Trải nghiệm cực Bắc trên lưng ngựa

01/10/2025

Cao nguyên đá Đồng Văn từ lâu vốn quen thuộc với hình ảnh những chú ngựa dẻo dai, bền bỉ, gắn bó cùng đồng bào các dân tộc trên những rẻo cao. Hàng trăm năm qua, ngựa không chỉ là phương tiện vận chuyển mà còn là người bạn đồng hành thân thiết, in dấu trong nhịp sống miền biên viễn. Thế nhưng, trong nhịp sống hiện đại, bóng dáng những chú ngựa đã dần vắng bóng. Sự trở lại của ngựa qua dịch vụ trải nghiệm du lịch cộng đồng ở làng Thèn Pả (Lũng Cú, Tuyên Quang) đã khơi gợi một hình ảnh vừa cũ vừa mới. Những bước chân khoan thai của đàn ngựa như đánh thức ký ức một thời vàng son và mở ra hành trình khám phá đầy thi vị nơi cực Bắc.

Du khách trải nghiệm cưỡi ngựa dưới chân cột cờ Lũng Cú - nơi cực Bắc thiêng liêng của Tổ quốc

Du khách cưỡi ngựa trên cánh đồng cỏ ở Thèn Pả.

Hành trình cưỡi ngựa bắt đầu tại làng Thèn Pả – một ngôi làng nguyên sơ, tuyệt đẹp với những ngôi nhà trình tường vững chãi, mái ngói âm dương phủ rêu của bà con người Mông. Từ đây, du khách thong dong lên lưng ngựa, bắt đầu chuyến đi đặc biệt: vừa khám phá cảnh quan thiên nhiên, vừa cảm nhận nhịp sống thường ngày nơi biên cương.

Cô gái Mông đưa đoàn đi thăm vùng cực Bắc.

Du khách hít căng lồng ngực bầu không khí trong lành miền biên cương.

Trên lưng ngựa, du khách thả hồn vào khung cảnh núi non hùng vĩ, hít căng lồng ngực bầu không khí trong lành miền cực Bắc. Khi hoàng hôn buông xuống, từng nhịp vó ngựa như chậm lại, để lại khoảnh khắc lãng đãng, dịu dàng giữa cánh đồng cỏ xanh. Mỗi lần nhích dây cương, mỗi bước chân ngựa đều mang theo một sự kết nối kỳ diệu, như đưa con người xích lại gần hơn với đất trời cao nguyên đá.

Điều đặc biệt của hành trình này nằm ở lộ trình được thiết kế khéo léo. Từ Thèn Pả, du khách được đưa đến những điểm check-in nổi tiếng bậc nhất cực Bắc: Cột cờ Lũng Cú – nơi linh thiêng đánh dấu chủ quyền quốc gia; hồ Mắt Rồng – hồ nước huyền bí không bao giờ cạn; làng Lô Lô Chải - những nét văn hóa rực rỡ của người Lô Lô đen. Và rồi, chính khi ngựa chậm rãi bước qua sân, qua vườn nhà của người Mông để trở lại điểm khởi đầu, du khách như được chạm vào nhịp sống gần gũi, chân thực tràn đầy sức sống của bà con người Mông ở Thèn Pả.

Vó ngựa lóc cóc qua sân nhà, kết nối du khách với nếp sống vùng biên.

Anh Vũ Gia Đại – người đưa ngựa trở lại đời sống du lịch cộng đồng ở Thèn Pả.

Người góp phần tạo nên những trải nghiệm đặc biệt này là anh Vũ Gia Đại – người gắn bó và đồng hành cùng bà con Thèn Pả trong phát triển du lịch cộng đồng. Từ năm 2021, anh cùng bà con cải tạo homestay, tổ chức các hoạt động trải nghiệm, đưa hình ảnh ngựa trở lại. Với anh Đại, việc gìn giữ giá trị truyền thống và lan toả vẻ đẹp văn hoá vốn có chính là cách đặc biệt để Thèn Pả mở rộng cánh cửa, đón bạn bè muôn phương.

Thênh thang đường biên, vó ngựa gõ nhịp giữa núi non hùng vĩ.

Hình ảnh những chú ngựa quen thuộc xuất hiện trở lại ở Đồng Văn.

Trải nghiệm cực Bắc trên lưng ngựa không chỉ là một tour du lịch, mà là hành trình tìm về cảm xúc. Đó là cảm giác vừa hồi hộp vừa yên bình khi lắc lư trên yên ngựa, là sự hứng khởi khi ngắm nhìn cột cờ Tổ quốc từ một góc nhìn lạ, và cả sự lắng đọng khi tận mắt chứng kiến nếp sống bình dị của đồng bào vùng cao. Trong tiếng vó ngựa lóc cóc giữa khung cảnh yên bình, du khách không chỉ thấy một vùng đất, mà còn cảm nhận được cả lịch sử, văn hoá và tâm hồn của người. Trải nghiệm ấy để lại dư âm khó quên, như một lời níu chân khách ở lại./.

Thực hiện : Việt Cường/Báo ảnh Việt Nam