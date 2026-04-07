Làng dát vàng Kiêu Kỵ Hà Nội: Khơi dậy nguồn lực nội sinh từ di sản nghề truyền thống

Kiêu Kỵ là làng nghề truyền thống nổi tiếng thuộc xã Gia Lâm, nơi duy nhất ở Việt Nam chuyên làm nghề dát quỳ vàng bạc. Nghề này đã tồn tại và phát triển hơn 300 năm, khởi nguồn từ danh nhân Nguyễn Quý Trị - người đã học được kỹ thuật làm quỳ trong một chuyến đi sứ sang Trung Quốc, sau đó mang về truyền dạy cho dân làng.

Việc gìn giữ và phát huy làng nghề dát quỳ vàng bạc Kiêu Kỵ không chỉ bảo tồn giá trị văn hóa truyền thống, mà còn góp phần giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn theo hướng bền vững.

Mỗi sản phẩm dát vàng không chỉ thấm đẫm ký ức dân tộc mà còn là sứ giả văn hóa, đóng góp quan trọng vào chiến lược phát triển kinh tế - xã hội bền vững của Hà Nội trong kỷ nguyên mới.

Không gian tôn nghiêm tại Nhà thờ Tổ nghề Kiêu Kỵ, nơi gìn giữ đạo lý "uống nước nhớ nguồn" của những người thợ dát vàng Thăng Long. Ảnh: Phan Phương – TTXVN

Các sản phẩm được dát vàng trở nên tinh xảo, sang trọng hơn, không chỉ nâng cao giá trị thẩm mỹ và kinh tế mà còn góp phần tôn vinh giá trị văn hóa truyền thống. Ảnh: Phan Phương – TTXVN

Với đôi bàn tay khéo léo, người thợ tỉ mỉ chỉnh sửa từng chi tiết, bảo đảm lớp vàng được dát lên linh vật chính xác, liền mạch, hài hòa, góp phần nâng cao giá trị thẩm mỹ và chất lượng hoàn thiện của sản phẩm. Ảnh: Phan Phương – TTXVN

Em Nguyễn Phương Anh, học sinh lớp 8 đã có 7 năm phụ giúp gia đình làm nghề ngoài giờ học, tiếp nối truyền thống nhiều đời để gìn giữ nghề của làng. Ảnh: Phan Phương – TTXVN

Nghệ nhân ưu tú Lê Văn Vòng, làng nghề Kiêu Kỵ đang hoàn thiện sản phẩm trước khi bàn giao cho khách hàng. Ảnh: Phan Phương – TTXVN

Cơ sở của nghệ nhân Lê Bá Chiếu khéo léo sử dụng vàng công nghiệp nhằm tối ưu chi phí. Dù thay đổi nguyên liệu, quy trình vẫn tuân thủ nghiêm ngặt kỹ thuật truyền thống, đảm bảo đường nét tinh xảo và giữ trọn vẻ đẹp vàng son đặc trưng. Ảnh: Phan Phương – TTXVN

Công đoạn dát vàng thủ công được thực hiện tỉ mỉ, từng lớp vàng kim tạo nên sắc ánh rực rỡ cho sản phẩm. Ảnh: Phan Phương – TTXVN

Tại làng Kiêu Kỵ, các nghệ nhân vẫn miệt mài nhịp búa giã quỳ, bền bỉ giữ lửa nghề truyền thống. Ảnh: Phan Phương – TTXVN

Nghệ nhân Nguyễn Thị Bích Thủy, gia đình có ba thế hệ làm nghề, thực hiện lồng quỳ và trại quỳ. Đây la công đoạn đòi hỏi sự kiên nhẫn, tỉ mỉ tuyệt đối để tạo ra những lá vàng mỏng, tinh khiết. Ảnh: Phan Phương – TTXVN