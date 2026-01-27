Hoa mận trắng tinh khôi hút khách ở vùng cao Púng Luông

Cách trung tâm tỉnh Lào Cai khoảng 160km, nằm ở độ cao khoảng trên 1.300m so với mực nước biển, xã vùng cao Púng Luông có khí hậu phù hợp để trồng cây mận lai trái mùa.

Giữa tiết trời đầu xuân, sắc trắng hoa mận nổi bật trên nền trời xanh, mang vẻ đẹp mộc mạc mà quyến rũ. Ảnh: Đinh Thùy/TTXVN

Ngay sau khi mùa hoa tớ dày kết thúc, trên các triền đồi ở xã vùng cao Púng Luông, Mù Cang Chải, tỉnh Lào Cai, những cây mận bung hoa rực rỡ, nở trắng các triền đồi, tạo nên một vẻ đẹp nguyên sơ, tinh khiết cho núi rừng.

Nơi đây trở thành điểm du lịch hút khách đến check in, chụp ảnh nhằm lưu giữ những kỷ niệm ở vùng cao.

Cách trung tâm tỉnh Lào Cai khoảng 160km, nằm ở độ cao khoảng trên 1.300m so với mực nước biển, xã vùng cao Púng Luông có khí hậu phù hợp để trồng cây mận lai trái mùa.

Gia đình anh Vàng A Chua, thôn Làng Sang, xã Púng Luông trồng gần 200 cây mận lai trái mùa. Hàng năm, vào tháng 4, quả mận chín và cho thu hoạch. Năm 2025, anh Chua xuất bán được hơn 3 tấn mận bán với giá từ 15.000-20.000 đồng/kg, đem lại thu nhập ổn định cho gia đình.

Từ giữa tháng Một, các cây mận bắt đầu nở hoa, tạo nên không gian thơ mộng giữa núi rừng. Vẻ đẹp đó đã thu hút từng đoàn khách du lịch tìm đến, ghé qua vườn mận của gia đình để check in, chụp ảnh.

Du khách Hà Nội rạng rỡ trong bộ trang phục truyền thống của người Mông. Ảnh: Đinh Thùy/TTXVN

Anh Vàng A Chua chia sẻ ban đầu gia đình trồng mận nhằm thu quả, tạo sinh kế cho gia đình. Nhưng năm nay, thấy cây mận phát tán to, nở hoa đẹp và khách du lịch tìm đến nhiều để check in nên gia đình mở vườn đón khách. Mỗi ngày gia đình đón từ 30 khách trở lên, mỗi vé vào vườn là 20.000 đồng/khách.

Anh Chua nhận thấy trồng mận có thể gắn với phát triển du lịch, tạo thu nhập cho gia đình, vừa tạo cảnh quan phát triển du lịch địa phương. Từ năm sau, anh Chua sẽ quan tâm hơn đến việc tạo cảnh quan vườn mận và gắn với các sản phẩm của đồng bào Mông, để mỗi khách khi đặt chân đến đây cũng đều có ấn tượng sâu sắc.

Những ngày này, khi du khách đặt chân đến vùng cao Mù Cang Chải, Púng Luông đều không thể bỏ lỡ địa điểm chụp ảnh tại vườn mận ở thôn Làng Sang.

Chị Vũ Thị Thu Hà, du khách đến từ Hà Nội, chia sẻ chị thấy đến Mù Cang Chải mùa nào cũng đẹp. Năm nay, chị dự định đến ngắm hoa tớ dày nhưng thời điểm chị đi được hoa đã tàn. Bù lại hướng dẫn viên du lịch đưa đến vườn mận, chị rất thích thú bởi sự trắng muốt tinh khôi của hoa mận giống như sự mộc mạc, chân chất của người dân nơi đây. Ngoài ngắm cảnh núi non hùng vĩ, chị còn được khám phá nét văn hóa ẩm thực, trang phục của người Mông. Đây là chuyến đi thú vị với chị.

