Vẻ đẹp trường tồn của Cửu Đỉnh triều Nguyễn

26/07/2026

Là biểu tượng quyền lực, trí tuệ và khát vọng trường tồn của triều Nguyễn, bộ Cửu đỉnh đặt trước Thế Miếu trong Hoàng thành Huế được xem là một trong những kiệt tác đúc đồng tiêu biểu của Việt Nam thế kỷ XIX. Được vua Minh Mạng cho đúc từ năm 1835 và hoàn thành năm 1837, chín chiếc đỉnh đồng đồ sộ không chỉ tượng trưng cho sự bền vững của vương triều mà còn là "bách khoa thư bằng đồng", phản ánh sinh động thiên nhiên, lịch sử, văn hóa và lãnh thổ của đất nước.

Trải qua hơn 190 năm, bộ Cửu đỉnh được bảo tồn nguyên vẹn cho đến ngày nay. Ảnh: Tất Sơn/Báo ảnh Việt Nam

Bộ Cửu đỉnh được đặt đối diện với Hiển Lâm Các. Ảnh: Tất Sơn/Báo ảnh Việt Nam

Mỗi chiếc đỉnh mang tên thụy hiệu của một vị hoàng đế triều Nguyễn, trên thân đúc nổi hàng chục hình ảnh về núi sông, biển đảo, động thực vật, khí hậu, sản vật và đời sống con người với kỹ thuật chạm nổi tinh xảo, đạt đến trình độ nghệ thuật đỉnh cao của nghề đúc đồng truyền thống Việt Nam. Tổng cộng 162 hình đúc nổi được thể hiện với bố cục hài hòa, đường nét sắc sảo, vừa mang giá trị mỹ thuật, vừa chứa đựng những thông điệp về chủ quyền, sự thống nhất và khát vọng hưng thịnh của quốc gia.

Đặc biệt, Ngày 8/5/2024, những bản đúc trên 09 đỉnh đồng ở Hoàng cung Huế (162 hình đúc) của Việt Nam đã được thông qua và chính thức trở thành Di sản Tư liệu của Chương trình Kí ức Thế giới Khu vực Châu Á – Thái Bình Dương của UNESCO.

Cả 9 đỉnh trong Bộ Cửu Đỉnh đều có hai quai (tay cầm) được đúc liền với thân đỉnh. Ảnh: Tất Sơn/Báo ảnh Việt Nam

Bộ Cửu Đỉnh đã được đặt trước Thế Miếu gần như nguyên vẹn tại vị trí hiện nay suốt hơn 190 năm. Ảnh: Tất Sơn/Báo ảnh Việt Nam

Qua góc nhìn cận cảnh, từng chi tiết trên bề mặt đồng sau gần hai thế kỷ vẫn hiện lên rõ nét, minh chứng cho kỹ thuật chế tác bậc thầy của các nghệ nhân xưa. Không chỉ gây ấn tượng bởi kích thước đồ sộ và vẻ uy nghi, Cửu đỉnh còn hấp dẫn bởi chiều sâu văn hóa và những câu chuyện lịch sử được lưu giữ trong từng hoa văn.

Cao đỉnh là đỉnh lớn nhất được đặt chính giữa trước sân Thế Miếu hướng ra Hiển Lâm Các. Ảnh: Tất Sơn/Báo ảnh Việt Nam

Ngày nay, bộ Cửu đỉnh không chỉ là bảo vật vô giá của cố đô Huế mà còn là di sản tư liệu đặc biệt, góp phần khẳng định giá trị nổi bật của di sản văn hóa Việt Nam, trở thành điểm dừng chân không thể bỏ qua đối với du khách và những người yêu lịch sử khi đến với Huế./.

Thực hiện: Tất Sơn/Báo ảnh Việt Nam