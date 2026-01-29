Khai thác lợi thế kinh tế hồ hướng tới tăng trưởng xanh

“Kho báu” mặt nước

Một góc hồ Trị An. Ảnh minh họa: Lê Xuân/TTXVN Đồng Nai hiện sở hữu hệ thống hồ chứa nước rất phong phú bao gồm các hồ thủy điện, thủy lợi lớn, nhỏ. Địa phương không chỉ có “biển trên cao” Trị An, khoảng 32.000ha mặt nước với hơn 76 đảo lớn nhỏ lòng hồ, nổi tiếng nhất là đảo Chim Ó, đảo Đồng Trường. Hồ không chỉ là một công trình thủy điện đơn thuần mà đã được xác định là điểm đến tiềm năng phát triển Khu du lịch quốc gia, trở thành “viên ngọc quý” trong chiến lược tăng trưởng xanh của tỉnh Đồng Nai.

Ngoài hồ Trị An, Đồng Nai còn sở hữu thêm các hồ đồ sộ như Thác Mơ, Cần Đơn, Đa Tôn, Suối Cam, Phước Hòa, Sông Mây, Cầu Mới, Gia Ui, Suối Vọng, Núi Le… Ngoài phát triển thủy điện và cấp nước, một số hồ nước này còn giàu tiềm năng phát triển du lịch.

Sau hợp nhất với tỉnh Đồng Nai, hồ Suối Cam (thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước cũ, nay là phường Bình Phước) không chỉ là một hồ thủy lợi địa phương mà đã vươn mình trở thành “trái tim xanh” của đô thị phía Bắc tỉnh với tiềm năng phát triển tương đương với mô hình hồ Xuân Hương của Đà Lạt.

Hiện hồ Suối Cam là điểm kết nối quan trọng trên trục di chuyển từ TP. Hồ Chí Minh qua các vùng kinh tế phía Bắc tỉnh Đồng Nai, bao quanh là những đồi dốc nhẹ và rừng cao su đặc trưng, tạo nên khí hậu mát mẻ và không gian kiến trúc đô thị độc đáo. Hồ Suối Cam trở thành một mắt xích quan trọng trong hành lang du lịch: Hồ Trị An (Vĩnh Cửu) – Hồ Suối Cam (Bình Phước) – Hồ Thác Mơ (Phước Long). Du khách có thể trải nghiệm sự chuyển tiếp từ du lịch lòng hồ sinh thái sang du lịch đô thị và cuối cùng là du lịch núi rừng.

Chính vì vậy, Chủ tịch UBND phường Bình Phước Ngô Hồng Khang nhận định việc đầu tư xây dựng cảnh quan Khu du lịch hồ Suối Cam mang hình ảnh không gian cảnh quan đặc trưng của thành phố Đồng Xoài (cũ), góp phần tạo nên khu vực hiện đại, hấp dẫn, giữ gìn và nâng cao bản sắc không gian mặt nước của hệ thống hồ, suối trong lòng đô thị, vui chơi giải trí, du lịch sinh thái đáp ứng nhu cầu cho tất cả người dân địa phương và du khách ghé thăm.

Cũng nằm trong vùng kinh tế phía Bắc tỉnh Đồng Nai, xã Nha Bích có “mỏ vàng” kinh tế xanh từ Hồ Phước Hòa với diện tích mặt nước hơn 2.077ha không chỉ là nguồn nước mà còn là một “viên ngọc quý”, một lợi thế cạnh tranh với các địa phương khác.

Đảo Ó - Đồng Trường nằm giữa lòng hồ Trị An tại Đồng Nai. Ảnh: Hồng Đạt/TTXVN

Theo Chủ tịch UBND xã Nha Bích Nguyễn Hồng Thái, hồ Phước Hoà là hạt nhân để phát triển chuỗi giá trị kinh tế xanh bền vững, bao gồm: du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng cao cấp, sân golf, đô thị ven hồ, các dịch vụ chăm sóc sức khỏe, viện dưỡng lão... Khai thác tiềm năng này sẽ đưa Nha Bích trở thành một điểm đến độc đáo trên bản đồ du lịch, thu hút dòng khách cao cấp và các nhà đầu tư vào lĩnh vực bất động sản nghỉ dưỡng.

Với tiềm năng vốn có của hệ thống các hồ đã tạo nên sự cộng hưởng và hình thành một “hệ sinh thái hồ” liên hoàn, trải dài từ vùng núi phía Bắc xuống đồng bằng phía Nam, mở ra cơ hội chưa từng có cho ngành du lịch sinh thái, năng lượng tái tạo và thủy sản công nghệ cao.

Chiến lược phát triển kinh tế hồ

Năm 2026, tỉnh Đồng Nai đặt mục tiêu phát triển du lịch theo hướng xanh, bền vững, phấn đấu đón khoảng 5,8 triệu lượt khách (tăng 11,5% so với năm 2025) và doanh thu dịch vụ đạt khoảng 4.500 tỷ đồng (tăng 15,3% so với năm 2025). Một trong những giải pháp thúc đẩy hoàn thành các mục tiêu này là khai thác và phát triển kinh tế du lịch hồ.

Theo Quyết định 509/QĐ–TTg của Thủ tướng về quy hoạch hệ thống du lịch tầm nhìn đến năm 2045, hồ Trị An trở thành điểm du lịch cấp quốc gia. Hồ được tỉnh Đồng Nai định hướng chuyển đổi từ “đơn mục tiêu” (phát điện) sang “đa mục tiêu”. Khu vực phát triển 17 điểm du lịch ven hồ và trên đảo, kết hợp thủy sản, sinh thái, và nghỉ dưỡng, hứa hẹn thu hút đầu tư lớn nhằm biến nơi đây thành khu du lịch quốc gia với các sản phẩm nghỉ dưỡng cao cấp, thể thao nước và du lịch văn hóa bản địa dưới tán rừng.