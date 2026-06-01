Ký ức tuổi thơ trong lòng phố cổ Bao Vinh

01/06/2026

Từ ngày 29 đến 31/5/2026, tại phố cổ Bao Vinh, thành phố Huế, diễn ra Lễ hội “Ký ức tuổi thơ trong lòng phố cổ” với nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật và trải nghiệm cộng đồng đặc sắc. Lễ hội tái hiện không gian tuổi thơ gắn với ký ức phố cổ thông qua chương trình “Passport Di sản”, catwalk “Ngày xưa ngày xửa”, cuộc thi và triển lãm tranh “Viết tiếp ước mơ phố cổ”, chợ sách 0 đồng cùng các trò chơi dân gian. Bên cạnh đó, du khách và người dân còn được thưởng thức tinh hoa ẩm thực địa phương, âm nhạc đường phố, múa lân sư rồng, múa rối nước và tham gia đêm hoa đăng ước nguyện bên bến đò Bao Vinh.

Lễ hội “Ký ức tuổi thơ trong lòng phố cổ” có nhiều thử thách, trải nghiệm cho thiếu nhi. Ảnh: Mai Trang- TTXVN