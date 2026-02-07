Văn hóa
Lan tỏa văn hóa Xuân Bính Ngọ tại Bảo tàng TP Hồ Chí Minh
Nhân kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và chào mừng Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Bảo tàng TP Hồ Chí Minh tổ chức chuỗi hoạt động văn hóa nghệ thuật với nhiều trưng bày, triển lãm và chương trình trải nghiệm. Sự kiện góp phần tôn vinh giá trị văn hóa truyền thống, lan tỏa tinh thần tự hào dân tộc trong không gian đô thị hiện đại.
Điểm nhấn của chuỗi hoạt động là các trưng bày, triển lãm chuyên đề phản ánh chặng đường lịch sử vẻ vang của Đảng, đồng thời tôn vinh giá trị văn hóa truyền thống của cộng đồng dân tộc và các cộng đồng cư dân tại TP Hồ Chí Minh.
Trong đó, trưng bày chuyên đề “Nghệ thuật Lân, Sư, Rồng của người Hoa ở TP Hồ Chí Minh” diễn ra từ ngày 6/2 đến 31/3/2026, giới thiệu những giá trị nghệ thuật đặc sắc của loại hình diễn xướng dân gian gắn bó với đời sống văn hóa của cộng đồng người Hoa tại thành phố.
Thông qua hiện vật, hình ảnh, tư liệu và không gian trình diễn, trưng bày góp phần làm nổi bật sự giao thoa văn hóa và tinh thần đa dạng, hòa hợp của đô thị Sài Gòn - TP Hồ Chí Minh.
Trưng bày chuyên đề “Vững bước dưới cờ Đảng” diễn ra từ ngày 6/2 đến 30/4/2026, tập trung tái hiện những dấu mốc quan trọng trong lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, phản ánh vai trò lãnh đạo của Đảng trong sự nghiệp cách mạng và xây dựng đất nước. Nội dung trưng bày góp phần khơi dậy niềm tự hào dân tộc, củng cố niềm tin của nhân dân vào con đường đổi mới, phát triển đất nước.
Bên cạnh đó, triển lãm “Hành trình Tết Việt” diễn ra từ ngày 6/2 đến 28/2/2026, mang đến một không gian giàu cảm xúc về phong tục, tập quán Tết cổ truyền của người Việt. Qua các hiện vật, hình ảnh và tư liệu, triển lãm tái hiện hành trình văn hóa của Tết Việt từ truyền thống đến hiện đại, giúp công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ, hiểu hơn về ý nghĩa của Tết trong đời sống tinh thần dân tộc.
Song song với các hoạt động trưng bày, Bảo tàng TP Hồ Chí Minh tổ chức nhiều chương trình trải nghiệm văn hóa dành cho công chúng như gói bánh chưng truyền thống, tặng chữ đầu Xuân, nghệ thuật vẽ trên nón lá, thưởng thức và trải nghiệm nhạc cụ dân tộc…
Thông qua các hoạt động này, khách tham quan không chỉ thưởng lãm mà còn trực tiếp “chạm” vào di sản văn hóa. Từ việc nâng niu nét chữ đầu Xuân, tự tay gói bánh chưng xanh, vẽ trên nón lá truyền thống, đến hòa mình vào âm thanh của các loại nhạc cụ dân tộc hay trải nghiệm các hình thức trình diễn kết hợp công nghệ số, công chúng có cơ hội tiếp cận di sản bằng nhiều giác độ mới, gần gũi và sống động hơn.
“Chúng tôi mong muốn kiến tạo một không gian văn hóa giao thoa hài hòa giữa chiều sâu giáo dục truyền thống và nhịp sống đương đại. Chuỗi hoạt động trưng bày, triển lãm và trải nghiệm này là món quà tinh thần ý nghĩa dành tặng công chúng, như một lời tri ân quá khứ và chào đón mùa Xuân mới tươi sáng, ấm áp trên khắp mọi miền quê hương”, bà Đoàn Thị Trang nhấn mạnh.
Theo bà Đoàn Thị Trang, chuỗi hoạt động được kỳ vọng trở thành sợi dây kết nối quá khứ, hiện tại và tương lai, góp phần bồi đắp tình yêu quê hương, đất nước trong mỗi người dân, đồng thời lan tỏa giá trị văn hóa dân tộc đến bạn bè quốc tế.
Chuỗi hoạt động “Mừng Xuân Bính Ngọ - Mừng Đảng quang vinh” diễn ra tại Bảo tàng TP Hồ Chí Minh (65 Lý Tự Trọng, phường Sài Gòn, TP Hồ Chí Minh) từ nay đến hết tháng 4/2026.
Thông qua các hoạt động trưng bày, triển lãm và trải nghiệm, thông điệp về mùa Xuân sum vầy, thịnh vượng được lan tỏa rộng rãi, củng cố sức mạnh đại đoàn kết và niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng trong tiến trình đổi mới, hội nhập và phát triển đất nước./.