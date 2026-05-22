Hồ Mắt Ngọc - “viên ngọc xanh” giữa núi rừng Phú Thọ

22/05/2026

Hồ Mắt Ngọc vẫn còn hoang sơ, không ồn ào dịch vụ, dành cho những ai muốn hòa mình vào thiên nhiên hoặc đơn giản chỉ để thả lỏng tâm trí. Ảnh: Trọng Đạt-TTXVN

Những năm gần đây, bên cạnh các điểm đến quen thuộc như Đền Hùng hay Vườn quốc gia Xuân Sơn, du lịch Phú Thọ bắt đầu xuất hiện thêm nhiều tọa độ khám phá mới. Trong số đó, hồ Mắt Ngọc được nhiều du khách ví như một “viên ngọc xanh” bởi vẻ đẹp hoang sơ và cảm giác tĩnh lặng hiếm có.

Viên ngọc xanh giữa núi rừng

Hồ nằm tại xã Mường Hoa, tỉnh Phú Thọ, khu vực giáp vùng lòng hồ Hòa Bình. Nơi đây vẫn còn khá nguyên sơ, ít chịu tác động của hoạt động du lịch đại trà.

Điều khiến hồ Mắt Ngọc gây ấn tượng đầu tiên là màu nước xanh thẳm đặc biệt. Nhìn từ trên cao, hồ có hình dáng tròn như một con mắt khổng lồ nằm giữa rừng núi nên người dân địa phương gọi nơi đây là “Mắt Ngọc.”

Hồ là một vùng nước riêng biệt nằm giữa núi đá và được cho là có khe nước ngầm kết nối với hồ Hòa Bình. Dù vậy, nước hồ quanh năm vẫn giữ màu xanh ngọc đặc trưng.

Để đến được hồ Mắt Ngọc, du khách thường xuất phát từ khu vực bến Ngòi Hoa. Hành trình khám phá không quá dễ dàng nhưng lại chính là điều hấp dẫn với những người yêu du lịch trải nghiệm. Sau quãng đường di chuyển bằng thuyền trên lòng hồ, du khách tiếp tục đi bộ xuyên qua những lối mòn giữa rừng già để tới hồ.

Đoạn đường vào hồ có nhiều dốc đá, rễ cây và dây leo đan xen, tạo cảm giác như bước vào một khu rừng nguyên sinh tách biệt khỏi thế giới bên ngoài.

Khi vượt qua cánh rừng, mặt hồ bất ngờ hiện ra giữa không gian núi đá và cây xanh khiến nhiều người không khỏi choáng ngợp. Mặt nước phẳng lặng như gương, phản chiếu mây trời và các dãy núi xung quanh. Vào sáng sớm, sương mờ phủ nhẹ trên mặt hồ tạo nên khung cảnh được nhiều du khách ví như “chốn tiên cảnh.”

Nơi dành cho du khách tìm kiếm không gian tĩnh lặng

Không giống nhiều điểm du lịch đã được khai thác mạnh, hồ Mắt Ngọc hiện vẫn giữ được vẻ yên tĩnh và gần như chưa có nhiều công trình dịch vụ quy mô lớn.

Đây là điểm đến phù hợp với những du khách muốn hòa mình vào thiên nhiên, trekking xuyên rừng hoặc tìm kiếm không gian nghỉ ngơi tĩnh lặng.



Những năm gần đây, nhiều nhóm du khách trẻ và các nhiếp ảnh gia đã tìm đến hồ Mắt Ngọc để trải nghiệm du lịch khám phá. Không gian xanh mát, mặt hồ trong vắt và địa hình rừng núi hoang sơ khiến nơi đây trở thành điểm check-in được yêu thích trên các diễn đàn du lịch. Khu vực quanh hồ Mắt Ngọc còn có tiềm năng phát triển du lịch sinh thái và du lịch cộng đồng gắn với đời sống của đồng bào dân tộc ở Mường Hoa. Một số homestay tại khu vực Ngòi Hoa đã bắt đầu tổ chức các tour trải nghiệm kết hợp đi thuyền, trekking xuyên rừng và khám phá hồ. Ngoài cảnh quan thiên nhiên, hành trình tới Hồ Mắt Ngọc còn mang đến cơ hội khám phá văn hóa bản địa. Những ngôi nhà sàn nằm ven lòng hồ, các món ăn dân dã miền núi và nhịp sống chậm rãi của người dân địa phương tạo nên nét riêng cho vùng đất này. Không gian xanh mát và hoang sơ là điểm đến không thể bỏ qua cho du khách và những nhiếp ảnh gia chuyên về du lịch. Ảnh: Trọng Đạt-TTXVN