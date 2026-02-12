Hội chợ Mùa Xuân 2026: Cú hích quảng bá Làng nghề Việt ra thế giới

12/02/2026

Hội chợ Mùa Xuân 2026, sự kiện thương mại quốc gia được tổ chức với quy mô lớn, không chỉ đơn thuần là một điểm mua sắm sôi động cho dịp Tết Nguyên Đán mà còn mang trong mình một vai trò quan trọng trong việc quảng bá các giá trị văn hóa và sản phẩm đặc sắc của làng nghề Việt Nam ra thị trường quốc tế. Với sự kết hợp hài hòa giữa yếu tố kinh tế, văn hóa, Hội chợ hứa hẹn sẽ tạo ra những tác động tích cực, lan tỏa hình ảnh một Việt Nam thịnh vượng, giàu bản sắc và hội nhập mạnh mẽ.

Hội chợ Mùa Xuân 2026, diễn ra từ ngày 2 đến ngày 13 tháng 2 năm 2026 tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia (VEC), Hà Nội, được thiết kế như một hành trình "du xuân xuyên Việt". Với quy mô trưng bày ấn tượng trên diện tích hàng chục nghìn mét vuông, hội chợ quy tụ hàng nghìn gian hàng từ các bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp trên cả nước. Điểm nhấn đặc biệt của hội chợ chính là sự lồng ghép nhuần nhuyễn giữa các yếu tố văn hóa và thương mại, tạo nên một không gian độc đáo, vừa mang đậm bản sắc Tết truyền thống, vừa thể hiện khát vọng phát triển và hội nhập của đất nước.

Trong khuôn khổ hội chợ, các phân khu chuyên đề được bố trí khoa học, trong đó có sự hiện diện mạnh mẽ của các không gian dành riêng cho làng nghề truyền thống. Từ gốm sứ Bát Tràng, mây tre đan mỹ nghệ, lụa Vạn Phúc, đến các sản phẩm thủ công tinh xảo từ gỗ, khảm trai, sơn mài... tất cả đều được giới thiệu một cách bài bản và hấp dẫn. Điều này không chỉ giúp người tiêu dùng trong nước tiếp cận trực tiếp với những sản phẩm chất lượng, có nguồn gốc rõ ràng, mà còn là cơ hội vàng để các nghệ nhân, doanh nghiệp làng nghề giới thiệu sản phẩm của mình đến với các đối tác quốc tế tiềm năng.

Phân khu "Tinh hoa Văn hóa Việt Nam" do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, cùng với các không gian giới thiệu sản phẩm từ các địa phương và các ngành hàng chủ lực như dệt may, da giày, đồ gỗ, thủ công mỹ nghệ dưới sự tổ chức của Bộ Công Thương, đóng vai trò then chốt trong việc quảng bá thương hiệu "Made in Vietnam". Tại đây, các hoạt động trình diễn kỹ thuật chế tác, giới thiệu câu chuyện văn hóa đằng sau mỗi sản phẩm, và các chương trình giao lưu nghệ thuật được tổ chức thường xuyên. Những hoạt động này không chỉ làm phong phú thêm trải nghiệm của du khách mà còn góp phần nâng cao giá trị và sức cạnh tranh của sản phẩm Việt trên thị trường quốc tế.

Đặc biệt, việc Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh Hội chợ Mùa Xuân phải trở thành "nhịp cầu đưa công nghiệp văn hóa Việt Nam hòa quyện vào dòng chảy thương mại trong nước, khu vực và trên thế giới" đã khẳng định tầm quan trọng chiến lược của sự kiện này. Điều này cho thấy sự định hướng rõ ràng của Nhà nước trong việc phát huy các giá trị văn hóa, sáng tạo để thúc đẩy phát triển kinh tế, đặc biệt là hỗ trợ các làng nghề vươn xa hơn ra thị trường toàn cầu.

Tuy nhiên, để thực sự đưa làng nghề Việt Nam vươn tầm thế giới thông qua các hội chợ như Mùa Xuân 2026, vẫn còn những thách thức cần vượt qua. Đó là việc nâng cao chất lượng sản phẩm, chuẩn hóa quy trình sản xuất theo tiêu chuẩn quốc tế, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong quảng bá và kinh doanh, cũng như xây dựng các chuỗi cung ứng bền vững.

Bên cạnh đó, hội chợ cũng mở ra những cơ hội chưa từng có. Việc kết nối trực tiếp với các nhà nhập khẩu, đối tác phân phối quốc tế, tham gia vào các diễn đàn giao thương B2B và B2C quy mô lớn là những bước đệm quan trọng giúp các sản phẩm làng nghề Việt tiếp cận thị trường mới, đa dạng hóa kênh tiêu thụ và từng bước khẳng định vị thế trên bản đồ hàng hóa quốc tế.

Hội chợ Mùa Xuân 2026 là một minh chứng cho thấy sự đầu tư nghiêm túc của Chính phủ và các bộ, ngành vào việc quảng bá thương hiệu quốc gia, đặc biệt là các sản phẩm văn hóa và làng nghề./.