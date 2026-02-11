Hội chợ Mùa Xuân 2026: Động lực cho người trồng cây cảnh

Phân khu "Sắc Xuân Việt" tại Hội chợ Mùa Xuân 2026 ấn tượng với các loại cây, hoa kiểng đến từ các nhà vườn miền Bắc. Tại đây du khách có dịp chiêm ngưỡng không gian cây cảnh mùa xuân với sự tạo dáng tuyệt đẹp do nhiều nghệ nhân và các nông dân thực hiện. Sắc xuân Việt không chỉ là nơi hội tụ của sắc hoa, cây cảnh mà còn là nơi mỗi người có thể tìm thấy cho mình những khoảnh khắc hi vọng, cảm xúc văn hóa đặc biệt về hoa xuân Việt Nam.

Khu vực bonsai Văn Giang (tỉnh Hưng Yên) tạo ấn tượng bởi cách bài trí theo phong cách sân vườn truyền thống. Ảnh: Công Đạt/Báo ảnh Việt Nam

Để có những loại cây đẹp, thế dáng đẹp trưng bày tại không gian “Sắc Xuân Việt”, các nhà vườn Văn Giang, cây cảnh Phụng Công, Quất Hưng Yên đã có 1 năm lao động và chuẩn bị rất chu đáo. Ai cũng muốn mang đến hội chợ này những loại cây truyền thống của địa phương mình đẹp nhất, ấn tượng nhất. Những cây quất quả trĩu nặng tạo thế hình đất nước vươn mình, bưởi cảnh vàng ươm sum xuê, các cây sung đầy ắp quả, các thế dáng quất, đào được tỉa tót, trang trí, tạo hình như rồng múa, phượng bay cho thấy tâm huyết và tình yêu của người lao động với sản phẩm hoa, cây, bon sai được trồng trên mảnh đất quê hương mình.

Nhiều cây cảnh đẹp được trưng bày tại Hội chợ. Ảnh: Công Đạt/Báo ảnh Việt Nam

Anh Minh một nông dân Văn Giang chia sẻ: "Trồng cây cảnh là sinh kế của bà con nông dân chúng tôi nhưng cũng là một thú chơi của người dân Việt Nam mỗi khi Tết về. Năm nay các nhà vườn Văn Giang đã không ngừng tìm tòi, đổi mới mẫu mã, tạo các dòng sản phẩm độc, lạ, đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của thị trường Tết, chúng tôi mang đến Hội chợ không chỉ các loại bonsai, cây cảnh độc lạ mà chở trọn vẹn thương hiệu cây cảnh Văn Giang để giới thiệu đến du khách bốn phương.".

Nhiều cây cảnh đẹp được trưng bày tại Hội chợ. Ảnh: Công Đạt/Báo ảnh Việt Nam

Quất Hưng Yên với những mẫu trưng bày rất thu hút. Cây không chỉ đẹp về thế thể hiện một năm Bính Ngọ phát triển, thịnh vượng, lộc phúc đầy nhà mà các nhà vườn tại Hưng Yên còn đưa ra các loại quất và bưởi trồng trong bình. Các dòng cây quất cảnh, bưởi cảnh dáng tháp, dáng thông hàm chứa giá trị nghệ thuật tạo hình cao được đặt trong các bình, lọ thân thiện môi trường và còn đẹp, sang cho cây cảnh.

Bà Nguyễn Thị Hương đến từ nhà vườn ở Hưng Yên cho biết: "Chúng tôi có dòng quất trồng trên gỗ lũa. Cây được đặt trên khối gỗ tự nhiên, thân và rễ lộ rõ, tạo hình lạ mắt, các dòng quất chum, quất khay, quất chậu truyền thống, sản phẩm quất gỗ lũa rất được người tiêu dùng ưa chuộng".

Thú chơi cây cảnh có sức hấp dẫn đối với người Việt, đặc biệt là mỗi dịp Tết đến Xuân về. Ảnh: Công Đạt/Báo ảnh Việt Nam

Thông qua Hội chợ Mùa Xuân, nơi sắc xuân Việt muôn nơi tỏa sáng còn cho thấy bức tranh nông nghiệp xanh, nghề trồng cây cảnh ở Văn Giang, Phụng Công hay chính các làng trồng cây, trồng hoa ở miền Bắc đang chuyển mình từ cung ứng sản phẩm truyền thống sang phát triển các dòng cây cảnh có giá trị nghệ thuật và phong thủy cao. Quất mini, quất bonsai, quất chum, quất gỗ lũa, bưởi dáng tháp, dáng thông… đã làm phong phú thị trường, đồng thời mở rộng biên độ giá trị gia tăng cho người nông dân.

Càng gần đến ngày Tết, phân khu "Sắc Xuân Việt" càng trở nên nhộn nhịp người đến xem và mua cây, tạo thêm động lực cho người trồng hoa, cây cảnh bước vào một năm mới thành công và phát triển./.