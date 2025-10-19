Hà Nội - Tinh hoa hội tụ, sắc màu lan tỏa
Thủ đô Hà Nội đang không ngừng khẳng định vị thế là trung tâm văn hóa, sáng tạo và du lịch hàng đầu của đất nước. Trong hành trình ấy, lễ công bố bộ sản phẩm du lịch mới “Hà Nội 2025 - Tinh hoa hội tụ” cùng hoạt động khảo sát, tọa đàm tại xã Phúc Thọ là những điểm nhấn đặc sắc, thể hiện quyết tâm của ngành du lịch Thủ đô trong việc hiện thực hóa mục tiêu đa dạng hóa, nâng cao chất lượng và phát triển bền vững du lịch Hà Nội.
* Công bố bộ sản phẩm du lịch mới “Hà Nội 2025 - Tinh hoa hội tụ”
Tối 18/10, tại xã Phúc Thọ (thành phố Hà Nội), Sở Du lịch Hà Nội phối hợp với Ủy ban nhân dân các xã Phúc Thọ, Đại Thanh, Ngọc Hồi, Hồng Vân, Chuyên Mỹ và Ô Diên tổ chức “Lễ công bố các sản phẩm du lịch mới Hà Nội 2025 - Tinh hoa hội tụ”. Đây là một trong những sự kiện trọng tâm trong chương trình xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch của Thủ đô năm 2025, góp phần cụ thể hóa Nghị quyết 82/NQ-CP ngày 18/5/2023 của Chính phủ về phát triển du lịch hiệu quả và bền vững.
Chủ đề “Tinh hoa hội tụ” mang thông điệp sâu sắc: Hà Nội là nơi kết nối quá khứ - hiện tại - tương lai, nơi di sản văn hóa, làng nghề và đời sống sáng tạo cùng hòa quyện, khẳng định bản sắc riêng của một thành phố ngàn năm văn hiến, đồng thời là Thành phố Sáng tạo của UNESCO trong lĩnh vực thiết kế.
Phó Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội Trần Trung Hiếu nhấn mạnh: “Lễ công bố không chỉ là dịp giới thiệu những sản phẩm mới hình thành từ sự hợp tác giữa chính quyền, doanh nghiệp và cộng đồng mà còn là hoạt động tôn vinh di sản, con người và văn hóa Hà Nội, nơi tinh hoa ngàn năm được lan tỏa bằng tinh thần đổi mới, sáng tạo và bền vững”.
Theo ông Trần Trung Hiếu, năm 2025 được xem là năm bản lề trong tiến trình thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TU của Thành ủy Hà Nội về phát triển công nghiệp văn hóa, trong đó du lịch văn hóa được xác định là lĩnh vực dẫn dắt. Ngành du lịch Thủ đô đề ra 5 định hướng trọng tâm: Phát triển sản phẩm du lịch đặc trưng, mang đậm bản sắc văn hóa; Đổi mới mô hình khai thác du lịch đêm, hình thành không gian trải nghiệm nghệ thuật, ẩm thực và ánh sáng; Đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng hệ sinh thái du lịch thông minh; Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, chú trọng kỹ năng sáng tạo, truyền thông, thuyết minh và quản lý du lịch cộng đồng; Mở rộng hợp tác khu vực và quốc tế, tăng cường liên kết trong Mạng lưới các Thành phố Sáng tạo UNESCO.
* Ba sản phẩm du lịch mới: kết nối di sản - làng nghề - thiên nhiên
Bộ sản phẩm “Tinh hoa hội tụ” bao gồm ba hành trình du lịch đặc sắc, thể hiện tinh thần sáng tạo trong việc khai thác và tôn vinh giá trị văn hóa, lịch sử và con người Hà Nội.
1. “Con đường Di sản Nam Thăng Long – Tinh hoa làng nghề Việt”
Hành trình kết nối các xã Đại Thanh, Hồng Vân, Ngọc Hồi và Chuyên Mỹ đưa du khách khám phá những làng nghề trăm tuổi, nơi nghệ thuật dân gian, kỹ thuật truyền thống và tinh thần lao động sáng tạo được lưu giữ qua nhiều thế hệ.
Du khách có thể chiêm ngưỡng sơn mài tinh xảo ở làng Hạ Thái, đắm mình trong không gian Á - Âu độc đáo của làng Cựu, tìm hiểu nghề may comple truyền thống, thưởng thức rượu hoa cúc chi tiến vua tại làng Ngâu hay cảm nhận nét tín ngưỡng dân gian đặc sắc tại làng Phúc Am. Mỗi điểm đến là một câu chuyện về sự giao thoa giữa văn hóa và sáng tạo, hợp thành bức tranh “Tinh hoa làng nghề Việt” rực rỡ sắc màu.
