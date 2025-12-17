Văn hóa
Hà Tiên - Vẻ đẹp giao hòa biển, núi và lịch sử nơi cực Tây Nam tỉnh An Giang
Nằm ở cực Tây Nam của Tổ quốc, Hà Tiên - nay thuộc tỉnh An Giang - từ lâu đã được biết đến như một vùng đất giàu giá trị cảnh quan, lịch sử và văn hóa. Với vị trí đặc biệt giáp vịnh Thái Lan và tiếp giáp Campuchia, Hà Tiên không chỉ là cửa ngõ giao thương quan trọng mà còn là điểm đến du lịch mang vẻ đẹp rất riêng, nơi hội tụ hài hòa giữa biển xanh, núi đá vôi, đồng bằng và chiều sâu lịch sử hình thành vùng đất phương Nam.
Điểm nổi bật của Hà Tiên chính là hệ thống núi đá vôi hiếm hoi giữa vùng đồng bằng ven biển. Những ngọn núi như Bình San, Tô Châu, Đá Dựng, Thạch Động tạo nên bức tranh thiên nhiên vừa hùng vĩ vừa nên thơ. Trong đó, Thạch Động là danh thắng nổi tiếng bậc nhất, với hang động xuyên núi độc đáo, gắn liền với truyền thuyết Thạch Sanh - Lý Thông quen thuộc trong dân gian. Từ trên cao nhìn xuống, toàn cảnh đồng ruộng, biển trời và vùng biên giới mở ra khoáng đạt, mang lại cho du khách cảm giác vừa gần gũi vừa thiêng liêng.
Bên cạnh núi non, Hà Tiên còn sở hữu đường bờ biển duyên dáng, mang vẻ đẹp hiền hòa đặc trưng của vùng vịnh Thái Lan. Bãi biển Mũi Nai là điểm đến quen thuộc với triền cát thoải, làn nước trong và không gian yên tĩnh, rất thích hợp để nghỉ dưỡng, ngắm bình minh hay hoàng hôn. Không quá sôi động, biển Hà Tiên chinh phục du khách bằng sự bình yên, nhẹ nhàng, phù hợp với những hành trình du lịch chậm, tìm về thiên nhiên nguyên sơ.
Hà Tiên còn là vùng đất in đậm dấu ấn lịch sử gắn với công cuộc mở cõi về phương Nam. Tên tuổi Mạc Cửu và dòng họ Mạc đã trở thành một phần không thể tách rời trong lịch sử hình thành và phát triển nơi đây. Khu lăng mộ họ Mạc trên núi Bình San không chỉ là di tích lịch sử quan trọng mà còn là điểm tham quan tâm linh, nơi du khách có thể cảm nhận rõ nét vai trò của Hà Tiên trong tiến trình bảo vệ và xác lập chủ quyền vùng biên viễn phía Tây Nam của đất nước.
Một nét đặc sắc khác làm nên sức hút của du lịch Hà Tiên chính là sự giao thoa văn hóa giữa ba cộng đồng Kinh - Khmer - Hoa. Sự giao thoa ấy thể hiện sinh động trong kiến trúc, tín ngưỡng, lễ hội và đời sống sinh hoạt hằng ngày. Những ngôi chùa như Tam Bảo, Phù Dung hay các chùa Khmer với mái cong, hoa văn tinh xảo không chỉ là không gian tín ngưỡng mà còn là điểm đến văn hóa hấp dẫn, phản ánh rõ bản sắc đa dạng của cư dân Hà Tiên.
Từ Hà Tiên, du khách dễ dàng kết nối với nhiều điểm đến nổi bật khác trong khu vực như vùng biển Kiên Lương, quần đảo Hải Tặc hay đảo Phú Quốc. Với vai trò là đô thị biên giới ven biển của tỉnh An Giang, Hà Tiên ngày càng khẳng định vị thế trong bản đồ du lịch Tây Nam Bộ, vừa là điểm dừng chân, vừa là điểm khởi hành cho những hành trình khám phá biển đảo và văn hóa vùng biên.
Giữa nhịp sống hiện đại, Hà Tiên vẫn giữ được vẻ trầm lắng, hiền hòa hiếm có. Đến Hà Tiên hôm nay, du khách không chỉ đến để ngắm cảnh mà còn để lắng nghe những câu chuyện lịch sử, cảm nhận sự giao hòa giữa con người và thiên nhiên, giữa quá khứ và hiện tại. Chính sự mộc mạc, giàu chiều sâu ấy đã tạo nên sức hút bền vững cho du lịch Hà Tiên - vùng đất biển, núi và lịch sử nơi cực Tây Nam tỉnh An Giang./.
- Bài: Lê Minh/ Báo ảnh Việt Nam
- Ảnh: Nguyễn Luân - Đặng Kim Phương & Tư liệu