Khai mạc Năm du lịch quốc gia Gia Lai 2026 "Đại ngàn chạm biển xanh"

Tỉnh Gia Lai đã khai mạc Năm du lịch quốc gia Gia Lai 2026 với chủ đề "Đại ngàn chạm biển xanh" tối 28/3.

Dự lễ khai mạc có Ủy viên Bộ chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị; Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng; Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trưởng Ban chỉ đạo Năm du lịch quốc gia 2026 Nguyễn Văn Hùng; các Đại sứ, Tổng lãnh sự các nước, các tổ chức quốc tế cùng đông đảo người dân và du khách.



Phát biểu khai mạc, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng cho biết, Năm du lịch quốc gia Gia Lai 2026 "Đại ngàn chạm biển xanh" được tổ chức từ 23- 30/3 với 244 hoạt động trên khắp các xã, phường thuộc địa bàn tỉnh; tiêu biểu như: Tinh hoa ẩm thực Gia Lai, Giải Pickleball các câu lạc bộ tỉnh, Hội nghị xúc tiến đầu tư, Diễn đàn phát triển kinh tế du lịch, Hội nghị ký kết hợp tác với 4 tỉnh Nam Lào, Hội nghị ký kết với 3 tỉnh Đông Bắc Campuchia,...



Phát biểu tại sự kiện, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng khẳng định: Trong lĩnh vực du lịch, Gia Lai đã có bước bứt phá rõ rệt khi chú trọng phát triển du lịch xanh, du lịch cộng đồng, gắn khai thác bản sắc văn hóa các dân tộc với lợi thế liên vùng núi - biển làm điểm nhấn. Con số 12,4 triệu lượt khách và doanh thu 29.000 tỷ đồng năm 2025 chính là minh chứng sinh động nhất. Những thành tựu này là bệ phóng vững chắc, khẳng định vị thế mới của Gia Lai trên bản đồ du lịch quốc gia. Chính từ niềm tin và tiền đề vững chắc ấy, tiếp nối thành công của 21 kỳ tổ chức trước, Năm Du lịch quốc gia Gia Lai 2026 với chủ đề truyền cảm hứng: "Gia Lai - Đại ngàn chạm biển xanh" không chỉ là một ngày hội lớn, mà còn khắc họa rõ nét tầm nhìn phát triển chiến lược mới. Đó là khai thác hiệu quả mạch kết nối hữu cơ giữa không gian đại ngàn hùng vĩ và biển đảo bao la, từ đó kiến tạo nên hệ sinh thái du lịch đa dạng, khác biệt và giàu bản sắc.



Tiết mục văn nghệ trong đêm khai mạc. Ảnh: Trịnh Bang Nhiệm - TTXVN

Tại lễ khai mạc, hàng ngàn du khách và người dân đã mãn nhãn trước màn biểu diễn nghệ thuật âm thanh, ánh sáng huyền ảo, hiện đại, mang đậm bản sắc văn hóa đại ngàn hòa quyện cùng biển xanh qua 4 chương liên hoàn: Khởi nguyên - Linh khí đại ngàn - Hào khí Tây Sơn - Đại ngàn chạm biển xanh, cùng với màn bắn pháo hoa nghệ thuật sắc màu rực rỡ. Bên cạnh đó, các tiết mục ca múa nhạc sôi động, đa dạng do các nghệ sĩ đến từ nhiều vùng miền trên cả nước biểu diễn đã góp phần tôn vinh bản sắc văn hóa, thể hiện tinh thần mến khách của người dân tỉnh Gia Lai đối với du khách./.