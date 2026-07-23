Vị Xuyên - Nơi ký ức chiến tranh gìn giữ khát vọng hòa bình

Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên, nơi gần 2.000 liệt sĩ yên nghỉ sau cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc Việt Nam giai đoạn 1979 - 1989, là điểm hẹn của ký ức, lòng biết ơn và khát vọng hòa bình. Hơn bốn thập kỷ sau ngày tiếng súng ngừng, nơi đây vẫn nhắc nhớ về những hy sinh đã góp phần gìn giữ độc lập và chủ quyền của đất nước.

Nằm tại km18, quốc lộ 2, thôn 18, xã Vị Xuyên, tỉnh Tuyên Quang, Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên là nơi an nghỉ của gần 2.000 liệt sĩ, trong đó gần 500 phần mộ chưa xác định được thông tin. Đây là nơi yên nghỉ của những cán bộ, chiến sĩ đã hy sinh trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc Việt Nam giai đoạn 1979 - 1989, mà đỉnh điểm ác liệt diễn ra tại mặt trận Vị Xuyên trong những năm 1984 - 1989.

Dòng người từ khắp mọi miền đất nước về Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên trong dịp tháng 7 để tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ. Ảnh: Việt Cường/Báo ảnh Việt Nam

Một góc Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên - nơi yên nghỉ của gần 2.000 liệt sĩ đã anh dũng hy sinh trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc. Ảnh: Việt Cường/Báo ảnh Việt Nam

Khu đền thờ trong Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên là nơi diễn ra các hoạt động tưởng niệm và tri ân. Ảnh: Việt Cường/Báo ảnh Việt Nam

Trong cuộc chiến đấu ấy, các cán bộ, chiến sĩ Việt Nam đã chiến đấu kiên cường trên từng điểm cao, từng mỏm đá, từng trận địa giữa núi rừng Vị Xuyên. Riêng tại mặt trận Hà Giang, hơn 4.000 người đã anh dũng hy sinh, nhiều người vẫn còn nằm lại trong lòng đất mẹ.

Mỗi năm vào ngày 12/7, các cựu chiến binh Mặt trận Vị Xuyên, thân nhân liệt sĩ và nhân dân lại trở về Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên để thắp nén hương tưởng nhớ những người đã ngã xuống trong trận phản kích ngày 12/7/1984 - trận đánh ác liệt nhất của cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc, khi gần 600 cán bộ, chiến sĩ hy sinh chỉ trong một buổi sáng. Kể từ đó, ngày 12/7 được những người lính Vị Xuyên gọi bằng cái tên giản dị mà thiêng liêng: "ngày giỗ trận".

Mọi người từ khắp mọi miền đất nước về Vị Xuyên mỗi dịp tháng Bảy để tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ. Ảnh: Việt Cường/Báo ảnh Việt Nam

Tiếng chuông tưởng niệm ngân vang mỗi khi có đoàn khách đến viếng, tạo nên không gian trang nghiêm, thành kính. Ảnh: Việt Cường/Báo ảnh Việt Nam