Lễ hội Đồ uống Hà Nội 2025 - Hương vị níu chân du khách
Một buổi tối mùa thu, tôi dạo bước trên phố đi bộ Trịnh Công Sơn, nơi ánh đèn rực rỡ và mùi thơm dịu dàng của trà sen, cà phê rang quyện cùng làn gió từ Hồ Tây thổi vào. Không khí ấy báo hiệu một sự kiện đặc biệt – Lễ hội Đồ uống Hà Nội 2025 với chủ đề “Thưởng vị Hà Nội”. Đây không chỉ là một lễ hội, mà là hành trình để du khách được chạm đến tinh hoa ẩm thực, đồ uống của Thủ đô ngàn năm văn hiến.
Ẩm thực Hà Nội từ lâu đã gắn liền với ký ức của biết bao thế hệ. Một ly trà xanh nóng trong sáng sớm mùa đông, một cốc bia hơi mát lạnh buổi chiều hè, hay tách cà phê trứng béo ngậy trong không gian cổ kính của phố cổ – tất cả đều kể những câu chuyện riêng về nhịp sống và con người nơi đây.
Đến với “Thưởng vị Hà Nội”, du khách có cơ hội trải nghiệm trọn vẹn những hương vị ấy. 80 gian hàng trưng bày, giới thiệu các thức uống truyền thống của Hà Nội và ba miền đã mở ra một bức tranh đa sắc màu: từ trà, chè, bia Hà Nội quen thuộc, đến bia thủ công sáng tạo, các loại đồ uống chăm sóc sức khỏe, hay những ly cocktail hiện đại mang hơi thở hội nhập quốc tế.
Ấn tượng nhất với tôi là khu ẩm thực “Vị Hà Nội”, nơi các nghệ nhân giới thiệu những nghề truyền thống. Không chỉ là đồ uống, đó còn là ký ức, là tinh hoa được chắt lọc từ bàn tay và tâm hồn người Hà Nội. Khi thưởng thức, ta như được nghe câu chuyện về làng nghề, về những mùa sen Tây Hồ hay mùa cốm làng Vòng.
Bên cạnh đó, khu đồ uống quốc tế lại mang đến một góc nhìn khác - sự hội nhập và giao lưu. Bên cạnh chén trà truyền thống, du khách có thể nâng ly cùng bạn bè năm châu, để thấy Hà Nội không chỉ lưu giữ cội nguồn mà còn mở lòng đón nhận sáng tạo.
Trong 5 ngày tổ chức (từ ngày 17 đến ngày 21/9/2025), lễ hội mang đến nhiều hoạt động: trình diễn bartender, workshop pha chế, trò chơi dân gian, ca múa nhạc truyền thống xen lẫn biểu diễn hiện đại. Tại đó, tôi bắt gặp những bạn trẻ hào hứng học pha cà phê, du khách nước ngoài cười vang khi chơi trò kéo co, hay những khoảnh khắc check-in rực rỡ dưới ánh sáng và tiểu cảnh nghệ thuật.
Lễ hội còn gửi gắm thông điệp du lịch xanh - khuyến khích sử dụng vật liệu thân thiện môi trường, hạn chế nhựa dùng một lần. Điều này càng làm trải nghiệm thêm ý nghĩa, khi ta thấy Hà Nội không chỉ giữ gìn bản sắc mà còn hướng tới phát triển bền vững.
Phó Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội Nguyễn Trần Quang chia sẻ, “Thưởng vị Hà Nội” không chỉ tôn vinh ngành đồ uống mà còn quảng bá hình ảnh Thủ đô như một thành phố ẩm thực hấp dẫn, nơi văn hóa, đời sống và sáng tạo hòa quyện.
Với tôi, khi nhấp một ngụm trà sen thơm dịu giữa đêm thu Hà Nội, điều đọng lại không chỉ là hương vị mà là cảm giác gắn kết: giữa quá khứ và hiện tại, giữa người dân Hà Nội và bạn bè năm châu.
Đưa hương vị Hà Nội đến với du khách chính là đưa họ đến gần hơn với trái tim của thành phố này, một trái tim vừa cổ kính, vừa trẻ trung, luôn rộng mở và nồng hậu.
Bài và ảnh: Việt Cường