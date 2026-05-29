Khi người trẻ viết tiếp câu chuyện trên giấy điệp

29/05/2026

Ngày 28/05 tại Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam, đã diễn ra chương trình văn hóa nghệ thuật “Hồn trên giấy mộc” thuộc dự án Họa Ký Đông Hồ. Không dừng lại ở một buổi trình diễn nghệ thuật thông thường, sự kiện là một hành trình đa giác quan đầy cảm xúc, đưa những giá trị kết tinh của tranh dân gian Đông Hồ chạm đến trái tim của đông đảo bạn trẻ.

Toàn cảnh chương trình văn hóa nghệ thuật “Hồn trên giấy mộc” thu hút đông đảo các bạn trẻ và sinh viên tham dự tại Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam. Ảnh: Thanh Giang/Báo ảnh Việt Nam

Nằm trong khuôn khổ dự án Họa Ký Đông Hồ do tập thể sinh viên lớp K12CC8, Khoa Công tác Thanh thiếu niên thực hiện, “Hồn trên giấy mộc” là lời khẳng định mạnh mẽ về bản lĩnh và tư duy truyền thông văn hóa sắc bén của thế hệ trẻ. Chương trình là chiếc cầu nối, đưa dòng tranh dân gian Kinh Bắc đến gần hơn với đời sống của các bạn trẻ.

Điểm nhấn mở màn cho hành trình di sản này là vở nhạc kịch được dàn dựng vô cùng công phu. Bằng sự kết hợp hài hòa giữa chất liệu âm nhạc truyền thống và ngôn ngữ sân khấu hiện đại, vở kịch đã tái hiện chân thực quy trình khai sinh ra một tác phẩm tranh Đông Hồ, đồng thời khắc họa sâu sắc những trăn trở, góc khuất và tâm huyết bền bỉ của người nghệ nhân trong hành trình gìn giữ nghề. Qua từng chương hồi, khán giả được trải qua nhiều cung bậc cảm xúc và cảm nhận rõ nét hơn giá trị ẩn sau từng tờ giấy điệp, từng gam màu tự nhiên lấy từ cỏ cây, núi rừng.

Nghệ nhân Ưu tú Nguyễn Đăng Tâm chia sẻ những câu chuyện truyền nghề và giữ nghề đầy xúc động tại Tọa đàm.

Bạn trẻ Nguyễn Thảo My đại diện cho thế hệ Gen Z chia sẻ góc nhìn và tình yêu dành cho dòng tranh dân gian Kinh Bắc.

Chương trình còn có sự xuất hiện của hai khách mời đặc biệt đó là Nghệ nhân Ưu tú Nguyễn Đăng Tâm và bạn trẻ Nguyễn Thảo My. Hai gương mặt, hai thế hệ khác nhau nhưng có chung một nhịp đập trân quý quá khứ. Những lời chia sẻ, những câu chuyện truyền nghề và giữ nghề của họ đã truyền đi ngọn lửa cảm hứng mạnh mẽ, giúp người trẻ hiểu rằng bảo tồn di sản không phải là việc của riêng ai.

Các bạn sinh viên thích thú khi lần đầu tiên được trực tiếp chạm vào các giá trị thủ công truyền thống tại sự kiện.

Các hình ảnh trên tranh Đông Hồ được trang trí trên lọ tre hoặc làm họa tiết trên đèn. Ảnh: Thanh Giang/Báo ảnh Việt Nam

Không chỉ xem và nghe, các bạn trẻ có mặt tại sự kiện đã thực sự được hòa mình vào một không gian trải nghiệm thực tế đầy sống động khi các bạn được chạm vào giá trị thủ công. Dưới sự hướng dẫn tận tình của nghệ nhân, các bạn sinh viên đã tự tay phết màu lên bản khắc gỗ, học cách phối màu từ nguyên liệu tự nhiên và ép tranh lên nền giấy điệp óng ánh. Mỗi bức tranh hoàn thiện mang theo dấu ấn cá nhân, giúp người trẻ thấu hiểu sâu sắc giá trị lao động và óc sáng tạo của cha ông.

Dưới sự hướng dẫn tận tình của nghệ nhân, các bạn trẻ được học cách nhận biết các gam màu tự nhiên lấy từ cỏ cây, núi rừng và tự tay thực hiện các công đoạn tạo ra bức tranh. Ảnh: Thanh Giang/Báo ảnh Việt Nam

Các bạn trẻ được trải nghiệm tô màu lên các bức tranh Đông Hồ đã được in nét sẵn. Ảnh: Thanh Giang/Báo ảnh Việt Nam

Điểm độc đáo đột phá của sự kiện chính là khu trải nghiệm mang tên “Nhập Vai Di Sản”. Nhờ ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI), người tham dự có thể hóa thân thành chính các nhân vật trong tranh Đông Hồ. Sự lồng ghép sáng tạo này không chỉ làm tăng tính tương tác, mang lại sự thích thú lớn cho giới trẻ mà còn mở ra một hướng đi mới nhằm lan tỏa di sản bằng công nghệ hiện đại.

Bà Phan Nguyễn Tâm Anh, Trưởng Ban tổ chức dự án chia sẻ: “Chúng tôi tin rằng di sản chỉ thực sự tồn tại khi vẫn còn người muốn chạm vào đó. 'Hồn trên giấy mộc' không chỉ là tên chương trình, đó là lời cam kết của người trẻ trong việc giữ gìn những giá trị tinh hoa nhưng vẫn không ngừng đổi mới để phù hợp với thời đại.”

Khu trải nghiệm mang tên “Nhập Vai Di Sản”, đây là điểm độc đáo mang tính đột phá và thu hút nhất tại sự kiện.

Sự kiện “Hồn trên giấy mộc” là minh chứng rõ nét cho thấy sinh viên hoàn toàn có đủ năng lực để chủ động đưa các giá trị truyền thống vào thực tiễn cuộc sống bằng một góc nhìn mới mẻ, sáng tạo và chuyên nghiệp. Sức lan tỏa của chương trình đã nuôi dưỡng thái độ trân trọng cội nguồn, truyền cảm hứng để thế hệ trẻ sống trách nhiệm và chủ động hơn với di sản quê hương./.

Sự lan tỏa của “Hồn trên giấy mộc” góp phần nuôi dưỡng thái độ trân trọng cội nguồn, truyền cảm hứng để thế hệ trẻ sống trách nhiệm hơn với di sản quê hương. Ảnh: Thanh Giang/Báo ảnh Việt Nam

Bài và ảnh: Trần Thanh Giang/ Báo ảnh Việt Nam