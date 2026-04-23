Bảo tồn Mộc bản chùa Trăm Gian

Bảo vật quốc gia Mộc bản tại chùa Trăm Gian. Ảnh: Mạnh Tú/TTXVN Để di sản nói chung, bảo vật quốc gia nói riêng trở nên gần gũi hơn, khơi dậy nguồn lực từ giá trị văn hóa trong đời sống hiện đại, bên cạnh trùng tu, tôn tạo, việc số hóa, chuẩn hóa dữ liệu di tích, kết nối với các di sản khác trên địa bàn được xác định là giải pháp cần thiết nhằm lan tỏa giá trị di sản.



Giá trị độc đáo của bảo vật với gần 900 mộc bản



Chùa Trăm Gian (tên chữ Vĩnh Khánh tự), còn gọi là chùa Yên Ninh, chùa An Bình, trước thuộc xã An Bình, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương, nay là xã An Phú, thành phố Hải Phòng. Chùa được xây dựng từ thời Lý và trải qua nhiều lần trùng tu, tôn tạo, đặc biệt vào các thế kỷ XIX, XX.



Với quy mô gần 100 gian lớn nhỏ, kiến trúc độc đáo, chùa Trăm Gian từng là trung tâm Phật giáo lớn, là chốn tổ của Thiền phái Lâm Tế thời Lê Trung Hưng, có mối liên hệ mật thiết với chùa Bổ Đà (Việt Yên, Bắc Giang) cùng sơn môn; đồng thời là nơi đào tạo tăng sĩ. Từ vai trò này, nhu cầu in ấn, xuất bản kinh, sách, luật Phật học tại chùa được hình thành và phát triển.

Bảo vật quốc gia Mộc bản được lưu giữ tại chùa Trăm Gian. Ảnh: Mạnh Tú/TTXVN

Theo tư liệu, chùa hiện lưu giữ 896 mộc bản, gồm 26 bộ kinh sách cùng một số mộc bản chưa xác định tên gọi nên được đưa vào mục tồn nghi. Mộc bản được làm từ gỗ thị, loại gỗ bền, ít cong vênh, khó nứt vỡ; có hình chữ nhật, kích thước đa dạng tùy từng bộ kinh sách. Đến nay, kho mộc bản cơ bản còn nguyên vẹn, được bảo quản tốt.



Đây là những hiện vật gốc độc bản với nhiều loại văn bản như: kinh, sách, luật, luận và các loại sớ, điệp, ván lục thù, bùa chú… được chế tác nhiều đợt trong những khoảng thời gian xác định khác nhau nhưng cơ bản được san khắc ở thời Nguyễn và một số ít được san khắc ở thời Lê (thế kỷ XVII-XVIII). Mộc bản có niên đại sớm nhất được khắc vào triều vua Lê Cảnh Hưng (năm 1750).



Phần lớn mộc bản là các bộ kinh và bộ luật lớn được lưu truyền rộng rãi trong Phật giáo. Có thể kể đến các bộ kinh như: Dược sư kinh, Nhân Vương hộ quốc kinh, Ngự chế khóa hư, Viên Giác kinh lược sớ, Viên Giác kinh cận thích, Phật thuyết giác thế quốc âm chân kinh…; những sớ điệp, ván lục thù, bùa chú dùng vào việc thực hành nghi lễ thờ cúng ở chùa, cùng sách liên quan đến lễ nghi Phật giáo; những mộc bản luận bàn, chú giải các kinh điển hay luật của Phật giáo như: Tịnh độ hoặc vấn; Tịnh độ thập nghi; Tông bản luận, San bổ thụ chư giới đà… Những văn bản này đều được chùa Trăm Gian biên soạn theo lối riêng, mang tính chất đặc biệt của sơn môn Bổ Đà - Yên Ninh và Thiền phái Lâm Tế thế kỷ XVIII ở miền Bắc.

Thượng tọa Thích Tục Phương giới thiệu bảo vật quốc gia Mộc bản đang được lữu giữ tại chùa Trăm Gian. Ảnh: Mạnh Tú/TTXVN

Ngoài mộc bản ghi chữ Hán chiếm đa số, tại chùa Trăm Gian còn bảo lưu những mộc bản ghi chữ Nôm. Điều đó minh chứng cho việc sử dụng đa ngôn ngữ trong ghi chép và truyền bá kinh Phật ở nước ta.

Mộc bản chùa Trăm Gian được những người thợ làng nghề Thanh Liễu, Liễu Tràng (nay thuộc phường Tân Hưng, thành phố Hải Phòng) tạo tác với kỹ thuật tinh xảo. Người thợ khắc không chỉ giỏi chữ Hán, chữ Nôm mà có đôi bàn tay khéo léo, trình độ thẩm mỹ cao. Ngoài những mộc bản khắc chữ, có một số mộc bản trang trí họa tiết đề tài Phật Giáo, tạo nên một tác phẩm điêu khắc gỗ hoàn chỉnh có giá trị nghệ thuật, thẩm mỹ cao.



Cùng với những kinh, sách, luật giới của nhà Phật, một số mộc bản còn mang tư tưởng của đạo Lão thể hiện ở những nội dung ghi bùa, chú trấn yểm và một số mộc bản mang tư tưởng, dấu ấn của đạo Nho thông qua một số tác phẩm diễn giải, huấn thị. Điều này cho thấy sự dung hợp giữa Nho - Phật - Đạo trong các mộc bản ở chùa Trăm Gian.