Gia Lai - Bản hòa ca của đại ngàn và biển cả

24/04/2026

Gia Lai hiện lên qua từng khuôn hình như một dải chuyển sắc: từ đại ngàn Tây Nguyên hùng vĩ đến biển xanh miền Trung rực nắng, nơi thiên nhiên và văn hóa cùng cất lên một bản hòa ca thị giác đầy mê hoặc.

Nằm dưới chân núi Phương Mai, thuộc địa phận phường Quy Nhơn Nam (tỉnh Gia Lai), bãi biển Kỳ Co đang là một trong những điểm du lịch “hot”, được nhiều du khách lựa chọn khám phá trong kỳ nghỉ cùng người thân, bạn bè. Ảnh: Minh Đức

Cánh đồng chè tuyệt đẹp ở Biển Hồ Chè, Gia Lai. Ảnh: Công Đạt/Báo ảnh Việt Nam

Gia Lai không chỉ là cao nguyên bazan trải dài bất tận mà còn là nhịp điệu của không gian văn hóa cồng chiêng, là sắc màu lễ hội và đời sống của các dân tộc Jrai, Bahnar, Xê Đăng… Những lớp trầm tích văn hóa ấy hiện lên vừa chân thực, vừa huyền ảo, như những thước phim sống động giữa đại ngàn.

Những cánh rừng cao su mùa thay lá nổi bật trên nền đất đỏ bazan của Gia Lai. Ảnh: Thanh Hòa/Báo ảnh Việt Nam

Sự mở rộng không gian phát triển sau khi sáp nhập với Bình Định mang đến cho Gia Lai một nguồn cảm hứng mới trong nhiếp ảnh: từ rừng đến biển. Nếu cao nguyên ghi dấu bằng những khung hình hùng vĩ, sâu thẳm thì miền duyên hải lại mở ra bảng màu rực sáng của biển xanh, cát trắng, nắng vàng, xen lẫn những đường nét cổ kính của di sản Champa và tinh thần thượng võ đặc trưng.

Hoàng hôn trên Biển Hồ. Ảnh: Công Đạt/Báo ảnh Việt Nam

Ngôi bảo tháp của chùa Bửu Minh nổi bật trên thảm vườn chè xanh mướt ở Biển Hồ Chè, Gia Lai.

Ảnh: Thanh Hòa/Báo ảnh Việt Nam

Núi Hàm Rồng, ngọn núi lửa đã tắt từ hàng triệu năm trước, được ví như "nóc nhà" của Gia Lai với độ cao 1.028m. Ảnh: Tư liệu

Trên dải không gian hơn 21.500 km², mỗi điểm đến là một “tọa độ hình ảnh” giàu sức gợi: mặt nước phẳng lặng của Biển Hồ, miệng núi lửa Chư Đang Ya mùa hoa rực rỡ, hệ sinh thái nguyên sơ của Kon Ka Kinh hay những đường cong ấn tượng của Kỳ Co, Eo Gió. Tất cả tạo nên một hệ sinh thái thị giác đa tầng, nơi thiên nhiên và con người cùng hiện diện trong sự hài hòa.

Lễ cúng cây nêu cầu an của người Ê Đê ở Gia Lai. Ảnh: Thanh Hòa/ Báo ảnh Việt Nam

Hướng tới Năm Du lịch Quốc gia 2026 với chủ đề “Đại ngàn chạm biển xanh”, Gia Lai không chỉ là điểm đến, mà còn là nguồn cảm hứng sáng tác, nơi mỗi khuôn hình đều kể một câu chuyện về sự giao thoa giữa rừng và biển, giữa truyền thống và chuyển động hiện đại./.

Bài: Thanh Hòa - Ảnh: Thanh Hòa, Công Đạt, Minh Đức/Báo ảnh Việt Nam