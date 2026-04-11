Hành trình kết nối đa trải nghiệm di sản liên vùng từ Bắc vào Nam

“Ba địa phương, ba vùng đất đại diện cho những không gian văn hóa khác nhau của đất nước, khi được kết nối đã tạo nên một hành trình du lịch liên vùng phong phú, đa dạng trải nghiệm và đầy tiềm năng phát triển.”

Ông Phạm Duy Phong, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Ninh Bình nhấn mạnh tại Hội nghị xúc tiến, quảng bá du lịch với chủ đề “Hưng Yên - Ninh Bình - Cà Mau: Kết nối di sản, lan tỏa bản sắc,” vừa diễn ra chiều nay, ngày 10/4 tại Hà Nội.

Hội nghị được tổ chức đồng thời phát huy tinh thần Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, lấy di sản văn hóa làm trung tâm, hướng đến bảo tồn, phát triển bền vững các giá trị văn hóa lồng ghép vào các hoạt động kinh tế, du lịch.

Một hành trình kết nối liên vùng đa trải nghiệm

Sự kiện diễn ra trong bối cảnh nhu cầu kết nối thị trường và đa dạng hóa sản phẩm du lịch đang trở thành yêu cầu cấp thiết, đặc biệt tại thị trường Hà Nội và các tỉnh phía Bắc, nơi tập trung lượng lớn khách du lịch nội địa và quốc tế.

Ông Phạm Duy Phong khẳng định Hưng Yên - Ninh Bình - Cà Mau là 3 tỉnh có tài nguyên thiên nhiên phong phú, đa dạng. Nơi đây hội tụ đầy đủ các loại hình du lịch với nhiều di tích lịch sử văn hóa có giá trị, danh lam thắng cảnh nổi tiếng, cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp, con người thân thiện, mến khách, là điểm đến an toàn, hấp dẫn thu hút du khách trong nước và quốc tế.

Đặc biệt, mỗi địa phương đều mang trong mình những giá trị riêng biệt, nhưng bổ trợ lẫn nhau khi liên kết. Ninh Bình được biết đến là vùng đất địa linh nhân kiệt, nơi hội tụ các giá trị nổi bật về di sản văn hóa và thiên nhiên, với Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới. Cà Mau là vùng đất địa đầu cực Nam Tổ quốc với hệ sinh thái rừng biển độc đáo, giàu lòng mến khách. Hưng Yên là vùng đất giàu truyền thống văn hiến, nổi bật với các làng nghề và di sản văn hóa đặc sắc.

Đoàn rước thuyền rồng trên sông Ngô Đồng tại lễ hội Tam Cốc (Ninh Bình). Ảnh: Lưu Trọng Thắng Những năm qua, dưới sự quan tâm chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, cùng với sự phối hợp chặt chẽ giữa các địa phương, hoạt động liên kết phát triển du lịch giữa Ninh Bình, Hưng Yên và Cà Mau đã từng bước đạt được hiệu quả rõ nét. Các chương trình xúc tiến, quảng bá, xây dựng sản phẩm du lịch liên kết góp phần mở rộng thị trường, nâng cao hình ảnh điểm đến và tăng cường thu hút du khách.

“Thông qua Hội nghị, chúng tôi kỳ vọng sẽ góp phần hình thành các sản phẩm du lịch liên tỉnh hấp dẫn, nâng cao chất lượng dịch vụ, tăng cường liên kết tour tuyến, từ đó thúc đẩy phát triển du lịch bền vững, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế xã hội của mỗi địa phương,” ông Phạm Duy Phong bày tỏ.

Phát triển kinh tế du lịch bền vững

Hưng Yên, Ninh Bình và Cà Mau được đánh giá có sự giao thoa tiêu biểu của ba vùng văn hóa, trải dài từ cực Nam Tổ quốc đến vùng đồng bằng Bắc Bộ. Chính những khác biệt về địa lý, cảnh quan và văn hóa đã tạo nền tảng hình thành các sản phẩm du lịch liên vùng mang tính trải nghiệm cao.

Du khách thích thú trải nghiệm đi xuồng giữa vùng rừng ngập mặn Đất Mũi Cà Mau. Ảnh: Huỳnh Anh - TTXVN

Cà Mau nổi bật với hệ sinh thái rừng ngập mặn, rừng tràm, biển đảo và đời sống văn hóa sông nước đặc trưng, phù hợp phát triển các loại hình du lịch sinh thái, trải nghiệm và cộng đồng. Ngành du lịch địa phương thời gian qua đã nỗ lực đổi mới, nâng cao chất lượng sản phẩm và đa dạng hóa dịch vụ gắn với bảo tồn tài nguyên và phát huy giá trị văn hóa bản địa.

Tuy còn nhiều khó khăn, du lịch Cà Mau đã có những chuyển biến tích cực, từng bước khẳng định vị thế là điểm đến hấp dẫn của khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Đất Mũi Cà Mau - điểm đến thiêng liêng nơi địa đầu cực Nam Tổ Quốc. Ảnh: Tuấn Phi - TTXVN

Ở phía Bắc, Ninh Bình tiếp tục phát huy lợi thế về di sản thiên nhiên và văn hóa với các danh thắng nổi tiếng, trong khi Hưng Yên tạo dấu ấn với không gian văn hiến, hệ thống làng nghề truyền thống và di sản dân gian đặc sắc. Sự kết nối giữa ba địa phương vì thế mở ra một hành trình mang chiều sâu, kết hợp giữa khám phá di sản, trải nghiệm sinh thái và tìm hiểu văn hóa bản địa.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hưng Yên, ông Phạm Văn Hiệu cho rằng ba địa phương mỗi nơi một sắc thái - Hưng Yên với chiều sâu văn hóa Phố Hiến, không gian làng nghề trù phú và bản sắc vùng châu thổ gắn với biển; Ninh Bình là vùng đất hội tụ các giá trị di sản văn hóa, thiên nhiên đặc sắc, với quần thể danh thắng tầm vóc quốc gia, quốc tế; Cà Mau mang đến trải nghiệm độc đáo của vùng đất địa đầu cực Nam Tổ quốc”.

“Chính sự đa dạng đó tạo nên sức mạnh liên kết. Những khác biệt ấy, khi được kết nối, sẽ không còn là khoảng cách địa lý, mà trở thành chuỗi giá trị du lịch liên vùng đầy tiềm năng,” lãnh đạo ngành du lịch nhấn mạnh.

Trong khuôn khổ hội nghị, đại diện các địa phương đã thống nhất nhiều định hướng quan trọng, tập trung vào tăng cường liên kết xúc tiến, quảng bá, xây dựng tour tuyến liên tỉnh, đẩy mạnh chuyển đổi số và đồng hành cùng doanh nghiệp trong phát triển sản phẩm, mở rộng thị trường.

Giữa bối cảnh ngành du lịch Việt Nam đang chuyển mình mạnh mẽ, việc các địa phương cùng “bắt tay” vừa phát huy giá trị riêng vừa bổ trợ lẫn nhau và cùng mở rộng thị trường được xem là hướng đi tất yếu. Bởi khi những không gian văn hóa khác biệt được kết nối thành một hành trình liền mạch, điểm đến sẽ càng tăng sức hấp dẫn, đồng thời tạo động lực mới cho phát triển kinh tế du lịch theo hướng bền vững./.