Hoa mận nở trắng trên những triền đồi ở Púng Luông, báo hiệu mùa Xuân về. Ảnh: Đinh Thùy/TTXVN

Còn chị Vũ Thị Ninh, du khách từ Hà Nội, cho biết chị rất thích tìm về với thiên nhiên, những nơi yên bình. Sau hai ngày ở Mù Cang Chải, chị được đến nhiều nơi, trong đó điểm đến ưng ý nhất là vườn mận, hóa thân vào vai cô gái người Mông chụp ảnh bên những bông hoa mận trắng tinh khôi. Chị Ninh cho rằng địa phương nên nhân rộng thêm cây mận trồng bên hiên nhà xen kẽ với hoa tớ dày để tạo nên khung cảnh thơ mộng, thu hút du khách.

Sắc trắng hoa mận hòa cùng nắng xuân tạo nên khung cảnh lãng mạn, nên thơ. Ảnh: Đinh Thùy/TTXVN

Với kinh nghiệm nhiều năm làm hướng dẫn viên du lịch, em Hở Thị Mảy, xã Mù Cang Chải cho hay mặc dù năm nay là năm đầu tiên em dẫn khách du lịch đến vườn mận, nhưng mỗi đoàn khách em dẫn đến ai cũng hài lòng và thích thú khi có bộ ảnh đẹp. Để du khách không bị hụt hẫng khi đến với địa phương, em đều cẩn trọng tìm hiểu kỹ các địa điểm khách đến để có sự chuẩn bị chu đáo giúp du khách hòa mình vào thiên nhiên cũng như nét văn hóa trong trang phục, ẩm thực của người Mông vùng cao.

Toàn xã Púng Luông hiện trồng phân tán, rải rác khoảng 3 ha cây mận, trong đó trồng tập trung tại thôn Làng Sang với khoảng 5.000m2. Mặc dù cây mận cho thu quả 4 năm nay, nhưng đây là năm đầu tiên mà vườn mận thu hút đông khách du lịch vào dịp đầu năm.

Hoa mận ở Làng Sang nở rộ từ giữa tháng 1 đến đầu tháng 2, đây là thời điểm đẹp để du khách lên lịch trình khám phá vùng đất Púng Luông. Ảnh: Đinh Thùy/TTXVN

Ông Thào A Phềnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Púng Luông, cho biết xã nhận thấy tiềm năng từ cây mận không chỉ đem lại hiệu quả kinh tế khi thu hoạch quả mà còn góp phần tạo nên cảnh quan mới, điểm đến du lịch mới của Púng Luông. Thời gian tới, địa phương sẽ rà soát lại toàn bộ diện tích đất sản xuất nông nghiệp của người dân tại khu vực thôn Làng Sang, từ đó tuyên truyền, vận động nhân dân chuyển đổi nương đồi kém hiệu quả sang trồng mận tập trung. Việc này nhằm tạo một thung lũng hoa mận bung nở vào những ngày đầu xuân để thu hút khách du lịch, góp phần xây dựng Púng Luông phát triển, bản sắc, ấn tượng, vững bước trong kỷ nguyên mới.

Nhờ sở hữu cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ và bản sắc văn hóa đặc trưng, xã Púng Luông có nhiều lợi thế nổi bật để phát triển du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng, du lịch nghỉ dưỡng gắn với trải nghiệm văn hóa. Nằm trong vùng lõi của Di tích quốc gia đặc biệt ruộng bậc thang Mù Cang Chải, nơi đây nổi tiếng với hệ thống ruộng bậc thang kỳ vĩ, những cánh rừng nguyên sinh, thác nước, suối trong và khí hậu mát mẻ quanh năm. Đây là điều kiện thuận lợi để Púng Luông phát triển du lịch xanh, bền vững trong nhiệm kỳ 2025-2030./.