Hội chợ Mùa Xuân 2026: Nơi muôn hoa khoe sắc đón Tết

12/02/2026

Những ngày này, Hội chợ Mùa Xuân 2026 với hành trình Du xuân Việt đã thu hút hơn 40 ngàn lượt khách tham gia các hoạt động mua sắm và trải nghiệm không khí Tết Nguyên đán Bính Ngọ. Đặc biệt, phân khu hội chợ hoa xuân mang chủ đề “Sắc Xuân Việt” tại Sân Nam của Hội chợ thu hút khách tham quan bởi vẻ đẹp rực rỡ của hội hoa xuân với nhiều loại hoa và cây cảnh đến từ nhiều vùng miền trên cả nước.

Không gian Hội chợ Mùa Xuân 2026 rực rỡ sắc hoa xuân. Ảnh: Công Đạt/Báo ảnh Việt Nam

Hội chợ hoa xuân mang chủ đề “Sắc Xuân Việt” được trưng bày ngoài trời như mở ra một không gian đậm chất thiên nhiên tươi đẹp của đất nước Việt Nam với những vườn hoa và cây cảnh độc đáo.

Tại đây, các tỉnh thành đã đem đến trưng bày rất nhiều loại cây và hoa Tết đặc trưng của địa phương. Hoa không chỉ có ở ngoài trời mà còn được trang trí nhiều ở từng gian hàng vùng miền.

Muôn hoa khoe sắc. Ảnh: Công Đạt/Báo ảnh Việt Nam

“Sắc Xuân Việt” không chỉ là nơi để mỗi người check in chụp hình những khoảnh khắc tươi mới bên từng nhành hoa, cây cảnh mà còn là nơi để bạn bè quốc tế khám phá vẻ đẹp của thiên nhiên và bản sắc vùng miền của Việt Nam.

Anh Nguyễn Hoàng Tuấn (Sở Công thương tỉnh Tây Ninh) cho biết, tại Hội chợ Mùa Xuân lần này, tỉnh Tây Ninh có 32 doanh nghiệp tham gia trực tiếp tại Hội chợ và 50 đơn vị có sản phẩm trưng bày, giới thiệu, phản ánh sự đa dạng về ngành hàng, chủng loại sản phẩm cũng như tiềm năng sản xuất của địa phương. Riêng phân khu “Sắc Xuân Việt”, Tây Ninh mang đến giới thiệu các loại hoa cúc vạn thọ. Ngoài ra, cúc vạn thọ còn được dùng để trang trí tại các gian hàng sản vật của địa phương.

Phân khu “Sắc xuân Việt” được bài trí tại Sân Nam trong khuôn viên Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia. Ảnh: Công Đạt/Báo ảnh Việt Nam

Không chỉ có Tây Ninh, sắc mai vàng của phương Nam cũng nhuộm vàng cả không gian Hội chợ và các gian hàng. Các thế mai đẹp thể hiện bàn tay sáng tạo của các nhà vườn Tp. Hồ Chí Minh. Ngoài sắc mai của Tp. Hồ Chí Minh, các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long cũng góp sức với nhiều loại hoa đặc trưng cho không khí Tết cổ truyền của đất phương Nam.

Gian hàng hoa xuân của các tỉnh thành miền Bắc với điểm nhấn là đào và quất lại mang một thông điệp khác, đó là “điểm đến du xuân dành cho người dân và khách du lịch, nơi tinh hoa văn hóa và giao lưu hội tụ”. Bên cạnh đào, quất là các chậu cây, lọ lộc bình của làng gốm Bát Tràng. Xem đào, quất của Hưng Yên, Hà Nội, Lạng Sơn... là thấy ngay phong vị Tết xứ Bắc đang về.

Rực rỡ sắc hoa xuân tại các không gian trưng bày của Hội chợ. Ảnh: Công Đạt/Báo ảnh Việt Nam

Hoa đào, hoa mận còn gắn liền với hình ảnh mùa xuân của các tỉnh miền núi phía Bắc. Năm nay các địa phương trưng bày tại khu “Sắc Xuân Việt” và các gian hàng nhiều loại đào rừng, loài hoa mang vẻ đẹp hoang sơ của núi rừng Tây Bắc. Bên những cánh đào thắm của mùa xuân, các gian hàng còn biểu diễn những bài hát truyền thống của dân tộc mình để thu hút khách tham quan. Đây cũng là cách tương tác sinh động góp phần lan tỏa tinh thần “Kết nối thịnh vượng - Mùa xuân huy hoàng”.

Các gian hàng hoa của nhà vườn Huế, Đà Nẵng... không chỉ níu chân du khách bởi vẻ đẹp của các loại hoa đến từ miền Trung mà còn phản ánh điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu và cách trồng hoa của địa phương.

Các loại quất cảnh được trưng bày giới thiệu tại Hội chợ. Ảnh: Công Đạt/Báo ảnh Việt Nam

Để trồng được các loại hoa nở đúng dịp Tết là cả một sự kỳ công của người làm vườn. Họ phải canh thời tiết, nhịp độ sinh học của cây để từ đó chăm sóc và cho hoa nở đúng thời điểm.

Anh Tùng, chủ trang trại hoa trà ở Hưng Yên cho biết, hoa trà của Hưng Yên trồng trên vùng đất bãi chỉ nở vào Tết. Năm nay hoa được giá, mỗi cây trà nhỏ có giá khoảng 500 ngàn đồng đến 1 triệu đồng; những cây thế đẹp, nhiều hoa và lâu năm có giá lên đến vài triệu đồng.

Du khách tham quan và chụp ảnh tại không gian hoa xuân của Hội chợ. Ảnh: Công Đạt/Báo ảnh Việt Nam

Tại Hội chợ, không gian thiên nhiên mà điểm nhấn là sắc hoa vùng miền vừa là nét đẹp của thiên nhiên Việt Nam vừa phản ánh điều kiện tự nhiên, phương thức canh tác và nét sinh hoạt văn hóa đặc trưng của từng địa phương, tạo nên một bức tranh đa màu sắc về mùa xuân đang về trên mọi miền Tổ quốc.

Bên cạnh yếu tố truyền thống quen thuộc, “Sắc Xuân Việt” còn là nơi giới thiệu nhiều mô hình trồng hoa, cây cảnh ứng dụng công nghệ cao, thân thiện môi trường đến từ các làng hoa cây cảnh ở Hà Nội, Hưng Yên… thể hiện xu hướng phát triển bền vững trong nông nghiệp xanh của Việt Nam./.