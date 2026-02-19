Bảo tồn làng nghề truyền thống của Huế qua xây dựng thương hiệu và du lịch

Những làng nghề này có tuổi đời hàng trăm năm, trải qua nhiều giai đoạn lịch sử thăng trầm, do các nghệ nhân lành nghề hàng đầu Việt Nam quy tụ về sinh sống ở Cố đô Huế trong triều đại nhà Nguyễn. Mặc dù, với thế mạnh tập trung nhiều làng nghề như vậy, nhưng Huế vẫn không thể tận dụng hết tiềm năng để phát triển du lịch gắn với việc bảo tồn, gìn giữ phát huy giá trị văn hóa của các nghề thủ công truyền thống.

Nguy cơ mai một

Nghề làm thẻ xăm hường từng thịnh hành trên mảnh đất cố đô, trải qua thăng trầm lịch sử đến nay nghề này gần như thất truyền. Hiện nay, chỉ còn ông Đặng Văn Tố (75 tuổi, trú tại phường Hương An, thành phố Huế) là nghệ nhân duy nhất vẫn miệt mài gắn bó với nghề chế tác thẻ xăm hường bằng xương tại Huế.

Ông Đặng Văn Tố cho hay, để làm một bộ xăm hường phải mất gần nửa tháng mới hoàn thiện. Bỏ ra nhiều công sức như vậy nhưng số tiền thu lại chỉ đủ sống và rất khó làm giàu. Cùng với đó, thị trường tiêu thụ sản phẩm này cũng dần thu hẹp. Vì thế giới trẻ ít mặn mà, tiếp tục nối nghiệp làm nghề này.

Tương tự, nghề làm bánh tráng làng Lựu Bảo (phường Kim Long, thành phố Huế) đã tồn tại gần 300 năm, nhưng những người còn làm nghề chủ yếu là người lớn tuổi. Số hộ làm nghề bánh tráng ở làng đang giảm dần.

Ông Nguyễn Thế Tiến (làm nghề tráng bánh ở làng Lựu Bảo hơn 60 năm) mong muốn, sẽ có thế hệ tiếp theo của gia đình tiếp nối nghề. Tuy vậy, nghề làm bánh tráng thủ công không mang lại thu nhập cao, khó cạnh tranh so với các loại sản phẩm tương tự. Do đó, con cháu của ông không đi theo con đường của gia đình, mà đã chọn ngành nghề khác.

Nghề tranh làng Sình có tuổi đời hơn 500 năm. Ảnh: Mai Trang/TTXVN

Ở tuổi trung niên, anh Phạm Công Khai (trú tại phường Dương Nổ, thành phố Huế) vẫn đang hăng say, nối nghiệp làm tranh làng Sình.

Anh Phạm Công Khai chia sẻ: “Tranh làng Sình đã tồn tại trên 400 năm. Tuy vậy, giờ chỉ còn hai người ở làng đang tiếp tục làm dòng tranh này. Nghề làm tranh đang đứng trước nguy cơ mai một do sự phát triển của các sản phẩm in ấn hiện đại”.

Phát huy giá trị văn hóa của nghề thủ công

Điểm chung của các làng nghề thủ công truyền thống tại Huế đó là thiếu sức cạnh tranh, thị trường hẹp, thu nhập mang lại từ các sản phẩm không cao. Điều này khiến việc duy trì và bảo tồn các làng nghề gặp không ít khó khăn.

Anh Phạm Công Khai, nghệ nhân làm tranh làng Sình (trú tại phường Dương Nỗ, thành phố Huế) mong muốn: “Các cơ quan chức năng cần có những chính sách kịp thời để giữ gìn làng nghề. Trong đó, cần đẩy mạnh quảng bá làng nghề, xây các điểm du lịch, tour tuyến. Nhờ đó, người dân có thể thuận lợi bán sản phẩm và có thêm thu nhập từ việc cung cấp các dịch vụ trải nghiệm làm tranh”.