Đỉnh cao nghệ thuật khảm sành sứ ở di sản Huế

12/05/2026

Nghệ thuật khảm sành sứ ở di sản Huế không đơn thuần là việc ghép những mảnh vỡ lại với nhau, mà còn là cách người xưa gửi gắm cảm xúc và thẩm mỹ vào từng chi tiết. Những linh vật, đóa hoa trên các công trình cổ kính trong Đại Nội Huế được kết lại từ hàng vạn mảnh sành, mảnh sứ. Mỗi mảnh ghép tuy nhỏ bé, nhưng khi hòa vào nhau, tạo nên một bức tranh sống động, lặng lẽ kể câu chuyện về vẻ đẹp và chiều sâu của di sản.

Những họa tiết tinh xảo được thực hiện bằng nghệ thuật khảm sành sứ trên cổng chính Cung Trường Sanh - Đại Nội Huế. Ảnh: Nguyên Lý - TTXVN

Trang trí phía trước của Điện Kiến Trung trong Đại Nội Huế được xem là kiệt tác của nghệ thuật khảm sành sứ. Ảnh: Nguyên Lý - TTXVN