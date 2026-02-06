Hội chợ Mùa Xuân 2026: Rộn ràng sắc xuân đất phương Nam

06/02/2026

Với chủ đề “Xuân sắc Phương Nam – Tiên phong vững bước”, không gian trưng bày của Tp. Hồ Chí Minh tại Hội chợ Mùa Xuân 2026 được đầu tư thiết kế công phu, mang đậm hơi thở của vùng đất phương Nam trù phú, nghĩa tình, để lại ấn tượng sâu sắc với người dân Thủ đô và du khách vào dịp Tết Bính Ngọ 2026.

Biểu tượng chợ Bến Thành được thiết kế cách điệu thành cổng chào đầy ấn tượng của không gian trưng bày Tp. Hồ Chí Minh. Ảnh: Việt Cường/Báo ảnh Việt Nam

Ông Nguyễn Văn Dũng – Phó Chủ tịch UBND Tp. Hồ Chí Minh cho biết, Thành phố từ lâu đã gắn kết chặt chẽ giữa du lịch với thương mại, dịch vụ. Sự kết nối này đã góp phần quan trọng vào tăng trưởng du lịch trong năm 2025, với hơn 8 triệu lượt khách quốc tế và trên 40 triệu lượt khách nội địa, mang lại doanh thu trên 260.000 tỷ đồng cho nền kinh tế Thành phố.

Không gian trưng bày của Tp. Hồ Chí Minh thu hút đông đảo người đến tham quan, mua sắm. Ảnh: Việt Cường/Báo ảnh Việt Nam

“Trong không gian trưng bày rộng khoảng 6.500 m² tại Hội chợ, Tp. Hồ Chí Minh giới thiệu các sản phẩm đặc trưng của địa phương, đồng thời quảng bá tới du khách trong nước và quốc tế những thành tựu nổi bật về kinh tế, văn hóa, xã hội trong năm 2025 với 12 dấu ấn tiêu biểu. Qua đó, Thành phố mong muốn giới thiệu một cách toàn diện hình ảnh và thành tựu phát triển năng động, sáng tạo của mình.”, ông Dũng cho biết thêm.

Ngay từ cổng vào, không gian Tp. Hồ Chí Minh đã gây ấn tượng mạnh với cách bài trí đậm không khí mùa xuân. Sắc hoa rực rỡ được tạo hình chủ đạo bằng đường hoa mai vàng, điểm xuyết hoa cúc, hoa vạn thọ, hoa mào gà… tạo nên bức tranh xuân phương Nam ấm áp, tràn đầy sức sống, thu hút đông đảo người dân dừng chân tham quan, chụp ảnh.

Đây cũng là một trong những điểm thu hút khách đông nhất tại Hội chợ Mùa Xuân 2026. Ảnh: Việt Cường/Báo ảnh Việt Nam

Song song đó, khách tham quan còn được trải nghiệm tinh hoa làng nghề truyền thống thông qua các hoạt động tương tác như làm gốm Bình Dương, đan thắt lá dừa, viết thư pháp ngày xuân, tìm hiểu nghệ thuật trưng bày mâm ngũ quả Nam Bộ. Sự kết hợp hài hòa giữa âm nhạc truyền thống và trải nghiệm nghề truyền thống thủ công tạo nên không gian văn hóa đa sắc, lan tỏa nếp sống, hơi thở văn hóa đặc trưng của người dân thành phố mang tên Bác đến với nhân dân Thủ đô.

Bên cạnh đó, các hoạt động quen thuộc như ông đồ cho chữ ngày Tết tiếp tục được duy trì, góp phần tạo nên không gian văn hóa truyền thống đặc sắc tại phân khu Tp. Hồ Chí Minh.

Nhiều hoạt động văn hóa đặc sắc đậm chất phương Nam được tổ chức, giới thiệu tại không gian Tp. Hồ Chí Minh. Ảnh: Việt Cường/Báo ảnh Việt Nam

Xuyên suốt sự kiện là chuỗi hoạt động nghệ thuật đậm chất Nam Bộ. Chương trình biểu diễn thời trang áo dài, áo bà ba kết hợp nghệ thuật đờn ca tài tử mang đến không khí xuân gần gũi, tươi vui, tái hiện hình ảnh “Tết Phương Nam” mộc mạc mà sâu lắng.

Tham quan và chụp ảnh tại không gian của Tp. Hồ Chí Minh, cô Vũ Thanh Hiền chia sẻ: “Tôi chưa đến thành phố Hồ Chí Minh vào dịp Tết bao giờ nên hôm nay đến mua sắm ở hội chợ tôi rất ấn tượng với đường hoa mai vàng và các tiểu cảnh được trang trí công phu. Không gian mang lại cảm giác ấm áp, rộn ràng đúng chất Tết phương Nam, khác biệt nhưng rất gần gũi.”.

Không gian Tp. Hồ Chí Minh không chỉ là địa chỉ mua sắm Tết mà còn là nơi trải nghiệm văn hóa Tết phương Nam đầy thú vị dành cho người dân Thủ đô và du khách. Ảnh: Việt Cường/Báo ảnh Việt Nam

Không chỉ dừng lại ở việc chiêm ngưỡng cảnh sắc xuân Nam Bộ, khách tham quan còn được trải nghiệm các điểm đến, không gian văn hóa du lịch của Tp. Hồ Chí Minh thông qua ứng dụng công nghệ trình bày hiện đại như màn hình LED cỡ lớn, công nghệ thực tế ảo (VR), trình diễn đa phương tiện. Cách tiếp cận này mang đến trải nghiệm trực quan, sinh động, giúp người xem cảm nhận rõ nét một Tp. Hồ Chí Minh trẻ trung, đổi mới nhưng vẫn gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống./.