2. “Con đường đạo học” - hành trình tri thức và nhân nghĩa
Tại vùng đất cổ Ô Diên, du khách có cơ hội tìm hiểu truyền thống hiếu học ngàn năm của người Hà Nội. Điểm nhấn của hành trình là Đền Văn Hiến, nơi thờ Thái úy Tô Hiến Thành và các bậc hiền tài, biểu tượng cho tinh thần trọng học, tôn sư trọng đạo.
“Con đường đạo học” không chỉ là tuyến tham quan mà còn là trải nghiệm văn hóa - giáo dục, giúp du khách hiểu sâu hơn về cốt cách thanh lịch, nhân hậu và trí tuệ của con người Hà Nội, nền tảng của một thành phố luôn hướng tới tri thức và sáng tạo.
3. “Sắc hoa Tường Phiêu” - bản hòa ca giữa di sản và thiên nhiên
Giữa không gian xanh mướt của xã Phúc Thọ, bên dòng sông Tích hiền hòa, làng Tích Giang hiện lên như bức tranh đồng quê thanh bình. Trên diện tích hơn 100 héc-ta, hàng trăm loài hoa và cây cảnh, từ cúc cổ, hồng cổ đến lan quý cùng khoe sắc.
Nổi bật giữa cảnh sắc ấy là đình Tường Phiêu, di tích quốc gia đặc biệt mang dấu ấn kiến trúc thời Lê, kết tinh giá trị lịch sử và văn hóa của vùng đất cổ. “Sắc hoa Tường Phiêu” không chỉ là sản phẩm du lịch nông thôn mà còn là minh chứng cho sự kết hợp hài hòa giữa di sản, thiên nhiên và con người, mang đến cho du khách cảm giác thư thái, trong lành và chân thực về một Hà Nội đương đại nhưng vẫn giữ hồn quê xưa.
* Thúc đẩy liên kết phát triển du lịch 2025
Cũng trong khuôn khổ chương trình công bố, Sở Du lịch Hà Nội phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Phúc Thọ tổ chức chuyến famtrip khảo sát và trải nghiệm sản phẩm “Sắc hoa Tường Phiêu”, đồng thời tổ chức tọa đàm “Tăng cường liên kết phát triển - đa dạng hóa sản phẩm du lịch Hà Nội năm 2025”.
Tại tọa đàm, Phó Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội Trần Trung Hiếu khẳng định: Hà Nội đã và đang hình thành hệ thống sản phẩm du lịch phong phú, từ du lịch văn hóa, làng nghề, cộng đồng, đến du lịch nông nghiệp, sinh thái tại các địa phương như: Phúc Thọ, Đại Thanh, Ngọc Hồi, Hồng Vân, Chuyên Mỹ, Ô Diên, Ba Vì và Phù Đổng. Đây là nền tảng để hình thành mô hình hợp tác “chính quyền - doanh nghiệp - cộng đồng”, hướng tới chuỗi sản phẩm tổng thể, kết nối khu vực nội đô với vùng ven và ngoại thành.
Phó Cục trưởng Cục Du lịch quốc gia Việt Nam Hà Văn Siêu đánh giá cao nỗ lực của Hà Nội trong việc tổ chức diễn đàn liên kết phát triển sản phẩm du lịch. Ông nhấn mạnh, Hà Nội có đủ tiềm năng để trở thành trung tâm du lịch xanh, sáng tạo và bền vững hàng đầu với kho tàng di sản, làng nghề, ẩm thực và cảnh quan đô thị phong phú.
Các đại biểu tại tọa đàm thống nhất rằng liên kết phát triển là chìa khóa để du lịch Hà Nội bứt phá trong giai đoạn mới. Những nội dung trọng tâm được thảo luận gồm: Thúc đẩy hợp tác công - tư, tăng cường vai trò điều phối của chính quyền và sự tham gia của doanh nghiệp, hợp tác xã, cộng đồng; Xây dựng sản phẩm du lịch đặc thù theo lợi thế từng vùng, phát triển du lịch làng nghề, nông nghiệp, sinh thái, di sản và ẩm thực; Phát triển du lịch số, xây dựng cơ sở dữ liệu chung và sản phẩm số hóa để quảng bá hiệu quả hơn; Xanh hóa chuỗi giá trị du lịch, gắn phát triển kinh tế với bảo vệ môi trường và nâng cao sinh kế cộng đồng.
