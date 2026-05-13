Sắc màu cổ phục Việt trong điểm nhấn du lịch Thành phố Hồ Chí Minh

13/05/2026

Diễu hành cổ phục Việt đã trở thành một điểm nhấn văn hóa – du lịch đặc sắc tại Thành phố Hồ Chí Minh, góp phần tôn vinh di sản và quảng bá hình ảnh một đô thị năng động nhưng vẫn đậm đà bản sắc dân tộc. Những sự kiện thường niên như Lễ hội Áo dài vào tháng Ba, Lễ hội Sắc màu văn hóa vào tháng Tư hay Bách hoa bộ hành dịp đầu năm mới đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng người dân và du khách, khắc họa sinh động bức tranh du lịch giàu bản sắc của thành phố.

Hơn 600 bạn trẻ diễu hành cổ phục Việt chủ đề “Bách Việt thăng hoa” trong khuôn khổ Lễ hội Sắc màu văn hóa lần 2 (22-27/4/2026) tại Thảo Cầm Viên Sài Gòn (phường Sài Gòn, Tp. Hồ Chí Minh). Ảnh: Sơn Nghĩa/Báo ảnh Việt Nam

Gần đây nhất, Lễ hội Sắc màu văn hóa lần thứ 2 diễn ra tại không gian xanh mát của Thảo Cầm Viên Sài Gòn (từ ngày 22 đến 27/4) đã thu hút đông đảo du khách hòa mình vào không khí tưng bừng, náo nhiệt và rực rỡ sắc màu. Điểm nhấn nổi bật của lễ hội là khoảng 600 bạn trẻ trong trang phục cổ Việt, với hai chủ đề “Bách Việt thăng hoa” và “Tiên thường tuần du”, tham gia diễu hành và tái hiện nghi lễ Giỗ Tổ Hùng Vương.

Sự kiện thu hút rất nhiều người dân, du khách, đặc biệt là giới trẻ tham dự. Ảnh: Sơn Nghĩa/Báo ảnh Việt Nam Đoàn diễu hành lần lượt đi qua những địa danh giữa trung tâm thành phố. Tại mỗi điểm dừng chân, du khách có thêm thời gian quan sát kỹ hơn các bộ trang phục, chụp ảnh lưu niệm hoặc ghi lại tư liệu. Người dẫn đoàn trực tiếp thuyết minh về nhân vật mà các “diễn viên” hóa thân, giới thiệu nguồn gốc, niên đại, đặc điểm nhận diện cũng như sự khác biệt giữa trang phục các thời kỳ và các phụ kiện đi kèm. Nhờ đó, công chúng không chỉ được chiêm ngưỡng vẻ đẹp cổ phục mà còn hiểu thêm về chiều sâu văn hóa, lịch sử phía sau từng bộ trang phục, tạo nên hiệu quả quảng bá trực quan và ấn tượng. Diễu hành “Bách Việt thăng hoa” đi qua nhiều địa điểm nổi tiếng trong khuôn viên Thảo Cầm Viên Sài Gòn xanh mát.

Ảnh: Thảo Cầm Viên cung cấp Người dân và du khách tham dự nghi thức dâng lễ Vua Hùng nhân dịp Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương diễn ra tại Đền Thờ Vua Hung bên trong khuôn viên Thảo Cầm Viên. Ảnh: Sơn Nghĩa/Báo ảnh Việt Nam Mũ và trang phục, đạo cụ của vũ phục cung đình Huế, trang phục dành cho các vũ sinh thực hiện các điệu múa nghi lễ.

Ảnh: Sơn Nghĩa/Báo ảnh Việt Nam Lễ hội diễn ra đúng dịp cả nước hướng về ngày Giỗ Tổ Hùng Vương, vì vậy tại khu vực Đền tưởng niệm các Vua Hùng trong khuôn viên Thảo Cầm Viên, đoàn diễu hành đã tái hiện các nghi thức tế lễ, dâng lễ vật lên Quốc Tổ. Bên cạnh đó, nhiều nghi lễ truyền thống của người Việt cũng được giới thiệu đến công chúng như múa bóng rỗi – loại hình nghệ thuật dân gian Nam Bộ có lịch sử hơn 300 năm; lễ hội tụ linh sắc tái hiện nghi thức rước sắc thần trong Lễ Kỳ Yên đình làng Nam Bộ cùng các triển lãm đèn lồng, giáp trụ, binh khí Việt thời phong kiến, mô hình nhân vật lịch sử Việt Nam… Ngoài ra, các hoạt động giới thiệu nghề thủ công truyền thống, trò chơi dân gian và ẩm thực dân gian đặc sắc cũng góp phần tạo nên không khí lễ hội sôi động, đa dạng và giàu trải nghiệm cho du khách. Múa bóng rỗi – một loại hình nghệ thuật dân gian Nam bộ có lịch sử hơn 300 năm. Ảnh: Sơn Nghĩa/Báo ảnh Việt Nam Ông Nguyễn Thanh Nhựt, Phó Giám đốc Thảo Cầm Viên Sài Gòn cho biết, Lễ hội Sắc màu văn hóa lần thứ 2 được tổ chức với mong muốn mang đến thêm nhiều trải nghiệm mới mẻ, hấp dẫn cho du khách khi đến Thành phố Hồ Chí Minh nói chung và Thảo Cầm Viên nói riêng. Người dân đọc kinh, làm lễ bên trong Đền thờ Vua Hùng nhân dịp Quốc Tổ Hùng Vương (10 tháng 3 âm lịch).

Ảnh: Sơn Nghĩa/Báo ảnh Việt Nam Vật phẩm dâng lễ Vua Hùng nhân dịp ngày Quốc Tổ Hùng Vương (10 tháng 3 âm lịch). Ảnh: Sơn Nghĩa/Báo ảnh Việt Nam

Việc tái hiện cổ phục và các nghi lễ truyền thống gắn với các sự kiện du lịch, không gian văn hóa tại Thành phố Hồ Chí Minh đã góp phần đưa văn hóa Việt đến gần hơn với công chúng bằng hình ảnh trực quan, sinh động. Đây cũng là cách bảo tồn và phát huy hiệu quả các giá trị văn hóa, lịch sử, đồng thời tạo nên dấu ấn riêng biệt, hấp dẫn cho ngành du lịch của thành phố./.

Nhóm Vi cự Việt nhân chuyên nghiên cứu suu tâm về cổ phục Việt tham gia Lễ hội Sắc màu văn hóa lần 2.

Ảnh: Sơn Nghĩa/Báo ảnh Việt Nam

Thực hiện: Sơn Nghĩa/Báo ảnh Việt Nam