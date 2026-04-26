Khám phá Đồi cỏ tranh Tìa Ló giữa núi rừng Tây Bắc

Đồi cỏ tranh tại xã vùng cao Pu Nhi (Điện Biên) đang là điểm đến thu hút giới trẻ bởi vẻ đẹp hoang sơ, lãng mạn.

Giữa những ngày tháng Tư, khi núi rừng Tây Bắc chuyển mình trong sắc nắng vàng, một địa danh còn khá mới trên bản đồ du lịch bất ngờ thu hút sự chú ý của người yêu khám phá.

Đó là đồi cỏ tranh tại bản Tìa Ló B, xã Pu Nhi, tỉnh Điện Biên-nơi vẻ đẹp nguyên sơ của thiên nhiên đang được “đánh thức” theo cách rất tự nhiên, không ồn ào nhưng đủ sức lay động lòng người.

Những hình ảnh về đồi cỏ trắng muốt, trải dài như dải lụa mềm giữa núi rừng đang lan truyền nhanh chóng trên mạng xã hội trong thời gian gần đây. Không cần những chiến dịch quảng bá rầm rộ, chính sự mộc mạc, thuần khiết của cảnh quan nơi đây đã trở thành “lời mời gọi” đặc biệt đối với du khách gần xa.

Những bông có tranh đung đưa trong gió.

Vẻ đẹp nguyên sơ giữa đại ngàn

Đồi cỏ tranh Tìa Ló mang đặc trưng điển hình của hệ sinh thái cỏ dại vùng núi cao. Trên diện tích khoảng 1ha, thảm thực vật chủ yếu là cỏ tranh phát triển hoàn toàn tự nhiên, không có sự can thiệp của con người. Chính điều này tạo nên một không gian cảnh quan vừa giản dị, vừa có sức hút riêng biệt.

Vào mùa nở rộ, thường kéo dài khoảng một tháng vào giữa tháng 4, những bông cỏ đồng loạt bung tán, phủ trắng cả triền đồi, tạo nên một không gian vô cùng mãn nhãn. Từ xa nhìn lại, cả không gian như được bao phủ bởi một lớp sương mỏng, bồng bềnh và mềm mại.

Đặc biệt, thời điểm đẹp nhất trong ngày là lúc sáng sớm hoặc chiều muộn. Khi ánh nắng nghiêng nhẹ, kết hợp với làn gió thoảng, cả đồi cỏ như “chuyển động”, mang đến cảm giác vừa thực vừa mơ. Đây cũng là khoảnh khắc khiến nhiều du khách ví nơi này như một “khung hình điện ảnh” giữa đời thực. Khi gió thổi qua, từng lớp cỏ lay động, tạo nên hiệu ứng như những con sóng ánh bạc nhấp nhô giữa núi rừng vừa lung linh vừa huyền ảo.

Khung cảnh đồi cỏ tranh lúc chiều tà. Ảnh: Xuân Tư/TTXVN

Không giống nhiều điểm đến vùng cao thường gắn với địa hình hiểm trở, đồi cỏ tranh Tìa Ló lại sở hữu lợi thế dễ tiếp cận. Nằm dọc tuyến đường bê tông liên bản, cách trung tâm tỉnh khoảng 40km và cách khu vực Na Son khoảng 10km, du khách có thể di chuyển bằng nhiều loại phương tiện, kể cả ô tô gầm thấp.

Chính sự thuận tiện này đã giúp địa điểm nhanh chóng thu hút đông đảo người dân và du khách. Vào dịp cuối tuần, hàng trăm lượt người từ các khu vực lân cận như phường Điện Biên Phủ, Mường Thanh hay các xã trong vùng tìm đến tham quan, chụp ảnh.

Đồi cỏ tranh Tìa Ló đẹp nhất trong khoảng thời gian một tháng khi cỏ vào mùa bung nở. Giá trị của đồi cỏ tranh không nằm ở những bức ảnh riêng lẻ, mà ở chính sự nguyên sơ, thuần khiết mà thiên nhiên đã ưu ái ban tặng cho Đồi cỏ này.

Nhiều du khách lần đầu đến với đồi cỏ tranh, đều có chung suy nghĩ, ban đầu chỉ thấy ảnh đẹp trên mạng nhưng khi đến nơi mới thấy ấn tượng hơn rất nhiều. Không gian rộng, gió thổi liên tục làm cỏ chuyển động, cảm giác như cả ngọn đồi đang sống.

