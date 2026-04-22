Ninh Bình hướng tới là thành phố trực thuộc TW, đô thị di sản thiên niên kỷ

Ngày 21/4, Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Bình ban hành Kế hoạch Xây dựng và phát triển đô thị Ninh Bình trở thành thành phố trực thuộc Trung ương với đặc trưng Đô thị di sản thiên niên kỷ, thành phố sáng tạo; phát huy giá trị văn hóa, lịch sử và cảnh quan thiên nhiên.

Kế hoạch nhằm cụ thể hóa các quan điểm, mục tiêu và định hướng của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Ninh Bình lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 và Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 30/1/2026 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về xây dựng Ninh Bình trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030.

Theo kế hoạch, tỉnh Ninh Bình phấn đấu tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm (GRDP) bình quân giai đoạn 2025-2030 đạt hoặc vượt tốc độ tăng tổng sản phẩm trong nước (GDP), đạt tối thiểu 11%/năm, thuộc nhóm cao nhất cả nước; thu nhập bình quân đầu người trên năm cao hơn mức bình quân cả nước trong 3 năm gần nhất và nằm trong top 10 tỉnh, thành phố có thu nhập cao nhất cả nước; được công nhận đô thị đối với các đô thị mở rộng, đô thị mới theo phương án phát triển hệ thống đô thị trực thuộc tỉnh.

Khách du lịch quốc tế tham quan tại khu di tích Cố đô Hoa Lư thuộc Quần thể danh thắng Tràng An. Ảnh: Minh Đức - TTXVN

Đến năm 2028 đạt tỷ lệ đô thị hóa từ 45%, đến năm 2030 đạt tỷ lệ đô thị hóa 60,1%; phấn đấu 50% số phường đạt trình độ phát triển đô thị loại II; hoàn thành đầu tư và đưa vào khai thác tối thiểu 2 công trình đầu mối hạ tầng giao thông cấp khu vực và quốc tế, cửa ngõ chính, trung tâm kết nối vùng như cảng hàng không, cảng biển, ga đường sắt tốc độ cao…; có giao thông vận tải hành khách công cộng bao phủ 100% đô thị loại 2; có 5 công trình kiến trúc, khu nhà ở, khu đô thị đã được đầu tư xây dựng đạt giải thưởng quốc gia, quốc tế trở lên; phấn đấu đạt tiêu chuẩn đô thị thông minh mức độ 1; hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới theo giai đoạn gần nhất đã được cấp có thẩm quyền công nhận.

Để đạt được mục tiêu này, tỉnh Ninh Bình sẽ hoàn thiện khung pháp lý và xây dựng các chương trình, đề án; lập Quy hoạch chung đô thị Ninh Bình trong đó định hình rõ nét cấu trúc đô thị trên cơ sở bảo tồn nguyên vẹn và phát huy giá trị khu vực lõi lịch sử, hệ thống thành quách, kinh thành cổ; điều chỉnh quy hoạch chung các đô thị trực thuộc tỉnh phù hợp với phương án phát triển hệ thống đô thị được xác định trong Quy hoạch tỉnh, trong đó tính toán quỹ đất xây dựng đô thị đảm bảo hiệu quả, bền vững, ưu tiên quỹ đất phát triển dịch vụ phù hợp với tiềm năng, lợi thế và định hướng phát triển kinh tế đô thị, yêu cầu thu hút đầu tư.

Tỉnh tập trung thu hút đầu tư vào Khu công nghệ cao Hà Nam, Khu kinh tế Ninh Cơ, thúc đẩy phát triển công nghiệp xanh, công nghiệp sinh thái; xây dựng, hoàn thiện hạ tầng chiến lược như Cảng hàng không quốc tế Ninh Bình, Cảng biển Ninh Bình…, các tuyến giao thông động lực như tuyến đường trục động lực phát triển kinh tế-xã hội Hoa Lư-Nam Định, tuyến đường nối Hoa Lư với trục dọc 07, tuyến đường trục kết nối Thanh Liêm-Cao Bồ, tuyến kết nối Đông-Tây kết nối vùng biển với tuyến đường Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Bắc…; triển khai các dự án khai thác tiềm năng phát triển dọc các sông lớn như sông Hồng, sông Đáy, sông Ninh Cơ…, phục hồi dòng sông cổ, cây xanh cảnh quan đặc trưng di sản; triển khai các dự án hạ tầng thủy lợi, phòng chống thiên tai đảm bảo phát triển đô thị bền vững, thích ứng biến đổi khí hậu; hoàn thiện cơ sở hạ tầng đô thị.

Tỉnh Ninh Bình sẽ xây dựng, bổ sung các cơ chế, đề nghị Trung ương cho phép áp dụng cơ chế đặc thù trong đầu tư phát triển các hệ thống công trình động lực của tỉnh; ban hành cơ chế, chính sách hỗ trợ đầu tư hoàn thiện tiêu chí hạ tầng đối với các xã dự kiến thành lập phường.

Khách du lịch trải nghiệm bằng thuyền tại Tràng An. Ảnh: Minh Đức/TTXVN

Đặc biệt ưu tiên các khu vực được xác định là động lực tăng trưởng kinh tế như Khu kinh tế Ninh Cơ; vùng du lịch Tràng An, Tam Cốc Bích Động, Tam Chúc, các Khu vực đô thị trung tâm (Hoa Lư, Phủ Lý, Nam Định) và các xã có thị trấn huyện lỵ cũ.

Cùng với đó, tỉnh sẽ đổi mới cơ chế quản lý để thu hút vốn từ khu vực tư nhân cho hạ tầng xã hội như y tế chuyên sâu, giáo dục chất lượng cao…; khuyến khích đầu tư vào các tổ hợp dịch vụ-vui chơi giải trí chất lượng cao; xây dựng danh mục dự án PPP kêu gọi đầu tư trong lĩnh vực giáo dục (trường chất lượng cao), y tế (bệnh viện chuyên khoa) và dịch vụ-du lịch chất lượng cao; đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án phát triển đô thị.

Tỉnh cũng rà soát, kiên quyết thu hồi các dự án chậm tiến độ; công bố danh mục dự án trọng điểm thu hút đầu tư, tăng tỷ lệ lấp đầy quy hoạch; đẩy mạnh công tác tuyên truyền và tạo đồng thuận trong công tác xây dựng, phát triển đô thị; tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền để tạo sự đồng thuận cao trong cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân./.