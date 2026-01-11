Khẳng định vai trò dẫn dắt trong kỷ nguyên số

Sau một năm triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, tại nhiều địa phương, nhiều mô hình số, tri thức số hiệu quả được thực hiện đồng bộ, kịp thời. Qua đó đánh dấu bước tiến quan trọng trong hành trình đưa chuyển đổi số tới cộng đồng dân cư, góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

Các đại biểu tham quan triển lãm công nghệ trong chương trình lễ khánh thành Tòa nhà Trung tâm Khởi nghiệp sáng tạo Thành phố Hồ Chí Minh (SIHUB). Ảnh: Thu

Đòn bẩy để phát triển toàn diện, bền vững

Quán triệt sâu sắc chủ trương Nghị quyết số 57-NQ/TW, các địa phương đã xây dựng cụ thể lộ trình, kế hoạch hành động quyết liệt, nhanh chóng, bài bản, khoa học và mang tính thực tiễn cao, phù hợp điều kiện phát triển mới.

Với Đà Nẵng, Nghị quyết số 57 khẳng định rõ vai trò dẫn dắt trong tiến trình phát triển đột phá của thành phố, tạo nền tảng quan trọng cho giai đoạn phát triển mới trong kỷ nguyên số. Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của Đà Nẵng tiếp tục phát triển mạnh mẽ, tăng 130 bậc trong bảng xếp hạng toàn cầu, vươn lên vị trí thứ 766 trong tốp 1.000 thành phố tiêu biểu hàng đầu thế giới, được trung tâm nghiên cứu và bản đồ hệ sinh thái khởi nghiệp toàn cầu StartupBlink chứng nhận là hệ sinh thái tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam. Thành phố cũng được vinh danh trong tốp 10 địa phương tiêu biểu hàng đầu về phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo tại Techfest Việt Nam 2025.

Giới thiệu phần mềm ứng dụng ví điện tử du lịch thông minh đến du khách quốc tế. Ảnh: Mỹ Hà - TTXVN

Lĩnh vực khoa học và công nghệ của thành phố còn ghi dấu nhiều bước đột phá trong phát triển công nghiệp công nghệ cao, vi mạch bán dẫn và hạ tầng số với nhiều sự kiện quan trọng như: khai trương Khu Công nghệ thông tin tập trung - Công viên phần mềm Đà Nẵng số 2; khởi động Dự án Phòng thí nghiệm công nghệ đóng gói tiên tiến...

Bên cạnh đó, thành phố bảo đảm hạ tầng số phục vụ hoạt động của chính quyền địa phương hai cấp; đẩy mạnh hoạt động của các tổ công nghệ số cộng đồng; ưu tiên phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và lan tỏa tri thức khoa học công nghệ thông qua phong trào "Bình dân học vụ số", chuyên mục “Bình dân học AI” và các hoạt động nghiên cứu khoa học trong sinh viên… Sau khi hợp nhất với tỉnh Ninh Thuận, tỉnh Khánh Hòa (mới) là địa phương hội tụ đủ điều kiện về “thiên thời, địa lợi, nhân hòa”. Công tác thúc đẩy nghiên cứu khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo có bước chuyển biến mạnh mẽ, mang lại hiệu quả rõ nét, các đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2025 tăng gấp 3 lần so với các năm trước. Chỉ số Đổi mới sáng tạo cấp địa phương (PII) của tỉnh năm 2025 xếp hạng 9/34 tỉnh, thành phố. Tháng 4/2025, Khánh Hòa là tỉnh đầu tiên nghiên cứu và triển khai đồng bộ Bộ công cụ phần mềm (KPI) để đo lường, đánh giá hiệu quả công việc theo tiến độ thời gian cho từng cán bộ, công chức, viên chức, giúp số hóa quy trình đánh giá.. Trung tâm Dữ liệu tỉnh hiện có hai điểm đặt tại Nha Trang và Phan Rang với hệ thống máy chủ, lưu trữ và thiết bị mạng đồng bộ, đáp ứng yêu cầu an toàn, bảo mật. Tỉnh đã hoàn thành dự án “Trung tâm giám sát, điều hành thông minh” (giai đoạn 1) và “Xây dựng Trung tâm giám sát, điều hành an toàn, an ninh mạng (SOC) cho các hệ thống thông tin của tỉnh”. Trung tâm giám sát, điều hành thông minh với dữ liệu được cập nhật đồng bộ, chia sẻ định kỳ từ các cơ quan cung cấp dữ liệu và các hệ thống, ứng dụng trên địa bàn để phân tích, xử lý dữ liệu đa ngành, đa lĩnh vực. Từ đó, hỗ trợ lãnh đạo tỉnh trong phát hiện sớm vấn đề, điều phối xử lý kịp thời; đồng thời góp phần nâng cao hiệu quả quản lý và minh bạch trong hoạt động điều hành của chính quyền. Chuyển đổi số toàn diện từ cơ sở Đoàn viên thanh niên phường Hàng Bồ (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) hỗ trợ, hướng dẫn người dân dùng các thiết bị thông minh, truy cập internet an toàn và thực hiện dịch vụ công trực tuyến. Ảnh: Phạm Tuấn Anh/TTXVN Sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, việc kiện toàn, củng cố hoạt động của các Tổ công nghệ số cộng đồng được nhiều địa phương xác định là nhiệm vụ quan trọng nhằm bảo đảm sự thống nhất về tổ chức, nâng cao chất lượng hoạt động và đáp ứng yêu cầu thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW. Với mạng lưới phủ khắp các thôn, tổ dân phố và hơn 24.000 thành viên tham gia, các Tổ công nghệ số cộng đồng và Đề án 06 về "Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030" trên địa bàn thành phố Đà Nẵng chính là “cánh tay nối dài” của Ban Chỉ đạo chuyển đổi số các cấp trong việc đưa kỹ năng số, dịch vụ số đến gần hơn với người dân.