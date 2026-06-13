Ký ức Việt Nam qua ống kính ba nhiếp ảnh gia Pháp

Chiều 13/6, tại Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế, Viện Pháp tại Việt Nam phối hợp với Ban Tổ chức Festival Huế 2026 và Trường Đại học Sư phạm Huế khai mạc triển lãm ảnh “Giao điểm Việt Nam” (diễn ra từ ngày 13/6 đến 25/7), giới thiệu tới công chúng những góc nhìn độc đáo về Việt Nam qua ống kính của ba nhiếp ảnh gia Pháp là Daniel Roussel, Gilbert Bertrand và Lily Franey.

Theo Ban tổ chức, “Giao điểm Việt Nam” không chỉ là một triển lãm nhiếp ảnh mà còn là lời mời gọi khán giả cảm nhận, suy ngẫm và hồi tưởng chặng đường lịch sử của Việt Nam. Mỗi tác phẩm là một mảnh ghép góp phần tái hiện sức sống, ý chí và tinh thần kiên cường của dân tộc Việt Nam qua nhiều giai đoạn biến động. “Khi được đặt cạnh nhau, những tác phẩm của các nhà nhiếp ảnh tạo nên một ký ức chung giữa Pháp và Việt Nam- ký ức của tình hữu nghị, sự tôn trọng và thấu hiểu lẫn nhau. Chúng nhắc nhở rằng nhiếp ảnh không chỉ là quá trình ghi chép hiện thực, mà còn là một ngôn ngữ mang tính phổ quát, một nhịp cầu kết nối các nền văn hóa và các thế hệ”, ông Franck Bolgiani, Tùy viên Văn hóa Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam, Phó Giám đốc Viện Pháp tại Việt Nam cho biết.

Triển lãm trưng bày 27 tác phẩm ghi lại những lát cắt đời sống Việt Nam qua các giai đoạn từ thập niên 1970 đến cuối những năm 1980. Trong đó, các tác phẩm của Daniel Roussel mang đến góc nhìn hiếm hoi về cuộc sống tại Việt Nam giai đoạn 1980-1986. Là phóng viên thường trú của nhật báo L’Humanité, ông ghi lại những khoảnh khắc đời thường bằng sự trân trọng và ngưỡng mộ đối với đất nước, con người Việt Nam. Những bức ảnh phản ánh sự thấu hiểu của ông về hành trình đấu tranh giành độc lập dân tộc; đồng thời góp phần tạo nên một kho tư liệu quý giá về Việt Nam thời kỳ hậu chiến. Cùng với các tác phẩm báo chí và phim tài liệu, các bức ảnh của Daniel Roussel đã tôn vinh sức sống bền bỉ và tinh thần vươn lên của người dân Việt Nam.

Bộ ảnh đen trắng của Gilbert Bertrand được thực hiện trong giai đoạn 1970-1975, khi ông công tác tại Trung tâm Văn hóa Pháp ở Đà Lạt và Sài Gòn. Dù không phải là nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp, bằng sự nhạy cảm và niềm đam mê nhiếp ảnh, ông đã ghi lại nhiều khoảnh khắc gắn với những bước ngoặt lịch sử quan trọng. Các tác phẩm từng chưa được công bố trong thời gian dài nhưng đến nay được đánh giá cao về giá trị nghệ thuật và tư liệu, góp phần soi chiếu một giai đoạn đặc biệt trong lịch sử Việt Nam.

Khép lại triển lãm là những bức ảnh giàu cảm xúc của Lily Franey, được thực hiện từ năm 1987 trong các chuyến công tác cùng Hội Cứu trợ Bình dân Pháp (Secours populaire français) tại Việt Nam. Qua lăng kính nhân văn sâu sắc, bà khắc họa hình ảnh một đất nước đang từng bước hồi sinh sau chiến tranh với những khung cảnh bình dị, tràn đầy hy vọng. Các tác phẩm mang đến bức tranh chân thực về đời sống thường nhật, ý chí vượt khó và tinh thần tái thiết của người dân Việt Nam trong những năm đầu đổi mới.



Triển lãm “Giao điểm Việt Nam” từng được ra mắt lần đầu tại Đại sứ quán Pháp ở Việt Nam và tại Bảo tàng Đà Nẵng trong khuôn khổ Biennale Nhiếp ảnh Quốc tế Photo Hanoi ’25 trước khi đến với công chúng Huế trong dịp Festival Huế 2026./.