Lao Chải 1 đổi thay nhờ du lịch cộng đồng

31/05/2026

Giữa mây núi Tây Bắc hùng vĩ, bản Lao Chải 1, xã Khun Há đang trở thành điểm sáng du lịch cộng đồng của tỉnh Lai Châu. Từ một bản nghèo nằm sâu giữa núi rừng heo hút, nơi đây hôm nay đã thu hút hàng chục nghìn lượt khách mỗi năm nhờ vẻ đẹp nguyên sơ, văn hóa Mông đặc sắc và sự đổi mới trong tư duy làm du lịch của người dân địa phương.

Vẻ đẹp hùng vĩ của bản Lao Chải 1 (xã Khun Há, Lai Châu) nằm tựa lưng vào núi rừng nguyên sinh Tây Bắc. Ảnh: Thanh Giang/Báo ảnh Việt Nam

Theo những cung đường đèo ngoằn ngoèo từ trung tâm xã Khun Há, chúng tôi đến bản Lao Chải 1 nằm tựa lưng vào núi, được bao bọc bởi rừng già nguyên sinh. Đặt chân đến Lao Chải 1, chúng tôi không khỏi ngỡ ngàng trước vẻ đẹp bình yên của bản làng vùng cao. Những con đường đá cuội sạch đẹp uốn quanh các nếp nhà gỗ truyền thống, hai bên là những giò địa lan rừng, vườn hoa đào cùng các khóm hồng cổ rực rỡ khoe sắc giữa núi rừng.

Nụ cười thân thiện của người dân bản Lao Chải 1 chào đón du khách. Ảnh: Thanh Giang/Báo ảnh Việt Nam

Anh Lù A Sầu, Trưởng bản bản Lao Chải 1 cho biết, ngày trước không có điện, không có đường, trẻ con nhiều đứa không được đi học, người lớn không biết chữ nên cuộc sống chủ yếu là làm nương rẫy. Sau này, khi chính quyền địa phương bắt đầu định hướng phát triển du lịch cộng đồng gắn với xây dựng nông thôn mới, người dân ở bản được đưa đi học tập mô hình ở Sa Pa và bản Lao Chải 2 để thay đổi tư duy làm du lịch. Từ đó, bà con đồng lòng cùng chính quyền cải tạo cảnh quan, làm đường giao thông, kéo điện chiếu sáng, chỉnh trang nhà cửa, trồng hoa để bắt đầu làm du lịch cộng đồng.

“Con đường đá cuội nổi tiếng của Lao Chải 1 được chính người dân trong bản tự tay thực hiện. Mỗi ngày, bà con đi nhặt từng viên đá cuội về ghép lại thành lối đi sạch đẹp, tạo nên nét đặc trưng riêng có của bản du lịch cộng đồng này.”, anh Sầu cho biết thêm.



Hiện nay, bản Lao Chải 1 có 7 hộ làm homestay hoạt động thường xuyên. Các ngôi nhà gỗ truyền thống được cải tạo khang trang nhưng vẫn giữ nguyên nét văn hóa đặc trưng của người Mông.

Nhà trưng bày sản phẩm du lịch cộng đồng bản Lao Chải 1, đây là không gian quảng bá nông sản và quà lưu niệm địa phương.

Ảnh: Thanh Giang/Báo ảnh Việt Nam

Không gian phòng nghỉ Homestay tại Lao Chải 1: Sự kết hợp hài hòa giữa tiện nghi mộc mạc và bản sắc văn hóa dân tộc.

Ảnh: Thanh Giang/Báo ảnh Việt Nam

Anh Cứ A Ly (bên phải) một trong những người tiên phong làm du lịch cộng đồng – chỉnh trang lại phòng nghỉ chuẩn bị đón khách dịp cuối tuần. Ảnh: Thanh Giang/Báo ảnh Việt Nam

Gia đình anh Cứ A Ly là một trong những hộ tiên phong làm du lịch cộng đồng. Ngày đầu triển khai mô hình homestay, hộ anh Lu được xã hỗ trợ 50 triệu đồng để sửa nhà, mua chăn ga, đệm phục vụ khách du lịch. Với các phòng nghỉ được thiết kế mang đậm bản sắc dân tộc Mông, khuôn viên sạch sẽ, thực đơn phong phú với nhiều món ăn đặc sản nên đến giờ homestay của gia đình anh luôn kín khách vào dịp cuối tuần và ngày lễ.



“Nhờ làm homestay và làm thêm sản phẩm đàn nhị cho du khách đến ở mua về làm kỷ niệm nên kinh tế và cuộc sống gia đình ổn định hơn trước rất nhiều”, anh Cứ A Ly chia sẻ.

Vẻ đẹp dịu dàng của người con gái vùng cao giữa khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ của bản Lao Chải 1.

Ảnh: Thanh Giang/Báo ảnh Việt Nam

Không chỉ phát triển lưu trú, người dân Lao Chải 1 còn mở rộng các dịch vụ trải nghiệm và bán sản phẩm địa phương như mật ong rừng, chè cổ thụ, váy áo thổ cẩm, khèn Mông hay nhạc cụ dân tộc phục vụ du khách. Từ năm 2024, nhà trưng bày sản phẩm du lịch cộng đồng của bản được đưa vào hoạt động, góp phần quảng bá và tiêu thụ các sản phẩm đặc trưng vùng cao.

Học cách dệt vải và may vá từ khi còn nhỏ là nét văn hóa truyền thống của phụ nữ Mông. Ảnh: Thanh Giang/Báo ảnh Việt Nam

Trang phục truyền thống của người Mông là niềm tự hào của phụ nữ vùng cao. Ảnh: Thanh Giang/Báo ảnh Việt Nam

Nhờ sự đồng lòng của người dân cùng sự quan tâm đầu tư của xã, bản Lao Chải 1 ngày càng khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch cộng đồng Tây Bắc khi được công nhận là bản du lịch cộng đồng đạt chuẩn OCOP 3 sao vào năm 2024. Đây được xem là dấu mốc quan trọng, ghi nhận những nỗ lực không ngừng của người dân trong hành trình phát triển du lịch bền vững.



Ngày nay, Lao Chải 1 không chỉ là nơi để du khách tìm về với thiên nhiên trong lành, cảnh sắc nguyên sơ mà còn là nơi lưu giữ những giá trị văn hóa đặc sắc của đồng bào Mông giữa núi rừng Tây Bắc./.

Bài: Ngân Hà- Ảnh: Trần Thanh Giang/Báo ảnh Việt Nam

