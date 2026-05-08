Quần thể tượng Phật quy mô lớn ở ngôi chùa Khmer An Giang

Những năm gần đây, chùa trở thành điểm tham quan, chiêm bái thu hút đông đảo người dân và du khách. Khuôn viên chùa nổi bật với tượng Phật Thích Ca ngồi thiền cao 27m , tượng Phật nhập Niết bàn nằm dài 100m. Chùa còn sở hữu nhiều hoa văn, phù điêu trang trí tinh xảo mang đặc trưng nghệ thuật Khmer Nam Bộ.
Chùa Serey Meang Kol Sa Kor là điểm đến văn hóa, tâm linh đặc sắc của An Giang. Ảnh: Thanh Sang/TTXVN
Tượng Phật Thích Ca ngồi thiền cao 27m tại chùa Serey Meang Kol Sa Kor (An Giang). Ảnh: Thanh Sang/TTXVN
Chùa Serey Meang Kol Sa Kor gây ấn tượng với kiến trúc Phật giáo Nam tông Khmer đặc sắc. Ảnh: Thanh Sang/TTXVN
Phù điêu kể lại tích Phật tu hành đắc đạo được trang trí công phu trên tường chánh điện. Ảnh: Thanh Sang/TTXVN
Lối vào chánh điện chùa Serey Meang Kol Sa Kor gây ấn tượng với bức tượng Phật đứng cao 10m. Ảnh: Thanh Sang/TTXVN
Bên trong chính điện, hai hàng cột lớn vươn cao nâng đỡ mái chùa, tạo không gian rộng thoáng, mát mẻ. Vách, trần chánh điện được phủ kín bằng những phù điêu, bích họa cầu kỳ, rực rỡ sắc màu tái hiện sinh động cuộc đời Đức Phật từ khi đản sinh đến quá trình tu hành đắc đạo. Ảnh: Thanh Sang/TTXVN
Phù điêu hình rồng thần Naga được chạm khắc tinh xảo dọc lối đi trong khuôn viên chùa. Ảnh: Thanh Sang/TTXVN