Hấp dẫn tour du thuyền ngắm hoàng hôn trên sông Sài Gòn

Trên du thuyền, du khách có thể quan sát các tuyến buýt sông 2 tầng và những du thuyền neo đậu tại bến Bạch Đằng.

Ghi nhận tại khu vực bến Bạch Đằng chiều 4/4, các chuyến du thuyền đưa du khách xuôi dòng sông Sài Gòn, mở ra góc nhìn khác về đô thị khi hoàng hôn buông xuống. Cả dòng sông nhuộm sắc vàng cam, tạo nên không gian yên bình giữa nhịp sống nhộn nhịp.

Ánh đèn từ các tòa nhà cao tầng, cầu và bến cảng dần phản chiếu xuống mặt nước, tạo nên khung cảnh lung linh khi thành phố lên đèn. Từ du thuyền, du khách có thể quan sát các tuyến buýt sông, tàu du lịch và nhiều công trình nổi bật của TP Hồ Chí Minh từ dưới sông.

Khoảnh khắc mặt trời dần lặn phía sau các tòa nhà trung tâm TP Hồ Chí Minh nhìn từ du thuyền trên sông Sài Gòn.

Không chỉ ngắm cảnh, du khách còn được thưởng thức trà chiều và các chương trình biểu diễn nghệ thuật như nhạc acoustic, múa rối nước, ảo thuật… được tổ chức luân phiên, tạo trải nghiệm đa dạng.

Chị Phạm Hồng Thắm, du khách tại phường Tân Phú cho biết, trải nghiệm du thuyền mang lại cảm giác thư giãn khi vừa ngắm cảnh, vừa tận hưởng không gian yên bình cùng gia đình. Theo chị, khi nhìn thành phố từ dưới sông, nhịp sống dường như chậm lại.

Chị Hồng Thắm tranh thủ check in với cảnh hoàng hôn buông xuống trên sông Sài Gòn.

Trong khi đó, chị Nguyễn Cẩm Tú (phường Thạnh Mỹ Tây) chia sẻ, khoảnh khắc ngắm hoàng hôn trên sông mang đến góc nhìn khác về TP Hồ Chí Minh - không chỉ sôi động mà còn có những khoảng lặng nhẹ nhàng, đáng nhớ.

Theo ông An Sơn Lâm, Giám đốc Công ty TNHH Thuyền buồm Đông Dương, nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của du khách, từ tháng 12/2025, du thuyền Indochina Star đã đi vào hoạt động trên sông Sài Gòn, bổ sung thêm sản phẩm tham quan, giải trí cao cấp tại khu vực trung tâm.

Hiện nay, TP Hồ Chí Minh đang thu hút nhiều nhà đầu tư triển khai các dự án du thuyền cao cấp, góp phần mở rộng quy mô khai thác và phát huy tiềm năng du lịch sông nước.

Từ du thuyền, tòa tháp Bitexco nổi bật giữa các công trình cao tầng khi nhìn từ sông Sài Gòn. Công trình được thiết kế lấy cảm hứng từ hình ảnh búp sen, biểu trưng cho sức sống và khát vọng vươn lên của người Việt, đồng thời là điểm nhấn kiến trúc của TP Hồ Chí Minh.

Bà Nguyễn Thị Thanh Thảo, Trưởng phòng Quy hoạch phát triển Tài nguyên Du lịch, Sở Du lịch TP Hồ Chí Minh cho biết, sau khi hợp nhất với các địa phương, TP Hồ Chí Minh có thêm lợi thế về tài nguyên du lịch, thị trường và hạ tầng, tạo điều kiện phát triển các sản phẩm du lịch quy mô lớn. Theo bà, hệ thống cảng biển, logistics, giao thông thủy nội địa cùng các tuyến sông như sông Sài Gòn, sông Nhà Bè đang mở ra nhiều dư địa để phát triển du lịch đường sông.