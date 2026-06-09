Hang Mũi Trâu, Nghệ An hút khách du lịch dịp Hè

Với vẻ đẹp hoang sơ, độc đáo cùng nhiều giá trị cảnh quan hấp dẫn, những năm gần đây, cứ vào dịp Hè, điểm đến này ngày càng thu hút đông đảo du khách từ khắp mọi miền đất nước tìm về tham quan, khám phá và chiêm ngưỡng vẻ đẹp kỳ vĩ của thiên nhiên.

Hang Mũi Trâu là mũi đá nhô ra biển, được hình thành qua hàng triệu năm phong hóa, bào mòn của sóng biển đã tạo thành hai lỗ khoét sâu trong núi đá trông giống như mũi trâu.

Du khách đi bộ tiếp cận hang Mũi trâu để trải nghiệm khung cảnh hài hòa giữa sông nước, biển cả, luồng tuyến, núi rừng và hang động tại khu vực trước hang Mũi Trâu.

Khu vực cửa hang Mũi Trâu là có 2 lối vào, vòm hang cao, rộng kiểu “vòm ếch”.

Bước qua cửa hang với 2 ngách chính là không gian bên trong hang Mũi Trâu có sức chứa hàng trăm người.

Ngay từ sáng sớm, nhiều tốp khách du lịch trong và ngoài tỉnh đã tìm về hang Mũi Trâu để thăm quan, trải nghiệm.

Du khách tạo dáng chụp ảnh trên nghềnh đá cạnh mép sóng trước hang Mũi Trâu.