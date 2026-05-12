Đỉnh cao nghệ thuật khảm sành sứ ở di sản Huế
Nghệ thuật khảm sành sứ ở di sản Huế không đơn thuần là việc ghép những mảnh vỡ lại với nhau, mà còn là cách người xưa gửi gắm cảm xúc và thẩm mỹ vào từng chi tiết. Những linh vật, đóa hoa trên các công trình cổ kính trong Đại Nội Huế được kết lại từ hàng vạn mảnh sành, mảnh sứ. Mỗi mảnh ghép tuy nhỏ bé, nhưng khi hòa vào nhau, tạo nên một bức tranh sống động, lặng lẽ kể câu chuyện về vẻ đẹp và chiều sâu của di sản.
Nội dung: Báo ảnh Việt Nam/TTXVN
