Khu du lịch sinh thái Vườn quốc gia U Minh Hạ

18/05/2026

Vườn quốc gia U Minh Hạ là nơi có những cánh rừng tràm bạt ngàn với thảm động thực vật phong phú, là thế mạnh để một phương phát triển du lịch sinh thái.

Vườn quốc gia U Minh Hạ (xã Đá Bạc, tỉnh Cà Mau) có tổng diện tích 8.500 ha, trước nay được biết đến là nơi có những cánh rừng tràm bạt ngàn với thảm động thực vật phong phú. Để khai thác hết tiềm năng thế mạnh của một địa danh nổi tiếng, đặc trưng vùng cực Nam Tổ quốc, UBND tỉnh Cà Mau vừa phê duyệt quy hoạch phân khu xây dựng Khu du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí Vườn quốc gia U Minh Hạ, hướng tới xây dựng nơi đây thành khu du lịch sinh thái, điểm đến tham quan, vui chơi, nghỉ dưỡng hấp dẫn cho du khách trong nước và quốc tế.

Quy hoạch Khu du lịch sinh thái Vườn quốc gia U Minh Hạ (Cà Mau) thành điểm đến nghỉ dưỡng hấp dẫn. Ảnh: Trung Hiếu - TTXVN