Việt Nam trở thành điểm đến yêu thích hàng đầu của du khách Australia

Theo chuyên trang du lịch Escape (Australia), trong bối cảnh xu hướng du lịch toàn cầu có nhiều biến động, Việt Nam đang nổi lên như một điểm đến hấp dẫn hàng đầu của du khách Australia trong năm 2026, được kỳ vọng sẽ "soán ngôi" các hành trình truyền thống tới châu Âu đang dần trở nên đắt đỏ.

Các chuyên gia du lịch của Escape nhận định trong bối cảnh tình hình địa chính trị tại Trung Đông diễn biến phức tạp và chi phí du lịch tại châu Âu leo thang, châu Á nói chung và Việt Nam nói riêng nổi lên như một điểm đến lý tưởng, an toàn, gần gũi và tối ưu về ngân sách, được đánh giá là điểm đến hội tụ đầy đủ vẻ đẹp thiên nhiên, giá trị văn hóa, hoạt động trải nghiệm và ẩm thực hấp dẫn. Việc sở hữu các đường bay trực tiếp với thời gian bay thẳng chỉ khoảng dưới 10 tiếng là lợi thế cạnh tranh tuyệt đối giúp Việt Nam thu hút dòng khách từ Xứ sở chuột túi.

Theo báo cáo mới nhất từ nền tảng du lịch trực tuyến Travel Agent Finder, Việt Nam lần đầu tiên lọt vào danh sách 10 điểm đến được tìm kiếm nhiều nhất vào tháng 3/2026, cho thấy sức hấp dẫn ngày càng tăng của Việt Nam trên trường quốc tế và được dự báo sẽ trở thành tâm điểm thu hút khách du lịch trong năm 2026.

Đáng chú ý, nền tảng Expedia cũng ghi nhận sự bùng nổ nhu cầu với mức tăng trưởng ấn tượng tại các thành phố biển của Việt Nam. Trong đó, Nha Trang (Khánh Hòa) và Đà Nẵng dẫn đầu danh sách các điểm đến xu hướng tại châu Á với lượt truy cập thông tin lưu trú tăng vọt 65% so với cùng kỳ năm ngoái. Theo sau là đảo ngọc Phú Quốc với mức tăng 45%, vượt qua các điểm đến ven biển nổi tiếng ở Indonesia và Thái Lan.

Cáp treo Hòn Thơm là tuyến cáp treo 3 dây vượt biển dài nhất thế giới (gần 8km), nối thị trấn An Thới với đảo Hòn Thơm. Hành trình 15-20 phút mang đến tầm nhìn toàn cảnh biển đảo Nam Phú Quốc hùng vĩ.

Bà Sarah King, đại diện Expedia cho biết: “Nha Trang được du khách quốc tế ví như 'thủ phủ nghỉ dưỡng biển' của Việt Nam nhờ đường bờ biển dài, khí hậu nắng ấm quanh năm và không khí thư thái." Đây là những giá trị tuyệt vời mà du khách Australia thường tìm kiếm tại vùng Địa Trung Hải trước đây.

Bên cạnh lợi thế về tài nguyên du lịch, yếu tố chi phí và sự đa dạng trải nghiệm văn hóa, ẩm thực cũng góp phần quan trọng nâng cao sức cạnh tranh của Việt Nam. Du khách có thể dễ dàng trải nghiệm ẩm thực đặc sắc với mức giá phải chăng, đồng thời chi phí di chuyển và lưu trú cũng vô cùng hợp lý so với nhiều điểm đến quốc tế khác.

Hiện nay, kết nối hàng không giữa hai quốc gia cũng rất thuận tiện. Du khách từ các thành phố lớn của Australia như Sydney, Melbourne, Brisbane và Perth có thể dễ dàng bay thẳng đến các thành phố lớn của Việt Nam là Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh thông qua các hãng hàng không như Vietnam Airlines, Qantas, VietJet Air, mở ra cơ hội tăng trưởng mạnh mẽ cho du lịch Việt Nam trong năm 2026 và những năm tiếp theo.

Trong khi đó, tờ The Strait Times của Singapore cũng nhận định Việt Nam đang trở thành một trong những điểm đến hàng đầu tại Đông Nam Á, thể hiện qua mức độ quan tâm mạnh mẽ trên các nền tảng mạng xã hội, cũng như sự tăng trưởng đáng kể của ngành du lịch trong những năm gần đây.

Hiện Việt Nam thu hút du khách quốc tế nhờ sự kết hợp giữa bề dày lịch sử, cảnh quan thiên nhiên đa dạng và chi phí hợp lý. Văn hóa đường phố, ẩm thực và các dịch vụ chăm sóc sức khỏe, làm đẹp với giá cả phải chăng đang ngày càng thu hút nhóm du khách trẻ từ các nước trong khu vực.

Song song với đó, nhiều tập đoàn khách sạn quốc tế đã và đang mở rộng hoạt động tại Việt Nam. Các doanh nghiệp trong lĩnh vực lưu trú cho rằng Việt Nam sở hữu sự kết hợp giữa nhu cầu du lịch tăng cao, mức sống trong nước cải thiện và khả năng kết nối ngày càng thuận lợi.

Bên cạnh đó, các dự án quy mô lớn tiếp tục được triển khai nhằm nâng cao năng lực phục vụ du khách. Nhiều tập đoàn quốc tế đang hợp tác phát triển các khu nghỉ dưỡng, khách sạn tại các điểm đến trọng điểm như Phú Quốc và Vũng Tàu, góp phần mở rộng nguồn cung phòng trong những năm tới.

Tại các khu vực có lợi thế về cảnh quan như miền Bắc và miền Trung, xu hướng du lịch chăm sóc sức khỏe cũng đang phát triển, với sự tham gia của các thương hiệu khách sạn quốc tế như Melia Hotels International và Hilton Hotels & Resorts. Nhu cầu này được thúc đẩy nhờ việc cải thiện kết nối hàng không, khi nhiều đường bay mới được mở, giúp tăng khả năng tiếp cận của du khách quốc tế.

Theo số liệu của Cục Du lịch quốc gia Việt Nam, doanh thu du lịch của Việt Nam đã tăng nhanh trong nhiều thập kỷ, từ 1,34 tỷ đồng năm 1990 lên 355.000 tỷ đồng năm 2010 và đạt khoảng 840.000 tỷ đồng vào năm 2024. Sau đại dịch COVID-19, Việt Nam cũng nổi lên là thị trường phục hồi du lịch nhanh nhất khu vực Đông Nam Á, với lượng khách quốc tế đạt khoảng 98% so với mức trước dịch năm 2019.

Việt Nam ghi nhận mức tăng trưởng du lịch cao nhất trong quý đầu tiên của năm 2026 với 6,76 triệu lượt khách quốc tế, tăng 12,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Các thị trường trọng điểm như Trung Quốc, Hàn Quốc và Đài Loan (Trung Quốc) tiếp tục đóng vai trò động lực chính thúc đẩy nhu cầu./.