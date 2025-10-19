Hà Nội - Tinh hoa hội tụ, sắc màu lan tỏa

Các đại biểu nhấn nút khai trương sản phẩm du lịch mới tại xã Phúc Thọ.

Thủ đô Hà Nội đang không ngừng khẳng định vị thế là trung tâm văn hóa, sáng tạo và du lịch hàng đầu của đất nước. Trong hành trình ấy, lễ công bố bộ sản phẩm du lịch mới “Hà Nội 2025 - Tinh hoa hội tụ” cùng hoạt động khảo sát, tọa đàm tại xã Phúc Thọ là những điểm nhấn đặc sắc, thể hiện quyết tâm của ngành du lịch Thủ đô trong việc hiện thực hóa mục tiêu đa dạng hóa, nâng cao chất lượng và phát triển bền vững du lịch Hà Nội.

* Công bố bộ sản phẩm du lịch mới “Hà Nội 2025 - Tinh hoa hội tụ”

Tối 18/10, tại xã Phúc Thọ (thành phố Hà Nội), Sở Du lịch Hà Nội phối hợp với Ủy ban nhân dân các xã Phúc Thọ, Đại Thanh, Ngọc Hồi, Hồng Vân, Chuyên Mỹ và Ô Diên tổ chức “Lễ công bố các sản phẩm du lịch mới Hà Nội 2025 - Tinh hoa hội tụ”. Đây là một trong những sự kiện trọng tâm trong chương trình xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch của Thủ đô năm 2025, góp phần cụ thể hóa Nghị quyết 82/NQ-CP ngày 18/5/2023 của Chính phủ về phát triển du lịch hiệu quả và bền vững.

Chủ đề “Tinh hoa hội tụ” mang thông điệp sâu sắc: Hà Nội là nơi kết nối quá khứ - hiện tại - tương lai, nơi di sản văn hóa, làng nghề và đời sống sáng tạo cùng hòa quyện, khẳng định bản sắc riêng của một thành phố ngàn năm văn hiến, đồng thời là Thành phố Sáng tạo của UNESCO trong lĩnh vực thiết kế.