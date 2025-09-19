Lễ hội Đồ uống Hà Nội 2025 - Hương vị níu chân du khách

Phó Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội Nguyễn Trần Quang phát biểu khai mạc Lễ hội Đồ uống Hà Nội 2025. Ảnh: Việt Cường/Báo ảnh Việt Nam

Một buổi tối mùa thu, tôi dạo bước trên phố đi bộ Trịnh Công Sơn, nơi ánh đèn rực rỡ và mùi thơm dịu dàng của trà sen, cà phê rang quyện cùng làn gió từ Hồ Tây thổi vào. Không khí ấy báo hiệu một sự kiện đặc biệt – Lễ hội Đồ uống Hà Nội 2025 với chủ đề “Thưởng vị Hà Nội”. Đây không chỉ là một lễ hội, mà là hành trình để du khách được chạm đến tinh hoa ẩm thực, đồ uống của Thủ đô ngàn năm văn hiến.

Ẩm thực Hà Nội từ lâu đã gắn liền với ký ức của biết bao thế hệ. Một ly trà xanh nóng trong sáng sớm mùa đông, một cốc bia hơi mát lạnh buổi chiều hè, hay tách cà phê trứng béo ngậy trong không gian cổ kính của phố cổ – tất cả đều kể những câu chuyện riêng về nhịp sống và con người nơi đây.