Khám phá Khu bảo tồn Thiên nhiên Bình Châu – Phước Bửu

Khu bảo tồn Thiên nhiên Bình Châu - Phước Bửu (huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) là khu rừng nguyên sinh ven biển duy nhất còn lại tương đối nguyên vẹn của Việt Nam. Nhờ công tác bảo tồn tốt cùng với hệ sinh thái đa dạng với nhiều dạng địa hình gồm cả đồi, núi, suối, hồ, biển và rừng nên nơi đây có tiềm năng phát triển du lịch rất lớn.

Với diện tích tự nhiên hơn 10.537ha, Khu Bảo tồn Thiên nhiên Bình Châu - Phước Bửu trải dài trên địa phận 5 xã Bình Châu, Bưng Riềng, Bông Trang, Xuyên Mộc, Phước Bửu, cùng ưu thế rừng cây họ Dầu là nơi cư trú cho các loài sinh vật, đặc biệt là các loài quý hiếm đang có nguy cơ bị tuyệt chủng. Ngoài ra, khu bảo tồn còn có chức năng phòng hộ môi trường vùng ven biển, bảo vệ cảnh quan thiên nhiên, phục vụ nghiên cứu, thực nghiệm khoa học, giáo dục bảo tồn, vui chơi giải trí và tổ chức các hoạt động du lịch sinh thái.

Khu bảo tồn Thiên nhiên Bình Châu - Phước Bửu được xếp vào "Kiểu thực vật rừng kín, nửa rụng lá ẩm nhiệt đới" đa dạng về thành phần thực vật, gồm 750 loài thuộc 123 họ, trong đó có 732 loài đã được định danh, với nhiều loài quý hiếm như: Cẩm lai Bà Rịa, Gõ đỏ, Gõ mật, Giáng hương, Bình linh nghệ, Dầu cát,...

Hồ bông súng tự nhiên của khu bảo tồn thiên nhiên Bình Châu – Phước Bửu. Ảnh: Nguyễn Luân

Khi tới đây, du khách có thể ngồi thuyền để dạo quanh và thăm thú khu rừng tràm bạt ngàn và hệ sinh thái đất ngập nước. Với không khí trong lành, yên tĩnh trong khu rừng ngập nước sẽ giúp bạn tạm quên đi những mệt mỏi và áp lực của cuộc sống nơi thành thị.



Khu bảo tồn gồm 3 phần chính: cung đường đi bộ quanh rừng, khu vực Bàu Nhám và khu cứu hộ động vật hoang dã. Trong đó, cung đường đi bộ xuyên rừng là nơi du khách thỏa sức "sống ảo" với những khu rừng già để cảm nhận về bức tranh thiên nhiên bình dị mà hoang sơ.

Khu bảo tồn vẫn giữ được tương đối nguyên vẹn hệ sinh thái tự nhiên của loại rừng ven biển, có sự đan xen đa dạng giữa nhiều hệ thực vật, động vật, cấu trúc địa chất. Khu bảo tồn vừa là vành đai phòng hộ ven biển, vừa tạo ra đòn bẩy kinh tế. Để bảo vệ tài nguyên quý giá này, Khu bảo tồn, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã đầu tư xây dựng hàng rào bảo vệ trên diện tích 700 ha ở phân khu đặc dụng, tổ chức giao khoán, trồng mới các loại cây bản địa, di dời hộ dân lấn chiếm đất rừng.



Hoạt động tuần tra bảo vệ rừng của các cán bộ kiểm lâm trong Khu bảo tồn Thiên nhiên Bình châu – Phước Bửu. Ảnh: Nguyễn Luân

Cán bộ kiểm lâm trong Khu Bảo tồn Thiên nhiên Bình Châu – Phước Bửu quan sát rừng từ trên cao. Ảnh: Nguyễn Luân

Sóc chân vàng trong khu bảo tồn thiên nhiên Bình châu – Phước Bửu. Ảnh: Tư Liệu

Hoa rừng trong khu bảo tồn thiên nhiên Bình châu – Phước Bửu. Ảnh: Nguyễn Luân

Nai rừng trong khu bảo tồn thiên nhiên Bình châu – Phước Bửu. Ảnh: Tư Liệu

Rắn lục mép trong khu bảo tồn thiên nhiên Bình châu – Phước Bửu. Ảnh: Tư Liệu

Đặc biệt, khu bảo tồn còn có bãi biển Hồ Cốc nằm dọc theo đường bờ biển cùng bãi cát trắng trải dài, sóng êm dịu, màu nước trang xanh, thích hợp cho những chuyến du lịch và nghỉ dưỡng ngày cuối tuần với nhiều hoạt động cho du khách khi trải nghiệm như: chèo thuyền, cắm trại qua đêm….

Bình Châu được biết đến là một trong những địa điểm tiềm năng để phát triển du lịch nghỉ dưỡng chất lượng và các loại hình dịch vụ giải trí. Khi đặt chân tới nơi đây, bất kỳ ai cũng sẽ dễ dàng bị chinh phục với nét đẹp hoang sơ, bình dị của thiên nhiên, cây cỏ, sông nước và cánh rừng trùng trùng điệp điệp nối nhau dài vượt tầm mắt, cùng với đó là làn nước mát trong lành. Đây là những điều kiện thuận lợi giúp thúc đẩy phát triển du lịch, dịch vụ, thu hút các nhà đầu tư lớn.



Khu bảo tồn còn được bao bọc quanh quanh suối nước nóng Bình Châu. Đây là suối nước nóng có độ sâu hơn 1m, nhiệt độ mặt nước khoảng 64 độ C, nhiệt độ đáy hồ khoảng 84 độ C. Nước trong suối luôn bốc hơi và sủi tăm nhưng có những chỗ nước giữ khoảng 37 độ C là nơi thích hợp để du khách có thể tắm và ngâm mình thư giãn sau những trải nghiệm trong rừng...

Không chỉ là báu vật mà người dân Việt Nam cần gìn giữ, Khu bảo tồn Thiên nhiên Bình Châu – Phước Bửu còn là điểm đến hấp dẫn du khách yêu thiên nhiên, mong muốn tìm về những giá trị lâu đời và nguyên trạng. Có thể nói, khu bảo tồn đã góp phần giúp tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu phát triển du lịch và tăng trưởng về kinh tế từ các nguồn vốn đầu tư lớn trong và ngoài nước./