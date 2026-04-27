Hồn quê chắt chiu từ đất mặn làm nên hương khói thuốc lào

Từ bao đời nay, cây thuốc lào đã bén rễ, xanh lá và trở thành sản vật, là hơi thở của người dân nơi đây. Thuốc lào ở Đông Thụy Anh không chỉ là nông sản, mà trở thành di sản văn hóa, kết tinh của mồ hôi, nắng gió và bàn tay tài hoa của những người nông dân chân lấm tay bùn.

Huyền thoại từ dải đất ven chân sóng

Xã Thụy Trường (cũ), nay là xã Đông Thụy Anh là một xã ven biển nằm ở phía Đông Bắc huyện Thái Thụy (cũ). Nơi đây, đất đai mang đặc trưng của vùng cửa sông ven biển: mặn mòi và gian truân. Thế nhưng, chính cái khắc nghiệt của thổ nhưỡng, loại đất thịt nặng, có độ chua và mặn vừa phải lại là môi trường lý tưởng nhất để cây thuốc lào sinh trưởng và tạo nên chất lượng khác biệt.

Bà Nguyễn Thị Tỳ, năm nay đã ngoài 70 tuổi ở thôn Thượng Phúc cho biết: Nghề trồng thuốc lào ở Đông Thụy Anh đã có lịch sử cả trăm năm. Chẳng ai nhớ rõ ông tổ nghề này là ai, chỉ biết rằng khi lớn lên, họ đã thấy ông bà, cha mẹ mình tỉ mẩn bên những luống thuốc xanh mướt. Qua bao thăng trầm của lịch sử, từ những năm tháng chiến tranh gian khổ đến thời kỳ đổi mới, cây thuốc lào vẫn kiên cường bám trụ, trở thành cây trồng chủ lực giúp người dân thoát nghèo, vươn lên làm giàu.

Khi những cây thuốc lào ngả màu vàng, mặt lá nổi gân đốm cháy là đến lúc thu hái.

Người dân xã Đông Thụy Anh thu hái thuốc lào.

Từ lâu cây thuốc lào là cây trồng chủ lực ở xã Đông Thụy Anh, tỉnh Hưng Yên.

Để có được những sợi thuốc vàng óng, người nông dân Đông Thụy Anh phải trải qua một hành trình nhọc nhằn, "một nắng hai sương" đúng nghĩa. Cây thuốc lào ở đây được trồng vào khoảng tháng 11, tháng 12 âm lịch và thu hoạch vào tháng 4, tháng 5 năm sau.

Quy trình chăm sóc thuốc lào là cả một nghệ thuật. Khi cây đã trưởng thành, người trồng phải thực hiện kỹ thuật bấm ngọn và tỉa chồi (bẻ chánh). Đây là khâu cực kỳ quan trọng để cây thuốc lào tập trung nhựa sống và dinh dưỡng vào những lá chính, giúp lá thuốc dày, to và tích tụ được lượng nicotine cao nhất. Người dân Đông Thụy Anh chăm thuốc như chăm con mọn, hàng ngày phải vạch lá tìm sâu, tưới nước đủ độ để cây không quá khô cũng không quá úng.

Khi nắng hè bắt đầu gay gắt, cũng là lúc vào mùa thu hoạch. Những lá thuốc già chuyển sang màu vàng đậm, mặt lá nổi gân là lúc đạt độ "chín" nhất. Lá sau khi hái về được xếp lại thành từng bó, gọi là "cuộn thuốc". Những cuộn thuốc dài, tròn trịa như những chiếc gối gỗ được ủ kín. Quá trình ủ này quyết định đến mùi thơm và độ êm của thuốc. Nếu ủ chưa tới, thuốc sẽ bị ngái; nếu ủ quá đà, thuốc sẽ bị đen và mất mùi.

Khi nắng hè bắt đầu gay gắt, cũng là lúc vào mùa thu hoạch thuốc lào.

Năm nay, cây thuốc lào được mùa nên sản lượng cũng tăng cao hơn so với mọi năm.

Khâu thái thuốc cũng là một màn trình diễn kỹ thuật. Trước đây, người dân thái bằng tay với những chiếc cầu dài, thái thủ công và dao sắc lẹm. Sợi thuốc phải mỏng bé như cái tăm tre, đều tăm tắp. Ngày nay, nhờ áp dụng kỹ thuật thái bằng máy hỗ trợ, nhưng người thợ vẫn phải canh chừng từng chút để sợi thuốc không bị nát. Sau khi thái, thuốc được rải trên những chiếc phên tre và đem phơi nắng. Nắng phải là nắng to, nắng giòn để thuốc khô nhanh, giữ được màu vàng rơm đặc trưng. Đêm xuống, thuốc lại được đem đi "hứng sương" để làm dịu đi cái gắt của nắng, tạo nên độ dẻo và êm khi hút.

Sau khi thuốc lào hài từ ruộng về, người dân thực hiện việc rọc lá (tuốt cẫng khỏi lá) sau đó bày thành cuốn để thái.

Thuốc lào ở Đông Thụy Anh từ lâu đã khẳng định được thương hiệu riêng bên cạnh những vùng thuốc lào nổi tiếng khác như Tiên Lãng hay Vĩnh Bảo (Hải Phòng). Người sành thuốc thường truyền tai nhau về cái chất "đáng đồng tiền bát gạo" của thuốc nơi đây.

Với người dân Đông Thụy Anh, cây thuốc lào là "cây vàng màu xanh". Nhờ cây thuốc, những ngôi nhà cao tầng mọc lên, đời sống tinh thần ngày càng nâng cao. Mỗi độ thu hoạch, cả xã Đông Thụy Anh lại rộn ràng hẳn lên. Mùi nhựa thuốc nồng nồng, ngai ngái theo gió biển bay xa, thấm vào từng thớ đất, từng nếp nhà.