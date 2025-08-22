Tết Độc lập của người Mông giữa đại ngàn Tây Bắc

Tết Độc lập của người Mông bắt nguồn từ sự kiện Bác Hồ đọc bản Tuyên ngôn Độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa vào ngày 2/9/1945. Người Mông ở Tây Bắc coi đây là ngày Tết của dân tộc, thể hiện lòng biết ơn Đảng và Nhà nước, đồng thời cũng là dịp để giao lưu, vui chơi và gìn giữ bản sắc văn hóa.

Từ thời kháng chiến chống Pháp, những gia đình người Mông ở Tây Bắc đã nuôi giấu cán bộ, đưa tiễn con em lên đường đánh giặc. Hình ảnh lá cờ đỏ sao vàng tung bay trên các bản làng sau ngày 2/9/1945 đã trở thành biểu tượng của tự do, của mốc son đổi thay vận mệnh. Câu chuyện về Bác Hồ, về cách mạng, về độc lập, tự do luôn được các thế hệ người Mông kể lại trong những buổi chợ phiên, bên bếp lửa, trong tiếng khèn và câu hát.

Từ hơn một tháng trước ngày Quốc khánh 2/9, không khí chuẩn bị cho Tết Độc lập của người Mông đã rộn ràng khắp các bản làng vùng cao. Những bộ váy áo thổ cẩm rực rỡ được giặt sạch, hong nắng để giữ nguyên sắc màu. Mẻ rượu ngô đầu mùa được nấu từ bếp lửa hồng, tỏa hương thơm quyện với sương núi. Tiếng khèn Mông, tiếng cười nói rộn ràng… như xua tan cái lặng lẽ vốn có của núi rừng. Trẻ nhỏ tập múa, thanh niên luyện khèn, các bà, các mẹ may vá, bày biện… tất cả cùng chung một niềm háo hức.

Cao nguyên Mộc Châu (tỉnh Sơn La), nơi được ví như “cái nôi Tết Độc lập của người Mông”. Trong sắc đỏ cờ hoa, người Mông khoác lên mình những bộ váy áo đẹp nhất, cùng nhau xuống phố. Người Mông ở Mộc Châu đi chơi Tết Độc lập để thưởng thức ẩm thực, chơi pao, đánh tu lu, mua sắm những chiếc váy thổ cẩm, đi chợ tình... Lí Mí Cường quê ở Mộc Châu xuống Hà Nội học Học viện Âm nhạc Quốc gia chia sẻ: “Dù đang học xa, em luôn cố gắng trở về quê vào dịp này. Tết Độc lập là dịp để gắn kết gia đình, là thời điểm khiến người Mông cảm nhận rõ ràng hơn bao giờ hết niềm tự hào dân tộc”.

Mùa A Lứ, người Mông ở phường Mộc Lỵ (tỉnh Sơn La) sau khi trình diễn màn múa khèn cùng với những người đồng tộc để khách du lịch thưởng thức tại Sân vận động Mộc Châu xúc động chia sẻ: “Trước đây, Tết Độc lập chỉ quanh quẩn trong bản làng, đơn sơ lắm! Giờ thì khác rồi! người Mông không chỉ ăn Tết mà còn mang bản sắc văn hóa đi giới thiệu với cả nước, với du khách quốc tế”.

Không chỉ ở Mộc Châu, người Mông ở Lào Cai cũng bước vào lễ hội lớn nhất trong năm. “Cứ gần đến dịp 2/9, người Mông từ khắp các bản làng lại nô nức kéo về xã Mù Cang Chải để chung vui Tết Độc lập với nhiều hoạt động văn hóa - nghệ thuật phong phú như: múa khèn, giã bánh giầy, ném pao, kéo co, thổi khèn, trình diễn trang phục dân tộc… Đây không chỉ là dịp để vui chơi, thư giãn sau mùa vụ mà còn là cơ hội kết giao, mở rộng tình thân. Nhiều đôi uyên ương người Mông đã nên duyên từ những ngày hội như thế!” - Sùng A Hồng, người Mông sinh sống ở tỉnh Lào Cai thổ lộ.

Tâm tư, tình cảm của Lí Mí Cường, Mùa A Lứ, Sùng A Hồng cũng là tâm tình của gần 1,4 triệu người Mông ở Tây Bắc, tiếp tục viết tiếp câu chuyện về niềm tin vào Đảng, vào Bác Hồ, và một tương lai no ấm trên đỉnh đại ngàn./.

Bài: Bích Vân - Ảnh: VNP, TTXVN