Theo Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Phúc Thọ Kiều Trọng Sỹ, địa phương đã xác định du lịch là một trong bốn khâu đột phá, đặc biệt là phát triển du lịch tâm linh tại khu vực Tích Giang, nơi hội tụ cảnh quan thiên nhiên và không gian văn hóa đặc sắc. Ông cho rằng: “Hà Nội cần chú trọng hơn nữa tới việc xây dựng và lan tỏa sản phẩm du lịch xanh, gắn với bản sắc địa phương, đó chính là con đường bền vững”.
Đại diện Viện Kinh tế Du lịch, Tiến sĩ Nguyễn Anh Tuấn đề xuất giải pháp “xanh hóa chuỗi giá trị sản phẩm du lịch và quản trị rủi ro”, nhấn mạnh vai trò của Phúc Thọ như một điểm đến tiêu biểu cho xu hướng du lịch sinh thái và cộng đồng.
Trong khi đó, Tiến sĩ Nguyễn Thu Hạnh (Chủ tịch Liên hiệp Khoa học Phát triển du lịch bền vững) chỉ ra rằng “nút thắt lớn nhất hiện nay là sự liên kết chưa chặt chẽ giữa người dân - doanh nghiệp - chính quyền” và kêu gọi Sở Du lịch Hà Nội đóng vai trò “nhạc trưởng” trong việc điều phối các bên.
Phó Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội Trần Trung Hiếu cho biết, trên cơ sở các ý kiến tại tọa đàm, Sở Du lịch Hà Nội sẽ tổng hợp, nghiên cứu, tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành các cơ chế hỗ trợ, khuyến khích đầu tư phát triển sản phẩm du lịch đặc trưng của các địa phương; tổ chức các hoạt động xúc tiến quảng bá, xây dựng thương hiệu du lịch Hà Nội gắn với công nghiệp văn hóa và phát triển du lịch theo hướng xanh và bền vững; hỗ trợ, đôn đốc Liên Chi hội Du lịch Xanh Việt Nam, Hiệp hội Du lịch Hà Nội, Liên hiệp Khoa học Phát triển du lịch bền vững và các đơn vị liên quan thực hiện, cụ thể hóa các Biên bản thỏa thuận hợp tác ký kết.
Kết thúc tọa đàm, đại diện các xã Phúc Thọ, Đại Thanh, Ngọc Hồi, Hồng Vân, Chuyên Mỹ và Ô Diên cùng Hiệp hội Du lịch Hà Nội, Liên hiệp Khoa học Phát triển du lịch bền vững và Liên Chi hội Du lịch Xanh Việt Nam ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác phát triển sản phẩm dịch vụ du lịch. Đây là bước cụ thể hóa mô hình hợp tác “ba nhà” gồm: chính quyền, doanh nghiệp, cộng đồng trong phát triển du lịch Thủ đô.
* Hà Nội - điểm đến của di sản, sáng tạo và tương lai xanh
Những năm gần đây, du lịch Hà Nội ghi nhận bước phục hồi ấn tượng. Năm 2024, Thủ đô đón hơn 27,8 triệu lượt khách, trong đó có trên 6,3 triệu lượt khách quốc tế; tổng thu đạt hơn 110 nghìn tỷ đồng, tăng 18,3% so với năm trước. 9 tháng đầu năm 2025, Hà Nội tiếp tục tăng trưởng mạnh, khẳng định vai trò đầu tàu du lịch khu vực miền Bắc và cả nước.
Sự ra đời của các sản phẩm du lịch mới như “Con đường Di sản Nam Thăng Long - Tinh hoa làng nghề Việt”, “Con đường đạo học” hay “Sắc hoa Tường Phiêu” là minh chứng sinh động cho tinh thần đổi mới, sáng tạo của du lịch Hà Nội, một thành phố vừa cổ kính, vừa hiện đại; vừa lưu giữ hồn xưa, vừa vươn tới tương lai xanh và bền vững.
Với chiến lược phát triển gắn liền giữa di sản - sáng tạo - cộng đồng, Hà Nội đang từng bước xây dựng hình ảnh “Thành phố xanh - văn hiến - văn minh - sáng tạo”, nơi mỗi du khách đều có thể tìm thấy cho mình trải nghiệm độc đáo, cảm xúc sâu sắc và ấn tượng khó quên về một Thủ đô ngàn năm đang vươn mình hội nhập cùng thế giới.
Bài và ảnh: Việt Cường