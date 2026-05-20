Quảng Ninh biến du lịch biển đảo thành sản phẩm chủ lực thu hút du khách

20/05/2026

Toàn cảnh Di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long nhìn từ trên cao. Ảnh: Tất Sơn/Báo ảnh Việt Nam

Bước vào cao điểm du lịch Hè, du lịch biển đảo tiếp tục là một trong những dòng sản phẩm chủ lực thu hút du khách đến Quảng Ninh.

Trước xu hướng du lịch trải nghiệm, nghỉ dưỡng chất lượng cao ngày càng gia tăng, các địa phương và doanh nghiệp du lịch trong tỉnh đang đẩy mạnh làm mới sản phẩm, nâng cao chất lượng dịch vụ, hướng tới phát triển du lịch biển đảo theo hướng xanh, chuyên nghiệp và bền vững.

Du khách trải nghiệm chèo thuyền kayak trước cửa hang Sáng. Ảnh: Công Đạt /Báo ảnh Việt Nam

Bên cạnh các tour tham quan truyền thống, tại Di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long, việc nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch đang được triển khai theo hướng mở rộng không gian trải nghiệm và tăng cường liên kết giữa các vùng vịnh. Đáng chú ý, các tuyến du lịch kết nối di sản giữa vịnh Hạ Long và vịnh Lan Hạ đã chính thức được đưa vào khai thác, góp phần tạo thêm sản phẩm mới cho du lịch biển đảo Quảng Ninh.

Các hành trình này kết nối nhiều điểm tham quan nổi tiếng trên vịnh Hạ Long như Cửa Vạn, hang Tiên Ông, hồ Ba Hầm, động Thiên Cung, hang Đầu Gỗ, hòn Trống Mái, hòn Chân Voi… với các điểm đến đặc sắc của vịnh Lan Hạ như Trà Báu, hang Sáng-hang Tối, Ba Trái Đào, làng chài Cái Bèo, Gia Luận, Việt Hải. Việc mở rộng hành trình không chỉ giúp du khách có thêm trải nghiệm đa dạng, mà còn góp phần nâng cao giá trị khai thác du lịch trên vịnh theo hướng chất lượng, bền vững hơn.

Khi đi trên những cung đường uốn lượn dọc bờ biển, du khách sẽ được ngắm nhìn toàn cảnh khu vực vịnh Lan Hạ. Ảnh: Thanh Giang/Báo ảnh Việt Nam

Không chỉ tạo điều kiện để du khách khám phá nhiều điểm đến trong cùng một hành trình, các tuyến du lịch mới còn góp phần giảm áp lực lên những điểm tham quan truyền thống trên vịnh Hạ Long, qua đó hỗ trợ bảo vệ môi trường và cảnh quan di sản. Đây cũng là cơ sở để các doanh nghiệp xây dựng sản phẩm du lịch linh hoạt 2-3 ngày, kết hợp nhiều trải nghiệm như chèo kayak, khám phá hang động, tham quan làng chài, tắm biển, nghỉ đêm trên vịnh và sử dụng dịch vụ du thuyền chất lượng cao. Việc đa dạng hóa hành trình và kéo dài thời gian lưu trú không chỉ nâng cao trải nghiệm cho du khách, mà còn góp phần gia tăng mức chi tiêu, đặc biệt ở phân khúc nghỉ dưỡng và du thuyền cao cấp, qua đó nâng cao giá trị khai thác du lịch biển đảo của Quảng Ninh.

Cùng với việc khuyến khích người dân và doanh nghiệp đầu tư khu nghỉ dưỡng, khách sạn, homestay, các địa phương tập trung phát triển các sản phẩm gần gũi với thiên nhiên và đời sống cư dân biển đảo. Do du khách không chỉ có nhu cầu nghỉ dưỡng, tắm biển mà còn muốn trải nghiệm đời sống của người dân trên đảo ngày càng tăng, các địa phương từng bước làm mới sản phẩm, đưa vào khai thác các hoạt động như làm ngư dân, câu mực đêm, bắt ốc, đánh cá, khám phá rừng phi lao ven biển và thưởng thức hải sản địa phương. Một số dịch vụ như chèo kayak, thể thao biển, trải nghiệm dưới tán rừng cũng được bổ sung để tăng lựa chọn cho du khách trong mùa hè.

