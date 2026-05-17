Quảng Trị: “Đánh thức” di sản trong kỷ nguyên số

17/05/2026

Quảng Trị - mảnh đất từng đi qua chiến tranh và những năm tháng khói lửa, hôm nay đang lưu giữ lịch sử bằng một cách rất khác. Những “địa chỉ đỏ”, ký ức chiến trường hay câu chuyện một thời “hoa lửa” dần hiện diện trên không gian số qua mã QR, video tư liệu và các mô hình số hóa di sản. Đằng sau những dữ liệu ấy không chỉ là câu chuyện của công nghệ hay chuyển đổi số, mà còn mang dấu ấn tiên phong của tuổi trẻ. Từ số hóa di tích, xây dựng bản đồ số đến lan tỏa hình ảnh quê hương trên không gian mạng, tuổi trẻ Quảng Trị đang góp phần đưa di sản đến gần hơn với cộng đồng. Qua đó, mở thêm không gian mới cho bảo tồn văn hóa và phát triển du lịch thông minh trong kỷ nguyên số.