“Trạm Kinh Bắc” lan tỏa giá trị di sản qua góc nhìn của người trẻ

08/06/2026

“Trạm Kinh Bắc” là chương trình trải nghiệm văn hóa do sinh viên Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam tổ chức ngày 7/6/2026 tại Hà Nội. Chương trình mang đến hành trình khám phá những giá trị đặc sắc của vùng đất di sản Bắc Ninh qua góc nhìn sáng tạo của thế hệ trẻ. Mỗi “trạm dừng” là một lát cắt văn hóa được tái hiện bằng ngôn ngữ hiện đại, góp phần kết nối các giá trị truyền thống với nhịp sống hôm nay và lan tỏa tình yêu di sản đến cộng đồng.

“Trạm Kinh Bắc” là chương trình do sinh viên Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam thực hiện. Ảnh: Khánh Hoà - TTXVN