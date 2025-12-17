Hà Tiên - Vẻ đẹp giao hòa biển, núi và lịch sử nơi cực Tây Nam tỉnh An Giang

Nằm ở cực Tây Nam của Tổ quốc, Hà Tiên - nay thuộc tỉnh An Giang - từ lâu đã được biết đến như một vùng đất giàu giá trị cảnh quan, lịch sử và văn hóa. Với vị trí đặc biệt giáp vịnh Thái Lan và tiếp giáp Campuchia, Hà Tiên không chỉ là cửa ngõ giao thương quan trọng mà còn là điểm đến du lịch mang vẻ đẹp rất riêng, nơi hội tụ hài hòa giữa biển xanh, núi đá vôi, đồng bằng và chiều sâu lịch sử hình thành vùng đất phương Nam.

Toàn cảnh phường Hà Tiên, tỉnh An Giang nhìn từ trên cao – vùng đất được ví như “Việt Nam thu nhỏ” khi hội tụ núi non, sông nước, biển hồ, đô thị, nông thôn và cả đường biên giới. Ảnh: Nguyễn Luân/ Báo ảnh Việt Nam

Điểm nổi bật của Hà Tiên chính là hệ thống núi đá vôi hiếm hoi giữa vùng đồng bằng ven biển. Những ngọn núi như Bình San, Tô Châu, Đá Dựng, Thạch Động tạo nên bức tranh thiên nhiên vừa hùng vĩ vừa nên thơ. Trong đó, Thạch Động là danh thắng nổi tiếng bậc nhất, với hang động xuyên núi độc đáo, gắn liền với truyền thuyết Thạch Sanh - Lý Thông quen thuộc trong dân gian. Từ trên cao nhìn xuống, toàn cảnh đồng ruộng, biển trời và vùng biên giới mở ra khoáng đạt, mang lại cho du khách cảm giác vừa gần gũi vừa thiêng liêng.

Thắng cảnh Thạch Động - hang động đá vôi kỳ vĩ gắn liền với truyền thuyết Thạch Sanh, điểm đến không thể bỏ qua khi khám phá Hà Tiên. Ảnh: Đặng Kim Phương

Không gian huyền ảo của Thạch Động từng được chọn làm bối cảnh cho nhiều bộ phim nổi tiếng như Cuộc chiến với chằn tinh, Đất Phương Nam. Ảnh: Đặng Kim Phương

Núi Đá Dựng ở Hà Tiên – tuyệt tác thiên nhiên với hệ thống hang động, vách đá độc đáo, thu hút du khách ưa khám phá. Ảnh: Nguyễn Luân/ Báo ảnh Việt Nam

Bên cạnh núi non, Hà Tiên còn sở hữu đường bờ biển duyên dáng, mang vẻ đẹp hiền hòa đặc trưng của vùng vịnh Thái Lan. Bãi biển Mũi Nai là điểm đến quen thuộc với triền cát thoải, làn nước trong và không gian yên tĩnh, rất thích hợp để nghỉ dưỡng, ngắm bình minh hay hoàng hôn. Không quá sôi động, biển Hà Tiên chinh phục du khách bằng sự bình yên, nhẹ nhàng, phù hợp với những hành trình du lịch chậm, tìm về thiên nhiên nguyên sơ.

Hà Tiên còn là vùng đất in đậm dấu ấn lịch sử gắn với công cuộc mở cõi về phương Nam. Tên tuổi Mạc Cửu và dòng họ Mạc đã trở thành một phần không thể tách rời trong lịch sử hình thành và phát triển nơi đây. Khu lăng mộ họ Mạc trên núi Bình San không chỉ là di tích lịch sử quan trọng mà còn là điểm tham quan tâm linh, nơi du khách có thể cảm nhận rõ nét vai trò của Hà Tiên trong tiến trình bảo vệ và xác lập chủ quyền vùng biên viễn phía Tây Nam của đất nước.

