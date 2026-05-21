Du khách quốc tế trải nghiệm nghề kim hoàn ở phố cổ Hà Nội

21/05/2026

Giữa nhịp sống sôi động của phố cổ Hà Nội, “M.land – Vùng ký ức” ở phố Mã Mây (Hà Nội) đang trở thành điểm dừng chân đặc biệt của nhiều du khách quốc tế yêu thích văn hóa thủ công Việt Nam. Không đơn thuần là một workshop làm trang sức bạc, nơi đây mang đến trải nghiệm văn hóa và lưu giữ kỷ niệm cho các bạn bè quốc tế khi tới du lịch Hà Nội.

Không gian trải nghiệm nhịp sống thủ công M.land giữa lòng phố cổ Hà Nội. Ảnh: Khánh Long/Báo ảnh Việt Nam

Nguyễn Trà My, chủ không gian M.land sinh ra và lớn lên trên phố Hàng Bạc, con phố gắn liền với nghề chế tác bạc truyền thống lâu đời của Hà Nội. Trong thời gian sinh sống ở nước ngoài, cô nhận thấy mô hình workshop tự tay làm trang sức được nhiều người yêu thích bởi giá trị tinh thần mà nó mang lại. Từ ý tưởng đó, Trà My quyết định mang mô hình này trở về phố cổ Hà Nội với mong muốn vừa gìn giữ, vừa phát triển nghề thủ công theo hướng mới mẻ và đem đến trải nghiệm mới mẻ cho du khách quốc tế.



M.land chính thức hoạt động từ tháng 10/2024 với slogan “Catch the moments”, nhấn mạnh giá trị của những khoảnh khắc được tự tay tạo nên.



Điều khiến nhiều du khách nước ngoài yêu thích M.land chính là cảm giác được hóa thân thành một người thợ kim hoàn thực thụ. Thay vì chỉ tham quan hay chụp ảnh, họ được trực tiếp sử dụng các dụng cụ nghề chuyên nghiệp dưới sự hướng dẫn tận tình của đội ngũ workshop.

Du khách trực tiếp tham gia công đoạn cán bạc, một bước quan trọng trong quy trình tạo hình trang sức thủ công.

Tại đây, mỗi chiếc nhẫn bạc đều được chế tác hoàn toàn thủ công qua nhiều công đoạn tỉ mỉ. Người tham gia bắt đầu bằng việc nung dải bạc bằng lửa để kim loại mềm hơn và dễ tạo hình. Tiếp đó là các bước cán bạc, đo cắt theo kích thước ngón tay, giũa hai đầu để nối thành vòng.



Một trong những trải nghiệm được yêu thích nhất là tự tay khắc dấu cá nhân lên chiếc nhẫn trước khi uốn cong và hàn nối. Khi chiếc nhẫn dần thành hình, khách tiếp tục chỉnh độ tròn và sử dụng các dụng cụ chuyên dụng để hoàn thiện sản phẩm.



Nhiều du khách cho biết họ liên tục đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác trong suốt quá trình chế tác. Từ việc điều khiển lửa, hàn bạc, mài giũa cho đến khi hoàn thiện chiếc nhẫn độc bản, tất cả đều mang lại cảm giác đặc biệt mà những món quà lưu niệm sản xuất hàng loạt khó có thể thay thế.

Các bạn trẻ quốc tế chăm chú hoàn thiện sản phẩm trong không gian đậm chất phố cổ Hà Nội. Ảnh: Khánh Long/Báo ảnh Việt Nam

Trải nghiệm làm nhẫn bạc thủ công mang đến cho du khách cơ hội khám phá chiều sâu văn hóa truyền thống của Hà Nội.

Maree, du khách đến từ New Zealand, cho biết: “Tôi đã có khoảng thời gian rất vui khi tự tay làm chiếc nhẫn của mình và vô cùng hạnh phúc khi thiết kế độc đáo ấy thành công. Đây thực sự là trải nghiệm tuyệt vời, giúp tôi có cái nhìn mới mẻ hơn về nghệ thuật chế tác trang sức. Mọi người ở đây đều rất thân thiện và nhiệt tình hỗ trợ tôi tạo nên chiếc nhẫn riêng của mình.”



Chính sự độc đáo và giàu cảm xúc ấy đã giúp trải nghiệm tại M.land nhanh chóng lan tỏa trên mạng xã hội. Hình ảnh du khách quốc tế tự tay làm nhẫn bạc giữa lòng phố cổ Hà Nội không chỉ thu hút sự quan tâm của cộng đồng quốc tế mà còn góp phần quảng bá văn hóa thủ công Việt Nam theo cách gần gũi, hiện đại hơn.



Hiện workshop làm nhẫn bạc tại M.land có mức giá từ 900.000 đồng cho một thiết kế đơn giản.



Theo Trà My, quá trình hướng dẫn khách quốc tế diễn ra khá thuận lợi. Dù đôi lúc có khác biệt về ngôn ngữ hay ý tưởng, mọi thứ đều có thể được giải quyết bằng hình vẽ hoặc ngôn ngữ cơ thể. Điều quan trọng nhất vẫn là sự kiên nhẫn, tận tâm và tinh thần kết nối thông qua trải nghiệm thủ công.

Không gian workshop kết hợp trải nghiệm thủ công và giao lưu văn hóa, trở thành điểm đến mới của du khách quốc tế tại Hà Nội.

“Qua từng công đoạn, khách quốc tế không chỉ hiểu hơn về nghề bạc truyền thống mà còn cảm nhận được sự tinh tế, khéo léo và sáng tạo của người Việt Nam. Với nhiều người, việc tự tay làm ra một món đồ thủ công giúp họ ghi nhớ về Hà Nội. Đó cũng là cách truyền tải văn hóa Việt tới bạn bè quốc tế một cách giàu cảm xúc nhất”, Trà My chia sẻ.



Kylie, du khách đến từ Úc, chia sẻ: “Tôi biết đến M.land qua mạng xã hội. Tôi và bạn trai đã cùng làm một cặp nhẫn đôi và có trải nghiệm rất thú vị trong lần đầu đến Hà Nội. Tôi hy vọng sẽ quay lại đây để làm nhẫn cưới khi chúng tôi kết hôn.”



Trà My cho biết trong thời gian tới, M.land dự định mở rộng thêm workshop mài đá từ các loại đá quý và bán quý thô của Việt Nam. Du khách sẽ được trực tiếp tham gia vào quá trình biến những viên đá nguyên bản thành sản phẩm hoàn chỉnh, lấp lánh và mang đậm dấu ấn cá nhân. Qua đó, tiếp tục kết nối nghề thủ công truyền thống với du lịch văn hóa Việt tới bạn bè quốc tế./.

Bài: Ngân Hà- Ảnh: Khánh Long/Báo ảnh Việt Nam