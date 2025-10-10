Trải nghiệm hành trình “Hà Nội 5 cửa ô”

10/10/2025

Đoàn tàu du lịch hai tầng đầu tiên mang tên “Hà Nội 5 cửa ô” (The Hanoi Train) của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam vận hành không chỉ là sản phẩm du lịch nội đô hoàn toàn mới, mà còn là dấu mốc mở đầu cho hành trình kết hợp giữa giao thông, du lịch, văn hóa trong lòng Thủ đô ngàn năm văn hiến.

Đoàn tàu “Hà Nội 5 cửa ô” bao gồm 5 toa được đặt theo 5 cửa ô gồm: Ô Cầu Giấy, Ô Cầu Dền, Ô Đống Mác,

Ô Quan Chưởng và Ô Chợ Dừa.

Mỗi ngày đoàn tàu “Hà Nội 5 cửa ô” sẽ có hai chuyến tàu xuất phát từ ga Hà Nội đến ga Từ Sơn.

Lấy cảm hứng từ hình ảnh Kinh thành Thăng Long xưa, đoàn tàu “Hà Nội 5 cửa ô” tái hiện ký ức về năm cửa ô nổi tiếng: Ô Quan Chưởng, Ô Cầu Dền, Ô Cầu Giấy, Ô Chợ Dừa và Ô Đống Mác. Mỗi cái tên đều gợi về một dấu ấn văn hóa, một cửa ngõ ký ức của Hà Nội.

Theo lộ trình, tàu khởi hành lúc 8 giờ và 13 giờ từ Ga Hà Nội, đi qua Long Biên – Gia Lâm – Yên Viên – Từ Sơn (Bắc Ninh) rồi quay trở lại điểm xuất phát. Theo anh Trương Hoàng Anh - Quản lý vận hành đoàn tàu cho biết, đoàn tàu hiện có 5 khoang ngồi (1 toa VIP, 4 toa thường) và 2 khoang mở để check-in. Tổng số ghế trên tàu dành cho khách là 258, với giá vé dao động từ 550.000 – 750.000 đồng/lượt.

Từ ngày 31/8, đoàn tàu du lịch văn hóa “Hà Nội 5 cửa ô” chính thức bắt đầu vận hành phục vụ du khách tham quan

trải nghiệm trên tuyến Hà Nội – Từ Sơn (Bắc Ninh).

Du khách sẽ được phục vụ các đồ ăn nhẹ miễn phí theo mùa.

“Chuyến tàu dừng tại ga Từ Sơn và đưa khách đến tham quan Đền Đô bởi đây là nơi giao thoa văn hóa vùng đất Kinh Bắc xưa. Đây không chỉ là điểm nghỉ chân mà còn là điểm kết nối văn hóa, giúp du khách hiểu hơn về lịch sử vùng đất,” anh Hoàng Anh cho biết.

Đoàn tàu gồm 5 toa khách hai tầng và 2 toa check-in chuyên biệt, thiết kế theo phong cách cổ điển pha hiện đại. Nội thất gỗ ấm áp, ánh sáng dịu cùng những họa tiết mang sắc thái hoài cổ khiến hành khách có cảm giác như đang bước vào một “bảo tàng di động” kể chuyện Hà Nội. Mỗi toa tàu là một không gian riêng, tái hiện bản sắc của từng cửa ô, là nơi giao thoa giữa quá khứ và hiện tại, giữa nét cổ kính và nhịp sống đô thị sôi động. Các khung cửa sổ lớn được mở rộng tối đa, cho phép du khách ngắm trọn khung cảnh đặc trưng của phố phường Thủ đô từ mái ngói cũ kỹ ven đường ray, những khu phố tấp nập, cho đến dòng sông Hồng hiền hòa buổi chiều tà.

Mỗi toa tàu sẽ là một không gian để trưng bày những góc hoài niệm về ký ức xưa.

Trên chuyến tàu đặc biệt này, du khách không chỉ ngồi ngắm cảnh mà còn sống trong không gian văn hóa. Những làn điệu quan họ, ca trù, hát chèo, hát xẩm được biểu diễn ngay trên tàu, khiến hành trình trở thành một buổi diễn nghệ thuật di động giữa lòng thành phố.

Nghệ sĩ Thu Phương chia sẻ: “Chúng tôi muốn đưa âm nhạc dân gian đến gần hơn với khán giả. Trên tàu có hai chiếu hát chèo và xẩm, hành khách rất hào hứng, tạo nên không khí vui tươi và sôi động. Những làn điệu cổ được thể hiện với tiết tấu mới, mang hơi thở của thời đại.”.

Đơn vị vận hành bố trí xe trung chuyển miễn phí dành cho du khách di chuyển hai chiều khi khách tham quan đền Đô.

Hướng dẫn viên du lịch đang chia sẻ các câu chuyện về lịch sử nơi thờ 8 vị vua triều Lý với khách tham quan.

Bên cạnh không gian nghệ thuật, một số toa tàu còn được thiết kế như triển lãm mini, trưng bày hình ảnh và hiện vật gợi nhớ Hà Nội xưa; những toa khác lại trở thành nhà hàng cà phê di động, nơi du khách vừa nhâm nhi tách trà thưởng thức những món ăn đặc trưng ẩm thực Hà Nội, vừa lắng nghe tiếng bánh sắt lăn trên ray âm thanh gợi nhớ những hành trình xa xưa.

Bà Phạm Tú Anh (60 tuổi), du khách Hà Nội, chia sẻ sau chuyến đi: “Mỗi toa tàu mang nét đặc trưng riêng, khiến tôi có cảm giác như được trở lại Hà Nội của mấy chục năm trước. Tôi đặc biệt ấn tượng với cách tái hiện ẩm thực truyền thốngtừ xôi cốm, bánh xu xuê, bánh đa và trà sen. Đó không chỉ là món ăn, mà là ký ức của tôi về Hà Nội xưa.”

Không chỉ du khách trong nước, “Hà Nội 5 cửa ô” còn thu hút đông đảo khách quốc tế. Chị Lena, du khách đến từ Sydney (Úc) cho biết: “Tôi biết đến chuyến tàu này của Hà Nội qua Internet. Tôi rất thích chuyến tàu này vì không gian đẹp, tinh tế và đậm bản sắc Việt Nam. Ở Sydney cũng có tàu hai tầng, nhưng đơn giản hơn và không có nhiều hoạt động văn hóa như vậy.”.

Không chỉ là đột phát mới mẻ trong ngành du lịch, đoàn tàu “Hà Nội 5 cửa ô” còn là nơi gắn kết giữa truyền thống với hiện đại, đem lại nhiều trải nghiệm mang tính văn hóa truyền thống.

Với sự kết hợp độc đáo giữa nghệ thuật với ẩm thực và công nghệ, The Hanoi Train là biểu tượng mới của tinh thần đổi mới trong ngành du lịch Việt Nam. Và trên hành trình ấy, tiếng bánh sắt lăn trên ray không chỉ gợi âm thanh của quá khứ, mà còn là nhịp bước của một Hà Nội đang vươn mình tiếp tục nối dài giá trị ngàn năm, trong dáng hình của một đô thị hiện đại, năng động và đầy bản sắc./.

Bài: Ngân Hà- Ảnh: Khánh Long/Báo ảnh Việt Nam