Nem Lai Vung--Đặc sản trứ danh của Đồng Tháp

Nghề làm nem hình thành và phát triển từ lâu ở xã Tân Thành và thị trấn Lai Vung, thuộc huyện Lai Vung cũ (nay là xã Lai Vung, xã Hòa Long, tỉnh Đồng Tháp). Nem là món ăn ngon, có thể bảo quản trong thời gian khá dài, tiện dụng, thường được nhiều gia đình ở miền Tây Nam bộ chọn mua để dùng và đãi khách trong những ngày Tết đến, Xuân về. Đặc sản nem Lai Vung tiêu thụ quanh năm nhưng trong dịp cận Tết như hiện nay, nem tiêu thụ mạnh, tăng gấp 2 - 3 lần so với ngày thường. Vì vậy, các cơ sở sản xuất nem Lai Vung tăng công suất hoạt động nhằm đảm bảo số lượng hàng cung ứng cho thị trường.

Những ngày này, tại cơ sở sản xuất nem Hoàng Khánh có gần 30 công nhân tất bật thực hiện những công việc làm nem như: chuẩn bị và sơ chế nguyên liệu, phụ liệu; phối trộn nem, ủ nem; bao gói; bảo quản nem thành phẩm… Công nhân làm nem tại Cơ sở sản xuất nem Hoàng Khánh (xã Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp). Ảnh: Nhựt An - TTXVN

Chị Đặng Thị Ngọc Thùy, chủ cơ sở sản xuất nem Hoàng Khánh cho biết, nhiều khách hàng chọn mua nem để dùng và đãi khách trong những ngày Tết sắp đến. Chị rất phấn khởi vì tình hình tiêu thụ nem thuận lợi, tăng gấp đôi so với ngày thường. Đặc biệt, vào ngày cuối tuần, du khách đi du lịch sẵn tiện ghé mua nem nên sản lượng tiêu thụ tăng gấp 3 - 4 lần. Hiện tại, cơ sở sản xuất từ 8.000 - 10.000 sản phẩm mỗi ngày, gồm: nem, bì, chả các loại nhưng chủ yếu là nem. Ông Lê Ngọc Thẳng, chủ cơ sở sản xuất nem Út Thẳng cho hay, cơ sở của ông nằm cạnh Quốc lộ 80 nên nhiều khách du lịch và người đi đường ghé mua nem về sử dụng và làm quà cho người thân. Năm nào cũng vào dịp Tết Nguyên đán, sản phẩm của cơ sở tiêu thụ mạnh, tăng từ 2 - 3 lần so với ngày thường. Bình thường, mỗi ngày, cơ sở sản xuất 5.000 - 7.000 sản phẩm các loại, giờ đây tăng lên 12.000 - 13.000 sản phẩm nên phải thuê thêm gần 10 lao động. Công nhân làm nem tại Cơ sở sản xuất nem Út Thẳng (xã Hòa Long, tỉnh Đồng Tháp). Ảnh: Nhựt An - TTXVN

Các cơ sở sản xuất nem đã góp phần tạo việc làm thường xuyên và thời vụ cho hàng trăm lao động địa phương. Chị Bùi Thị Phúc, ấp Tân Hưng, xã Lai Vung cho biết, chị làm việc ở cơ sở sản xuất nem hơn 10 năm qua. Nghề nem sản xuất quanh năm nên công việc và thu nhập của chị ổn định; thời gian gần Tết, làm việc tăng ca thì có thêm tiền để chi tiêu trong gia đình; nơi làm việc gần nhà, tiện việc quán xuyến gia đình, đưa rước các con đi học. Theo nhiều cơ sở sản xuất nem Lai Vung, hiện nay, tuy thị trường đang hút hàng, sản lượng tiêu thụ tăng so với ngày thường nhưng giá bán nem, bì, chả các loại vẫn ổn định. Nem vẫn bán từ 20.000 - 80.000 đồng/chục (10 chiếc nem), giá bán tùy thuộc vào trọng lượng mỗi chiếc nem và chất lượng nguyên liệu. Những năm trước, từ khoảng 25 tháng Chạp đến Tết Nguyên đán, giá bán các sản phẩm nem, bì, chả sẽ tăng vì nguyên liệu, chủ yếu là thịt lợn có giá bán cao hơn. Nhiều cơ sở sản xuất nem Lai Vung đầu tư máy móc, thiết bị hiện đại nhằm tăng năng suất lao động và nâng cao chất lượng sản phẩm. Ảnh: Nhựt An - TTXVN

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Tháp, nghề làm nem Lai Vung hình thành, phát triển hơn 60 năm qua. Tuy trải qua nhiều thăng trầm nhưng nghề truyền thống này vẫn tồn tại và phát triển. Nếu ban đầu chỉ có một vài hộ làm nem thì đến nay, có hơn 20 cơ sở sản xuất nem Lai Vung, với nhiều thương hiệu nổi tiếng như: Út Thẳng, Hoàng Khánh, Giáo Thơ, Thanh Sơn, Cô Hiệp, Thanh Xuân… Mỗi ngày, các cơ sở làm ra hàng trăm nghìn chiếc nem, cung ứng cho thị trường các tỉnh, thành phố trong cả nước với giá trị tổng sản lượng ước đạt hơn 60 tỷ đồng/năm; góp phần tạo việc làm thường xuyên và thời vụ cho khoảng 300 lao động địa phương. Ruột nem Lai Vung sẽ được gói trong lá chuối. Ảnh: Nhựt An - TTXVN Nghề làm nem Lai Vung đã được Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quyết định đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia và UBND tỉnh Đồng Tháp công nhận là nghề truyền thống. Năm 2012, Sách Kỷ lục Việt Nam ghi nhận nem Lai Vung nằm trong top 10 đặc sản nem, chả nổi tiếng Việt Nam. Đến năm 2013, nem Lai Vung nằm trong top 50 đặc sản quà tặng Việt Nam do Trung tâm Sách Kỷ lục Việt Nam công bố.