thống được tiếp nối và lan tỏa. Du khách đến đây được tham quan các cơ sở trực tiếp sản xuất ra các sản phẩm đồ gỗ, thăm quan khu trưng bày sản phẩm, trải nghiệm các khâu trong quá trình làm ra sản phẩm.

Trong khi đó, Điểm du lịch Thụy Lâm (xã Thư Lâm) mang đến không gian văn hóa cộng đồng nổi tiếng với giá trị lịch sử - văn hóa và tài nguyên du lịch tự nhiên phong phú, góp phần tạo nên sức hấp dẫn riêng cho vùng đất. Hai điểm đến tiêu biểu là Khu di tích lịch sử văn hóa Đền Sái và Phường Múa rối nước Đào Thục không chỉ mang giá trị văn hóa tâm linh, nghệ thuật mà còn gắn liền với những đặc trưng tự nhiên độc đáo.

Cuối cùng, Điểm du lịch Bảo tàng Hà Nội (đường Phạm Hùng, phường Từ Liêm) gây ấn tượng mạnh với kiến trúc hiện đại, độc đáo, lấy cảm hứng từ hình tượng chùa Một Cột, với các tầng mái xếp chồng như những cánh sen nở, biểu trưng cho vẻ đẹp văn hóa Việt Nam. Hiện bảo tàng đang lưu giữ hơn 70.000 hiện vật, tài liệu cùng 6 nhóm bảo vật quốc gia.

Không gian trưng bày được xây dựng theo phương pháp hiện đại, kết hợp hài hòa giữa nội thất và cảnh quan thiên nhiên bên ngoài, tạo nên một điểm đến văn hóa đặc sắc. Nội dung trưng bày gồm 7 chủ đề lớn với 35 chuyên đề, tái hiện toàn diện lịch sử hình thành và phát triển của Hà Nội.

Đến Bảo tàng Hà Nội du khách sẽ cảm nhận, tìm hiểu được giá trị lịch sử, văn hóa, tự nhiên đặc sắc của Thủ đô ngàn năm văn hiến qua những hiện vật trưng bày và câu chuyện kể của hướng dẫn viên tại điểm.

Một trong những không gian trưng bày tại Bảo tàng Hà Nội. Ảnh: Minh Anh/Vietnam+

Phó Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội Trần Trung Hiếu cho biết chuỗi sản phẩm, điểm đến mới ra mắt theo tinh thần phát triển du lịch của Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 07/01/2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam; Công điện số 34/CĐ-TTg ngày 10/4/2025 của Thủ tướng Chính phủ về thúc đẩy phát triển du lịch, bảo đảm thực hiện tốc độ tăng trưởng kinh tế hai con số…/.