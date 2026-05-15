Những vành nón giữ hồn quê ở Thới Lai

15/05/2026

Giữa nhịp sống ngày càng hiện đại của vùng Đồng bằng sông Cửu Long, ở xã Thới Lai, thành phố Cần Thơ, vẫn có những đôi tay lặng lẽ giữ nghề chằm nón lá – một nghề thủ công đã tồn tại hơn 70 năm. Trong số đó, ba chị em bà Trần Thị Năm (65 tuổi), Trần Thị Tơ (68 tuổi) và Trần Thị Trà (72 tuổi) có thể được xem như những “người giữ lửa”, kiên trì gắn bó với từng vành nón qua nhiều thập kỷ.

Làm nón lá giúp phụ nữ Thới Lai, Cần Thơ kiếm thêm thu nhập lúc nhàn rỗi. Ảnh: Thu Hiền/TTXVN

Công việc tưởng chừng đơn giản nhưng đòi hỏi sự tỉ mỉ và kiên nhẫn cao. Nếu tập trung làm liên tục, mỗi ngày mỗi người cũng chỉ hoàn thành được một chiếc nón. Thế nhưng thực tế, phần lớn thời gian, họ chỉ tranh thủ làm lúc nông nhàn hoặc khi rảnh rỗi việc đồng áng, việc nhà. Nghề không mang lại thu nhập cao – mỗi chiếc nón bán ra khoảng 110.000 đồng – nhưng đổi lại là niềm vui khi vẫn còn được giữ nghề của cha ông.

Trong quy trình làm nón, theo bà Tơ, công đoạn khó nhất là “bung vành” (kiềng vành lên khuôn trước khi kết lá) – bước quyết định hình dáng tròn đẹp và độ đều của chiếc nón. Chính sự kỹ lưỡng trong từng chi tiết, từ chọn lá đẹp đến từng mũi kim đều đặn, đã tạo nên những chiếc nón không chỉ bền mà còn có giá trị thẩm mỹ.