Hang Sáng Tối là một điểm đến lý tưởng cho những ai đam mê chèo thuyền Kayak khám phá thiên nhiên kỳ thú. Ảnh: Thanh Giang

Vì vậy, nâng cao chất lượng du lịch biển đảo hiện không còn là yêu cầu riêng của từng địa phương mà đã trở thành định hướng chung trong phát triển du lịch Quảng Ninh. Tại các địa phương có thế mạnh về biển đảo như đặc khu Vân Đồn, Cô Tô, phường Móng Cái 1... nhiều sản phẩm nghỉ dưỡng, trải nghiệm văn hóa, ẩm thực, thể thao biển, du lịch cộng đồng và du lịch xanh đang được quan tâm đầu tư phát triển. Điểm chung là hướng tới khai thác hiệu quả lợi thế tự nhiên đi đôi với bảo tồn môi trường, phát huy bản sắc địa phương và nâng cao chất lượng trải nghiệm cho du khách.

Với định hướng đó, du lịch biển đảo tiếp tục giữ vai trò là một trong những dòng sản phẩm chủ lực, góp phần làm phong phú hệ sinh thái du lịch Quảng Ninh, nâng cao sức cạnh tranh điểm đến và từng bước xây dựng hình ảnh du lịch Quảng Ninh xanh, chuyên nghiệp, giàu bản sắc.

Với mục tiêu đón 22 triệu lượt khách, tổng thu du lịch đạt 65.000 tỷ đồng trong năm 2026, Quảng Ninh hướng tới trở thành điểm đến quốc tế hiện đại, đẳng cấp, thông minh và giàu bản sắc.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, ngành du lịch Quảng Ninh xác định đẩy mạnh phát triển thị trường và xúc tiến quảng bá. Trên nền tảng các thị trường truyền thống như Trung Quốc, Hàn Quốc, Đài Loan, châu Âu, châu Mỹ, ngành chủ động tăng cường hợp tác, kết nối sâu với các doanh nghiệp lữ hành lớn, tổ chức các chương trình làm việc chuyên đề, qua đó không chỉ thu hút lượng khách ổn định, mà còn nâng cao chất lượng dòng khách quốc tế. Song song với đó, mở rộng xúc tiến tại các thị trường tiềm năng mới như Ấn Độ, Trung Đông, Nga… Đồng thời, thu hút khách đoàn và khách MICE thông qua việc phối hợp với tổ chức công đoàn của các tập đoàn, tổng công ty lớn cùng hệ thống doanh nghiệp lữ hành ở cả 2 miền Bắc-Nam. Hoạt động đón các đoàn khảo sát, famtrip, presstrip được đẩy mạnh nhằm quảng bá hình ảnh, sản phẩm mới và kịp thời điều chỉnh, hoàn thiện chất lượng dịch vụ.

Các bãi tắm tại Cô Tô thu hút đông du khách. Ảnh: Đức Hiếu/TTXVN

Đặc biệt, ngành du lịch đã tham mưu cho tỉnh đăng cai các sự kiện, hội nghị lớn tiếp tục góp phần lan tỏa mạnh mẽ hình ảnh Quảng Ninh là điểm đến “An toàn-thân thiện-hấp dẫn," nâng tầm thương hiệu du lịch địa phương trên bản đồ quốc gia và quốc tế.

Cùng với đó, tỉnh tiếp tục chú trọng xây dựng các sản phẩm du lịch chất lượng cao, thân thiện với môi trường, đa dạng hóa trải nghiệm theo hướng cao cấp, kinh tế đêm và du lịch xanh. Cụ thể: Phát động Chương trình bảo vệ môi trường và “Mỗi địa phương một sản phẩm du lịch đặc thù”; phát triển các sản phẩm du lịch theo hướng đa dạng hóa, bao gồm du lịch mạo hiểm (khinh khí cầu), các sản phẩm du lịch sáng tạo (show diễn thực cảnh, xe buýt 2 tầng) và đẩy mạnh hoạt động kinh tế đêm, kinh tế di sản…/.