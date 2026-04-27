Khám phá "bảo tàng xanh" giữa lòng đại ngàn Cúc Phương

Sở hữu kho tàng đồ sộ với hơn 20.000 mẫu vật sinh học, địa chất và khảo cổ, Bảo tàng Cúc Phương nằm trong khuôn viên Vườn quốc gia Cúc Phương đang khẳng định vai trò là một "giáo cụ trực quan" khổng lồ trong công tác giáo dục cộng đồng. Tại đây, những dấu tích và hóa thạch không còn là những vật trưng bày vô tri mà đã trở thành nguồn cảm hứng mạnh mẽ, khơi dậy tình yêu và trách nhiệm bảo vệ thiên nhiên trong lòng mỗi du khách, đặc biệt là các bạn trẻ.

Mỗi năm, Bảo tàng Cúc Phương đón tiếp từ 3.000 đến 5.000 lượt khách ghé thăm. Ảnh: Hải Yến - TTXVN

* "Tháp bướm" biểu trưng của sức sống đại ngàn

Bảo tàng Cúc Phương được thành lập vào năm 1973, ban đầu để lưu trữ mẫu vật phục vụ nghiên cứu khoa học trong Vườn quốc gia Cúc Phương. Đến tháng 8/2020, bảo tàng chính thức mở cửa đón du khách, trở thành một phần không thể thiếu của hệ thống bảo tồn quốc gia. Vai trò chính của bảo tàng là bảo quản, trưng bày và nghiên cứu các mẫu vật sinh học, hỗ trợ công tác bảo tồn thiên nhiên phục vụ như một trung tâm giáo dục, nơi học sinh, sinh viên và chuyên gia có thể tham khảo tài liệu về động thực vật.



Bước vào không gian tầng 1, điều đầu tiên khiến du khách choáng ngợp là Tháp bướm. Với khoảng 350 mẫu bướm trong tổng số 380 loài được phát hiện tại Cúc Phương. Tháp bướm như một tác phẩm nghệ thuật tôn vinh vẻ đẹp đa dạng của rừng già. Chị Hoàng Thị Quyên, thuyết minh viên Bảo tàng Cúc Phương cho biết, việc chọn những con bướm làm biểu trưng của bảo tàng mang một hàm ý khoa học sâu sắc: Bướm là loài chỉ thị môi trường. Nơi nào con bướm còn nhiều, sắc màu còn rực rỡ, chứng tỏ hệ thực vật nơi đó còn phong phú và môi trường sống còn thực sự trong lành. Đó chính là nguồn cảm hứng để Vườn quốc gia Cúc Phương chọn bướm làm biểu trưng của bảo tàng.



Tầng 2 của bảo tàng mở ra một không gian sinh thái sống động. Du khách được chiêm ngưỡng những mẫu tiêu bản của những loài cây gỗ quý như Đinh hương, Lim xanh, Chò xanh, Chò chỉ. Điểm nhấn mang tính "độc bản" và bí ẩn nhất của Bảo tàng Cúc Phương nằm ở khu vực trưng bày khảo cổ và lịch sử. Nơi đây trưng bày những mẫu hóa thạch của các sinh vật biển như: Cúc đá, ốc Anh Vũ. Đặc biệt hơn là bộ hài cốt cùng các di vật của người tiền sử có niên đại từ 7.500 - 7.600 năm. Được khai quật từ các hang động trong lòng Vườn quốc gia Cúc Phương, những bộ hài cốt này khẳng định Cúc Phương từng là một trong những cái nôi định cư sớm của người Việt cổ.