Toàn cảnh quần thể di tích lịch sử – văn hóa núi Bình San, nơi lăng Mạc Cửu tựa núi, phía trước là hồ sen tạo nên không gian thanh bình, cổ kính. Ảnh: Nguyễn Luân/ Báo ảnh Việt Nam

Du khách viếng lăng Mạc Cửu – công trình tưởng niệm người có công khai phá và hình thành vùng đất Hà Tiên. Ảnh: Nguyễn Luân/ Báo ảnh Việt Nam

Mái lăng Mạc Cửu nhuốm màu thời gian, mang vẻ đẹp trầm mặc giữa không gian núi Bình San. Ảnh: Nguyễn Luân/ Báo ảnh Việt Nam

Khu lăng mộ dòng họ Mạc gồm 60 ngôi mộ, chia thành bốn khu, an táng các thành viên và tướng lĩnh họ Mạc – dấu ấn lịch sử đặc biệt của Hà Tiên. Ảnh: Nguyễn Luân/ Báo ảnh Việt Nam

Đền thờ Bà Mạc Mi Cô – nhân vật lịch sử được người dân Hà Tiên tôn kính, gắn với tín ngưỡng cầu bình an, che chở. Ảnh: Đặng Kim Phương

Chùa Phật Đà dưới chân núi Bình San – điểm đến tâm linh nổi tiếng, mang không gian thanh tịnh giữa lòng Hà Tiên. Ảnh: Đặng Kim Phương

Một nét đặc sắc khác làm nên sức hút của du lịch Hà Tiên chính là sự giao thoa văn hóa giữa ba cộng đồng Kinh - Khmer - Hoa. Sự giao thoa ấy thể hiện sinh động trong kiến trúc, tín ngưỡng, lễ hội và đời sống sinh hoạt hằng ngày. Những ngôi chùa như Tam Bảo, Phù Dung hay các chùa Khmer với mái cong, hoa văn tinh xảo không chỉ là không gian tín ngưỡng mà còn là điểm đến văn hóa hấp dẫn, phản ánh rõ bản sắc đa dạng của cư dân Hà Tiên.

Bãi biển khu du lịch Mũi Nai với bãi cát thoải, không gian thoáng đãng, là điểm nghỉ dưỡng quen thuộc của du khách khi đến Hà Tiên. Ảnh: Đặng Kim Phương

Nhiều hoạt động thể thao biển sôi động được tổ chức tại khu du lịch Mũi Nai, góp phần làm phong phú trải nghiệm du lịch biển Hà Tiên. Ảnh: Nguyễn Luân/ Báo ảnh Việt Nam

Du khách trẻ trải nghiệm trò chơi xe trượt núi tại Mũi Nai, mang đến cảm giác mạnh giữa khung cảnh thiên nhiên biển núi. Ảnh: Đặng Kim Phương

Từ Hà Tiên, du khách dễ dàng kết nối với nhiều điểm đến nổi bật khác trong khu vực như vùng biển Kiên Lương, quần đảo Hải Tặc hay đảo Phú Quốc. Với vai trò là đô thị biên giới ven biển của tỉnh An Giang, Hà Tiên ngày càng khẳng định vị thế trong bản đồ du lịch Tây Nam Bộ, vừa là điểm dừng chân, vừa là điểm khởi hành cho những hành trình khám phá biển đảo và văn hóa vùng biên.

Cầu Tô Châu bắc qua đầm Đông Hồ rực rỡ ánh đèn về đêm, tạo điểm nhấn cho không gian đô thị Hà Tiên. Ảnh: Đặng Kim Phương

Xe xích lô điện – phương tiện di chuyển thân thiện, giá rẻ, được nhiều du khách lựa chọn để khám phá Hà Tiên về đêm. Ảnh: Nguyễn Luân/ Báo ảnh Việt Nam

Du khách dạo chợ đêm Hà Tiên, khám phá ẩm thực địa phương và nhịp sống sôi động về đêm của phố biển biên giới. Ảnh: Nguyễn Luân/ Báo ảnh Việt Nam

Một góc phường Hà Tiên yên bình bên đầm Đông Hồ, phản ánh vẻ đẹp chậm rãi, hiền hòa của đô thị miền biên viễn. Ảnh: Tư liệu

Giữa nhịp sống hiện đại, Hà Tiên vẫn giữ được vẻ trầm lắng, hiền hòa hiếm có. Đến Hà Tiên hôm nay, du khách không chỉ đến để ngắm cảnh mà còn để lắng nghe những câu chuyện lịch sử, cảm nhận sự giao hòa giữa con người và thiên nhiên, giữa quá khứ và hiện tại. Chính sự mộc mạc, giàu chiều sâu ấy đã tạo nên sức hút bền vững cho du lịch Hà Tiên - vùng đất biển, núi và lịch sử nơi cực Tây Nam tỉnh An Giang./.

Tàu cao tốc đưa du khách tham quan biển đảo Hà Tiên, mở ra hành trình khám phá vùng biển Tây Nam Bộ. Ảnh: Đặng Kim Phương

Bài: Lê Minh/ Báo ảnh Việt Nam

Ảnh: Nguyễn Luân - Đặng Kim Phương & Tư liệu



