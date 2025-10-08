Khám phá Cẩm Thanh, ngôi làng đẹp nhất thế giới của Việt Nam

08/10/2025

Nằm giữa những rặng dừa nước và những con lạch thủy triều, Cẩm Thanh âm vang nhịp sống miền sông nước. Những chiếc thúng tre lướt qua rừng dừa Bảy Mẫu, những người lái đò đang thả lưới dưới bóng lá đung đưa... Đó chính là những mô tả đầy chất thơ của Forbes khi nói về làng sinh thái Cẩm Thanh của Việt Nam, một trong 50 ngôi làng vừa được bình chọn là đẹp nhất thế giới của năm 2025.

Từ trên cao nhìn xuống, Cẩm Thanh đẹp như một bức tranh sông nước hữu tình. Ảnh: Tất Sơn/Báo ảnh Việt Nam

Tháng 9/2025, làng Cẩm Thanh đã được tạp chí Forbes đưa vào danh sách 50 ngôi làng đẹp nhất thế giới của năm 2025 do Unforgettable Travel Company - một tập đoàn du lịch nổi tiếng có văn phòng tại New York, London và nhiều nước trên thế giới - bình chọn. Đây là lần đầu tiên một ngôi làng sinh thái của Việt Nam được vinh danh, khẳng định sức hút đặc biệt của thiên nhiên và văn hóa bản địa.

Cẩm Thanh là một ngôi làng vùng sông nước nằm ngay bên cửa biển. Ảnh: Tất Sơn/Báo ảnh Việt Nam

Làng Cẩm Thanh thuộc thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam (nay là phường Hội An Đông, thành phố Đà Nẵng), cách trung tâm khu phố cổ Hội An chỉ chừng 3 cây số. Cẩm Thanh sở hữu một vị trí địa lí và hệ sinh thái hiếm nơi nào có được, đó là nằm ở điểm giao thoa của ba dòng sông lớn là Thu Bồn – Trường Giang – Lộ Cảnh Giang trước khi đổ ra Biển Đông nên vùng đất này đã hình thành nên một hệ sinh thái nước lợ độc đáo.

Làng Cẩm Thanh nằm nép mình bình yên và duyên dáng bên những dòng kênh xanh. Ảnh: Thanh Hòa/Báo ảnh Việt Nam

Với tổng diện tích hơn 900 ha, trong đó diện tích mặt nước và kênh rạch chiếm đến hơn 300 ha, Cẩm Thanh hiện lên như một bức tranh thủy mặc tuyệt đẹp với những cánh rừng dừa nước xanh ngút ngàn cùng những dòng sông, kênh rạch và xóm làng nên thơ nằm len lỏi dưới tán rừng dừa nước.

Cẩm Thanh được đông đảo du khách biết đến nhờ vẻ đẹp sông nước nên thơ và bình yên. Ảnh: Thanh Hòa & Tất Sơn/Báo ảnh Việt Nam

Dân trong vùng kể rằng, rừng dừa nước này có từ cách đây hơn 200 năm. Giống dừa nước ở đây do cư dân vùng miền Tây Nam Bộ di cư đem theo ra trồng. Cây dừa miền Tây ra xứ biển miền Trung hợp đất, hợp nước cứ thế tự nhiên sinh sôi nảy nở thành rừng. Hồi đầu, rừng dừa chỉ rộng chừng 7 mẫu (tương đương 7 ha) nên dân trong vùng thường hay gọi là rừng dừa Bảy Mẫu nhưng nay rừng dừa đã phát triển lên đến hơn 100ha.

Chèo thúng tre và thử cảm giác được xoay tít trên những chiếc thúng bồng bềnh là trải nghiệm không thể nào quên đối với du khách khi đến với xứ dừa Cẩm Thanh. Ảnh: Thanh Hòa/Báo ảnh Việt Nam

Từ bao đời nay, rừng dừa nước không chỉ bao bọc, chở che cho người dân làng Cẩm Thanh tránh khỏi những cơn bão biển mà còn là nơi sinh sống của rất nhiều loài thủy sản nước lợ.

Du khách khám phá và trải nghiệm cuộc sống đánh bắt cá tôm của vùng sông nước. Ảnh: Thanh Hòa & Tất Sơn/Báo ảnh Việt Nam

Đến với Cẩm Thanh du khách sẽ được tận hưởng những cảm giác trải nghiệm khó quên về khung cảnh đời sống miền quê sông nước thanh bình và thơ mộng bằng cách chèo những chiếc thúng tre bềnh bồng len lỏi dưới tán rừng dừa mát rượi và tận hưởng những thú vui thôn dã của miền sông nước như nghe người chèo thúng ca những câu dân ca xứ Quảng ngọt ngào, xem cảnh người dân tung chài bắt cá, hoặc tự tay đi câu cá, câu cua dưới các khóm dừa, đặc biệt là xem biểu diễn chèo thuyền thúng. Dưới bàn tay điệu nghệ của những tay chèo dạn dày sóng nước, chiếc thúng ngả nghiêng quay tít khiến cho người ngồi trên thúng phải bám chặt vào thành thúng rồi hò hét, cười vang với sự phấn khích cao độ như đang chơi trò tàu lượn mạo hiểm ở trên cao.

Trẻ em vùng sông nước với những trò chơi dân dã chốn thôn quê. Ảnh: Thanh Hòa/Báo ảnh Việt Nam

Ngày nay Cẩm Thanh là điểm đến thu hút du khách, trong đó có rất đông du khách nước ngoài, đặc biệt là vào mùa hè. Với giá cả bình dân, Cẩm Thanh không chỉ đem lại cho du khách những phút giây trải nghiệm tuyệt vời về cảnh sắc thiên nhiên thơ mộng, những trò chơi dân gian độc đáo mà còn có cả những món hải sản tươi ngon đầy hấp dẫn do chính tay những người dân thôn quê hồn hậu, thân thiện và mến khách của ngôi làng đẹp nhất thế giới phục vụ bằng cả tấm lòng./.