Với những người yêu nhiếp ảnh, Tìa Ló mở ra một không gian sáng tác giàu tiềm năng. Nhiều nhiếp ảnh gia cho rằng nơi đây có lợi thế về ánh sáng tự nhiên và chiều sâu cảnh quan, phù hợp với các bộ ảnh chân dung hoặc phong cảnh mang phong cách nhẹ nhàng, thơ mộng. Đồi cỏ tranh Tìa Ló hội tụ nhiều yếu tố của một điểm đến trải nghiệm thiên nhiên hấp dẫn: Cảnh quan độc đáo, không khí trong lành, phù hợp với hoạt động check-in, nhiếp ảnh, dã ngoại. Chính vì vậy, chỉ trong thời gian ngắn, đồi cỏ đã thu hút lượng lớn du khách trong tỉnh, khu vực lân cận và khách quốc tế tới thưởng ngoạn, khám phá. Các du khách quốc tế trong chuyến du lịch tại Điện Biên cũng không giấu được sự thích thú khi ghé thăm nơi này bởi phong cảnh rất đẹp, đường đi thuận tiện.

Từ nương cỏ bình dị đến tiềm năng du lịch cộng đồng

Các bạn trẻ "check-in" với đồi cỏ tranh. Ảnh: Xuân Tư/TTXVN

Ít ai biết rằng, trước khi “gây sốt” trên mạng xã hội, khu đồi này vốn chỉ là một nương cỏ phục vụ chăn nuôi của một hộ gia đình trong bản. Sự thay đổi bắt đầu khi những bức ảnh đầu tiên được chia sẻ rộng rãi, kéo theo lượng khách tìm đến ngày càng đông.

Thực tế cho thấy, giá trị lớn nhất của đồi cỏ tranh Tìa Ló không nằm ở những bức ảnh “check-in” đơn lẻ, mà ở chính vẻ đẹp tự nhiên, thuần khiết hiếm có. Đó là sự kết hợp giữa cảnh quan, ánh sáng, gió và không gian-những yếu tố không thể “tái tạo” nếu bị tác động quá mức.

Giữa nhịp sống hiện đại, nơi con người ngày càng tìm kiếm những khoảng lặng, những không gian gần gũi với thiên nhiên, Tìa Ló hiện lên như một điểm hẹn nhẹ nhàng nhưng đầy sức hút.

Từ góc độ phát triển du lịch, đồi cỏ tranh Tìa Ló được đánh giá có nhiều tiềm năng để trở thành điểm nhấn trong chuỗi sản phẩm du lịch sinh thái và du lịch cộng đồng của khu vực Pu Nhi. Nơi đây nằm gần các điểm đến khác như bản du lịch cộng đồng Tù Lu Tìa Ló, khu vực đỉnh Phù Lồng hay hồ Noong U, tạo điều kiện thuận lợi để hình thành các tuyến trải nghiệm đa dạng.

Tuy nhiên, đi cùng với cơ hội là những thách thức không nhỏ. Việc khai thác tự phát, thiếu kiểm soát có thể nhanh chóng làm suy giảm chất lượng cảnh quan-yếu tố cốt lõi tạo nên sức hấp dẫn của điểm đến. Do đó, nhiều ý kiến cho rằng cần sớm có định hướng quản lý phù hợp, từ việc quy hoạch lối đi, khu vực chụp ảnh, điểm dừng chân đến công tác tuyên truyền nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho du khách.

Bên cạnh đó, việc gắn kết đồi cỏ tranh với các hoạt động du lịch cộng đồng cũng được xem là hướng đi bền vững. Người dân có thể giới thiệu văn hóa bản địa, ẩm thực truyền thống, từ đó tạo thêm sinh kế mà vẫn giữ được nét nguyên sơ của cảnh quan.

Việc tổ chức lối đi, điểm dừng chân, khu vực chụp ảnh, kết hợp tuyên truyền nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho du khách là những giải pháp cần thiết trong giai đoạn đầu.

Từ một nương cỏ bình dị, đồi cỏ tranh bản Tìa Ló B đang dần trở thành cái tên được nhắc đến nhiều hơn trên hành trình khám phá Tây Bắc. Nhưng cũng chính lúc này, câu chuyện giữ gìn và phát triển bền vững cần được đặt ra một cách nghiêm túc.

Bởi có những vẻ đẹp, nếu không kịp trân trọng và bảo vệ sẽ chỉ còn lại trong ký ức như một mùa cỏ trắng đã đi qua giữa đại ngàn./.