Phong Nha được vinh danh là điểm đến nghỉ dưỡng kết nối thiên nhiên

11/06/2026

Ngày 11/6, đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Trị cho biết, nền tảng du lịch trực tuyến Agoda vừa công bố danh sách những điểm đến nghỉ dưỡng kết nối với thiên nhiên nổi bật của châu Á năm 2026. Phong Nha (tỉnh Quảng Trị) được đánh giá là điểm đến lý tưởng để du khách hòa mình vào thiên nhiên, phục hồi sức khỏe tinh thần và tái tạo năng lượng.

Bên cạnh Phong Nha của Việt Nam, danh sách còn có các điểm đến nổi tiếng như Labuan Bajo (Indonesia), Naoshima (Nhật Bản), Chiang Dao (Thái Lan), Udaipur (Ấn Độ) và cao nguyên Cameron (Malaysia).

Theo Agoda, xu hướng du lịch chăm sóc sức khỏe và gắn với thiên nhiên đang ngày càng được du khách quan tâm. Các điểm đến sở hữu cảnh quan thanh bình, môi trường trong lành cùng những trải nghiệm giúp cân bằng thể chất và tinh thần đang trở thành lựa chọn ưu tiên của nhiều du khách.

Ông Andrew Smith, Phó Chủ tịch cấp cao phụ trách phát triển mạng lưới đối tác của Agoda cho rằng, những điểm đến giàu tài nguyên thiên nhiên đang mang đến các trải nghiệm độc đáo, đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng đối với du lịch sinh thái và du lịch chăm sóc sức khỏe.

Phong Nha nổi bật với hệ thống núi đá vôi hùng vĩ, những cánh rừng nguyên sinh rộng lớn và hệ thống hang động kỳ vĩ thuộc Di sản thiên nhiên thế giới Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng. Nơi đây mang đến cho du khách nhiều trải nghiệm như khám phá hang động, trekking xuyên rừng, du lịch sinh thái và các hoạt động gắn với thiên nhiên.

Agoda đánh giá Phong Nha ngày càng được biết đến rộng rãi nhờ cảnh quan núi đá vôi đặc sắc và hệ thống hang động quy mô lớn, trong đó có hang Sơn Đoòng nổi tiếng thế giới. Với vẻ đẹp tự nhiên cùng tiềm năng phát triển du lịch sinh thái, Phong Nha là điểm đến hấp dẫn đối với những người yêu thiên nhiên và du khách ưa thích các hoạt động khám phá, trải nghiệm./.