Cảm xúc thiêng liêng trên Quảng trường Ba Đình

25/08/2025

Giữa lòng Hà Nội nghìn năm văn hiến, Quảng trường Ba Đình là nơi lưu dấu khoảnh khắc khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Trong không khí mùa Thu lịch sử, những cảm xúc thiêng liêng lại ùa về với người dân khi trở về “địa chỉ đỏ” mang đậm dấu ấn 80 năm lập nước.

Toàn cảnh Quảng trường Ba Đình nhìn từ trên cao. Ảnh: Công Đạt/Báo ảnh Việt Nam

Trong lòng thủ đô Hà Nội ngàn năm văn hiến, Quảng trường Ba Đình không chỉ là một không gian địa lý mà còn là biểu tượng thiêng liêng

của dân tộc Việt Nam. Ảnh: Công Đạt/Báo ảnh Việt Nam

Trên Quảng trường Ba Đình mùa rực rỡ cờ hoa, chúng tôi gặp cựu chiến binh Phan Minh Tiến ở Tây Hồ (Hà Nội) năm nay đã 96 tuổi. Mùa hè năm nay, ông chỉ làm bạn với giường bệnh. Nhưng đến đầu mùa thu, ông bỗng dưng thấy khỏe lại. Nhân ngày mát trời, ông Tiến bảo con cháu dìu đến thăm Quảng trường Ba Đình. Mặc dù chân chậm, mắt mờ nhưng ông Tiến vẫn nhớ rõ thời khắc thiêng liêng ngày 2/9/1945, trên Quảng trường Ba Đình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. “Mùa thu năm đó, tôi mới 16 tuổi, cùng dòng người như thác lũ đổ về Quảng trường Ba Đình. Tôi đứng khá gần khán đài nên nhìn rõ lắm! rõ hình ảnh Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập. Những lời đầu tiên của bản Tuyên ngôn: "Tất cả mọi người sinh ra đều có quyền bình đẳng…" như còn vang vọng tâm trí tôi đến tận bây giờ”.

Quảng trường Ba Đình rực rỡ cờ hoa trước dịp Kỷ niệm 135 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Ảnh: Thanh Giang/Báo ảnh Việt Nam

Con ông Tiến là Phan Đại Hồng chia sẻ rằng, bố tôi, từ thời khắc nghe Bác Hồ đọc bản Tuyên ngôn độc lập đã hòa nhịp đập cùng cách mạng, cùng cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc. Ông cùng đoàn quân vệ quốc đi khắp các chiến trận Đông Bắc, Tây Bắc, tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ rồi cùng đoàn quân hào hùng về tiếp quản Thủ đô năm 1954. “Bố tôi còn vết đạn pháo găm ở trong người, trái gió trở trời lại đau nhức nhối nhưng hôm nay, ở đây ông như người khác, ông đã rời xe lăn đi được chục bước. Cứ như thể ông là con người của năm 16 tuổi” - Phan Đại Hồng hồ hởi bộc bạch.

Lễ thượng cờ trên Quảng trường Ba Đình là một nghi lễ cấp quốc gia của Việt Nam, được thực hiện vào 6 giờ sáng mỗi ngày

trước Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Thanh Giang/Báo ảnh Việt Nam

Toàn cảnh Khu di tích Nhà sàn và Ao cá Bác Hồ. Ảnh: Công Đạt/Báo ảnh Việt Nam

Chúng tôi không thể quên hình ảnh em học sinh Diệp Anh lớp 4E, Trường tiểu học Việt Lập (Bắc Ninh) đọc những câu thơ của nhà thơ Viễn Phương “Ngày ngày mặt trời đi qua trên lăng/ Thấy một mặt trời trong lăng rất đỏ/ Ngày ngày dòng người đi trong thương nhớ…” trên Quảng trường Ba Đình trước khi vào lăng viếng và báo công với Bác Hồ. “Những câu thơ hay những bài hát về Bác Hồ em đã được nghe rất nhiều. Thật may mắn khi trường em có tổ chức chuyến trải nghiệm đi thăm Lăng Bác. Em thầm hứa sẽ cố gắng học tập và rèn luyện thật tốt để xứng đáng ‘…bước tới đài vinh quang để sánh vai với các cường quốc năm châu…’ như nguyện vọng của Bác”.

Phủ Chủ Tịch là một trong những di tích lịch sử và văn hóa quan trọng bậc nhất của Việt Nam. Đây là nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại

từng sống và làm việc. Ảnh: Công Đạt/Báo ảnh Việt Nam



Và với chúng tôi, đã hơn chục lần đưa người bạn là Nhiếp ảnh gia Phạm Trọng Hiệp ở Thành phố Hồ Chí Minh đến Quảng trường Ba Đình sáng tác. Phạm Trọng Hiệp rất ấn tượng với bức ảnh “Mặt trời trong Lăng tỏa sáng” của Nghệ sĩ nhiếp ảnh Trần Lam. Hiệp ao ước sáng tác được một tác phẩm như thế để in to treo trong phòng khách và tặng bạn bè. “Mỗi lần cầm máy tác nghiệp ở Quảng trường Ba Đình lúc Thượng cờ tổ quốc, trên nền bài hát “Bác vẫn cùng chúng cháu hành quân” lại tạo cho tôi một cảm xúc rất đỗi tự hào”. Phạm Trọng Hiệp đang chuẩn bị hành trang để bay ra Hà Nồi cùng chúng tôi chứng kiếm thời khắc lịch sử Lễ diễu binh, diễu hành Kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 sắp tới./. Bảo tàng Hồ Chí Minh tọa lạc phía sau Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Ảnh: Công Đạt/Báo ảnh Việt Nam Du khách tham quan chùa Một Cột sau khi viếng Lăng Bác. Ảnh: Công Đạt/Báo ảnh Việt Nam

Bài: Công Đạt - Ảnh: Công Đạt, Thanh Giang/Báo ảnh Việt Nam