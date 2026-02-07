Lan tỏa văn hóa Xuân Bính Ngọ tại Bảo tàng TP Hồ Chí Minh

Nhân kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và chào mừng Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Bảo tàng TP Hồ Chí Minh tổ chức chuỗi hoạt động văn hóa nghệ thuật với nhiều trưng bày, triển lãm và chương trình trải nghiệm. Sự kiện góp phần tôn vinh giá trị văn hóa truyền thống, lan tỏa tinh thần tự hào dân tộc trong không gian đô thị hiện đại.

Điểm nhấn của chuỗi hoạt động là các trưng bày, triển lãm chuyên đề phản ánh chặng đường lịch sử vẻ vang của Đảng, đồng thời tôn vinh giá trị văn hóa truyền thống của cộng đồng dân tộc và các cộng đồng cư dân tại TP Hồ Chí Minh.

Đại diện lãnh đạo và khách mời thực hiện nghi lễ cắt băng khai mạc chuỗi hoạt động "Mừng Xuân Bính Ngọ - Mừng Đảng quang vinh".

Trong đó, trưng bày chuyên đề “Nghệ thuật Lân, Sư, Rồng của người Hoa ở TP Hồ Chí Minh” diễn ra từ ngày 6/2 đến 31/3/2026, giới thiệu những giá trị nghệ thuật đặc sắc của loại hình diễn xướng dân gian gắn bó với đời sống văn hóa của cộng đồng người Hoa tại thành phố.

Không gian trưng bày chuyên đề “Nghệ thuật Lân, Sư, Rồng của người Hoa ở TP Hồ Chí Minh”.

Thông qua hiện vật, hình ảnh, tư liệu và không gian trình diễn, trưng bày góp phần làm nổi bật sự giao thoa văn hóa và tinh thần đa dạng, hòa hợp của đô thị Sài Gòn - TP Hồ Chí Minh.

Hình ảnh về nghệ thuật múa Lân, Sư, Rồng ở Sài Gòn - Chợ Lớn của Nhà sưu tập Nguyễn Đại Hùng Lộc. Trưng bày chuyên đề “Vững bước dưới cờ Đảng” diễn ra từ ngày 6/2 đến 30/4/2026, tập trung tái hiện những dấu mốc quan trọng trong lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, phản ánh vai trò lãnh đạo của Đảng trong sự nghiệp cách mạng và xây dựng đất nước. Nội dung trưng bày góp phần khơi dậy niềm tự hào dân tộc, củng cố niềm tin của nhân dân vào con đường đổi mới, phát triển đất nước. Không gian trưng bày chuyên đề “Vững bước dưới cờ Đảng”. Không gian trưng bày chuyên đề “Vững bước dưới cờ Đảng”. Bên cạnh đó, triển lãm “Hành trình Tết Việt” diễn ra từ ngày 6/2 đến 28/2/2026, mang đến một không gian giàu cảm xúc về phong tục, tập quán Tết cổ truyền của người Việt. Qua các hiện vật, hình ảnh và tư liệu, triển lãm tái hiện hành trình văn hóa của Tết Việt từ truyền thống đến hiện đại, giúp công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ, hiểu hơn về ý nghĩa của Tết trong đời sống tinh thần dân tộc. Song song với các hoạt động trưng bày, Bảo tàng TP Hồ Chí Minh tổ chức nhiều chương trình trải nghiệm văn hóa dành cho công chúng như gói bánh chưng truyền thống, tặng chữ đầu Xuân, nghệ thuật vẽ trên nón lá, thưởng thức và trải nghiệm nhạc cụ dân tộc… Khu vực trải nghiệm gói bánh chưng ngày Tết. Thông qua các hoạt động này, khách tham quan không chỉ thưởng lãm mà còn trực tiếp “chạm” vào di sản văn hóa. Từ việc nâng niu nét chữ đầu Xuân, tự tay gói bánh chưng xanh, vẽ trên nón lá truyền thống, đến hòa mình vào âm thanh của các loại nhạc cụ dân tộc hay trải nghiệm các hình thức trình diễn kết hợp công nghệ số, công chúng có cơ hội tiếp cận di sản bằng nhiều giác độ mới, gần gũi và sống động hơn. Đông đảo người dân và du khách hứng thú với hoạt động trải nghiệm tại chương trình. Chia sẻ tại lễ khai mạc, bà Đoàn Thị Trang, Giám đốc Bảo tàng TP Hồ Chí Minh cho biết, sắc Xuân năm nay càng thêm ý nghĩa khi gắn với kỷ niệm 96 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và không khí phấn khởi chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.