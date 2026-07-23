Vị Xuyên - Nơi ký ức chiến tranh gìn giữ khát vọng hòa bình
Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên, nơi gần 2.000 liệt sĩ yên nghỉ sau cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc Việt Nam giai đoạn 1979 - 1989, là điểm hẹn của ký ức, lòng biết ơn và khát vọng hòa bình. Hơn bốn thập kỷ sau ngày tiếng súng ngừng, nơi đây vẫn nhắc nhớ về những hy sinh đã góp phần gìn giữ độc lập và chủ quyền của đất nước.
Trong cuộc chiến đấu ấy, các cán bộ, chiến sĩ Việt Nam đã chiến đấu kiên cường trên từng điểm cao, từng mỏm đá, từng trận địa giữa núi rừng Vị Xuyên. Riêng tại mặt trận Hà Giang, hơn 4.000 người đã anh dũng hy sinh, nhiều người vẫn còn nằm lại trong lòng đất mẹ.
Mỗi năm vào ngày 12/7, các cựu chiến binh Mặt trận Vị Xuyên, thân nhân liệt sĩ và nhân dân lại trở về Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên để thắp nén hương tưởng nhớ những người đã ngã xuống trong trận phản kích ngày 12/7/1984 - trận đánh ác liệt nhất của cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc, khi gần 600 cán bộ, chiến sĩ hy sinh chỉ trong một buổi sáng. Kể từ đó, ngày 12/7 được những người lính Vị Xuyên gọi bằng cái tên giản dị mà thiêng liêng: "ngày giỗ trận".
Được khởi công xây dựng từ năm 1990 và nhiều lần trùng tu, mở rộng, nghĩa trang hôm nay có khu đền thờ, tượng đài "Tổ quốc ghi công" cùng những hàng mộ được quy tập ngay ngắn. Cách đó khoảng 40 km về phía Bắc, trên điểm cao 468 thuộc xã Thanh Thủy – nơi từng diễn ra những trận giao tranh ác liệt nhất – Đền thờ các Anh hùng liệt sĩ mặt trận Vị Xuyên được xây dựng như một biểu tượng tưởng niệm những người lính đã hy sinh vì Tổ quốc.
Hơn 40 năm sau khi chiến tranh kết thúc, hành trình tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sĩ vẫn tiếp tục. Đến nay, gần 2.000 liệt sĩ đã được an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên, song vẫn còn hơn 1.000 người chưa được tìm thấy. Trong "Chiến dịch 500 ngày đêm" tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đang được triển khai, hơn 20 hài cốt liệt sĩ tại khu vực Vị Xuyên đã được tìm thấy và đưa về trong niềm xúc động của đồng đội và thân nhân.
Mỗi dịp tháng Bảy, nhiều người từ khắp mọi miền Việt Nam lại tìm về Vị Xuyên. Có người là cựu chiến binh trở lại thăm đồng đội, có người là thân nhân liệt sĩ đi tìm người thân, cũng có nhiều bạn trẻ đến để lặng lẽ tưởng niệm và cảm nhận giá trị của hòa bình. Trong không gian trầm mặc của khói hương và tiếng chuông, giữa những hàng mộ cắm cờ Tổ quốc và hoa sen đỏ, quá khứ và hiện tại như được kết nối bằng lòng biết ơn và đạo lý "uống nước nhớ nguồn" – một giá trị bền vững trong văn hóa Việt Nam.